Singura condiție în care Marian Piciu ar mai intra în cușca RXF. Fanii lui mai au o fărâmă de speranță

De: David Ioan 10/12/2025 | 09:23
Singura condiție în care Marian Piciu ar mai intra în cușca RXF. Fanii lui mai au o fărâmă de speranță
Singura condiție în care Marian Piciu ar mai intra în cușca RXF. Sursă: Captură Youtube

Gala RXF 51 desfășurată la Lux Divina, Brașov, a reprezentat un moment de referință pentru sporturile de contact din România. Evenimentul organizat de promotorul Sebastian Vieru a adus în fața publicului confruntări spectaculoase, cu participarea unor luptători consacrați, dar și a unor figuri cunoscute din mediul online.

Atmosfera a fost una captivantă, iar meciurile au stârnit un interes major în rândul fanilor. Unul dintre cele mai așteptate momente ale serii a fost duelul dintre Marian Piciu și Doru Moldoveanu.

Ultimul meci al lui Marian Piciu

Partida s-a desfășurat pe reguli de kickbox, însă cu mănuși de MMA, ceea ce a dus la un spectacol intens, presărat cu lovituri controversate. În cele din urmă, Moldoveanu a abandonat lupta, iar Piciu, supranumit „ciobanul”, s-a impus prin rezistența sa ieșită din comun.

Marian Piciu, condamnat la închisoare. Sursă: Facebook

La final, sportivul din Câmpina a surprins publicul cu declarația:

„Mai lupt doar dacă mă lasă justiția”.

Anunțul său a venit pe fondul unor probleme juridice majore. Marian Piciu a dezvăluit că a primit o condamnare de 20 de ani și 9 luni de închisoare, fapt care îi pune capăt carierei sportive.

„Da, v-am spus că eu ultimul meci cu Doru Moldoveanu, am niște probleme juridice, adică am o pedeapsă un pic mai măricică, să zic așa, spre mare. Și vă dați seama că eu îmi doream să lupt în continuare, dar știți cum e, justiția nu mă lasă. Așa să vă spun, am un 20 de ani și 9 luni. E măricică spre mare, spre exagerată. Vestea asta am primit-o, eram într-o piscină, era să mă înec prima oară. Vă dați seama, nu mi-a convenit nici mie.”, a spus Piciu într-o filmare devenită virală pe TikTok.

Dezvăluirile au fost completate de Justițiarul din Berceni, care a explicat acuzațiile ce au dus la condamnarea lui Piciu:

„Trafic de droguri de risc sau mare risc către minori, trafic de droguri de risc sau mare risc către majori, deținere de substanțe de risc sau mare risc în vederea consumului și vânzării, și v**l asupra unei minore.”

Aceste informații au șocat opinia publică și au explicat motivul pentru care sportivul nu va mai putea continua în competițiile RXF.

Fanii aşteaptă revenirea luptătorului

Cariera lui Marian Piciu a fost marcată de numeroase controverse. În 2012, acesta a apărut într-o filmare cu răni pe față, după ce a fost agresat în timp ce era încătușat de polițiști, fiind implicat într-un scandal într-un local din Câmpina. A fost condamnat pentru ultraj și sfidarea organelor judiciare, pedeapsa inițială de 8 luni cu suspendare fiind transformată în 3 ani cu executare, deși ulterior a fost eliberat condiționat.

Ulterior, în 2016, a fost acuzat de trafic de droguri într-un dosar în care a fost plasat sub control judiciar. În 2021, numele său a revenit în atenția publică după un nou dosar penal pentru ultraj.

Marian Piciu continuă să rămână un personaj controversat, care a impresionat prin performanțele sale sportive, dar a fost doborât de problemele cu legea. Singura condiție în care ar mai putea intra în cușca RXF este ca justiția să îi permită acest lucru, după cum chiar el a declarat. Fanii săi mai păstrează o urmă de speranță, însă viitorul sportivului pare decis de hotărârile instanței.

×