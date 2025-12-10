Au fost anunțate nominalizările pentru premiile Globurile de Aur. Dueluri grele între monștri sacri!

CANCAN îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri. De la premiere care rup topurile și controversele momentului, până la nominalizări surpriză, scandaluri și dezvăluiri exclusive din culise, aici afli primul ce face valuri astăzi în industria care nu doarme niciodată.

Nominalizările pentru premiile Globurile de Aur

Dimineața aceasta a zguduit Hollywood-ul: nominalizările la Golden Globes au fost în sfârșit anunțate, iar lista este un cocktail imprevizibil de confirmări, șocuri și… scandal. În timp ce majoritatea previziunilor s-au adeverit, cîteva surprize au făcut valuri instant — iar internetul nu s-a lăsat mai prejos.

Cea mai mare uimire? Wicked: For Good a fost complet sărit din categoria „Cel mai bun film”. Un șoc pentru fanii musicalului, care au umplut rețelele de meme în mai puțin de 30 de minute.

În schimb, Amy Madigan a dat lovitura cu nominalizarea pentru rolul negativ din Weapons, o surpriză rară și extrem de aplaudată de critici. Și, evident, nu putea lipsi Leonardo DiCaprio, care a rupt internetul cu apariția sa nonșalantă din One Battle After Another — imaginea lui în halat, devenită virală, a fost deja botezată „Iconic Leo”.

Filme: dueluri grele între monștri sacri și favoritele festivalurilor

Categoria Musical/Comedy e plină de titluri colorate:

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

Nouvelle Vague

No Other Choice

One Battle After Another

În timp ce la Drama, tensiunea este maximă:

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Actorii se luptă fără milă pentru un glob de aur

DiCaprio, Ethan Hawke, Timothée Chalamet, George Clooney și Jesse Plemons se luptă cot la cot la categoria masculină de comedie/muzical — în timp ce Oscar Isaac, Michael B. Jordan și Wagner Moura aprind competiția în zona dramatică.

La categoria actrițe în rol principal, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Cynthia Erivo, Emma Stone și Ariana Grande transformă nominalizările într-o defilare de superstaruri.

Pe TV: toate titlurile fierbinți sunt acolo

Globurile confirmă încă o dată ce știe toată lumea: dacă un serial e viral, are nominalizare.

The White Lotus, Severance, The Diplomat, The Bear, Only Murders in the Building, Wednesday — toți campionii trending-ului sunt prezenți.

Surpriza? Black Mirror și Adolescence se impun puternic în categoria miniseriilor, cu distribuții de top care au atras atenția criticilor.

Un an dominat de două titluri: One Battle After Another și Sentimental Value. Filmul lui DiCaprio, considerat favorit, își confirmă statutul cu o avalanșă de nominalizări.

De cealaltă parte, Sentimental Value devine fenomenul „de artă și festival” care a cucerit Hollywood-ul, datorită interpretărilor uriașe ale lui Renate Reinsve și Elle Fanning. Iar pentru fanii animației — da, Zootopia 2 este în cursa finală!

