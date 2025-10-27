OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!

Bettyshor este în centrul unui nou scandal! De data aceasta, cel care i-a pus gând rău este chiar boss-ul de la RXF, Sebastian Vieru! După ce gala cu pricina i-a adus celebritate, urmăritori și bani în buzunar, influencerița s-a trezit vorbind extrem de urât despre evenimentul care a făcut-o cunoscută! Din păcate pentru ea, Vieru nu va lăsa deloc lucrurile așa, iar CANCAN.RO a obținut primele declarații de la acesta!

Bettyshor face ce face și iar calcă strâmb! De data aceasta nu fizic, așa cum s-a întâmplat vara aceasta la Mamaia, când s-a distrat atâââât de mult încât a ajuns să fie cărată de mai mulți amici. Dacă ați uitat de imaginile uimitoare în care influencerița nu mai poate merge fără ajutor, le puteți revedea oricând AICI. 😂😂😂

De data aceasta a câlcat strâmb cu vorba! Deși lupta cu Perversu și cea cu Tatiana i-au adus celebritate și câteva mii de euro în contul bancar, acum, Bettyshor s-a decis să dea din casă. Tânăra care s-a iubit cu Neveu, Romeo Vasiloni, Yamato, Ian și Dany Boy a încurcat-o grav! Precipitată că a fost chemată și ea la radio, pe marea sportivă a luat-o gura pe dinainte! Mai exact, a susținut că lupta dintre ea și Tatiana, pe care mii de români au pariat pe sume frumușele, a fost doar o… FĂCĂTURĂ! Pam, pam!

A fost o provocare, o decizie foarte greșită! Prima luptă poate fi considerată sportivă, pentru că mă antrenam de trei ori pe zi. Când mi-am dat seama ce își doreau ei doar ca să vândă meciuri, mi-am dat seama că este o greșeală, o greșeală pe care nu vreau să o regret, dar, de fapt, da, o regret. Tatiana doar ce era operată. Când mi s-a oferit acest meci, am zis că noi suntem prietene, o pun jos, aia e. Era periculos pentru ea și este pentru oricine. Nu mai este o gală sportivă. Niciodată în viața asta! Nu există! De trei ani de zile nu este!, a spus Bettyshor, la PROFM.

Boss-ul de la RXF îi cere lui Bettyshor 30.000 de euro!

Probabil Bettyshor ar da orice să dea timpul înapoi și să se abțină de la atâtea detalii din culisele luptei!😂 Motivul? Sebastian Vieru, organizatorul galei, și-a propus să o dea în judecată, după afirmațiile scandaloase!

După ce a dezvăluit că meciul a fost regizat, iar oamenii au pariat pe ea și pe Tatiana efectiv degeaba, Betty a încurcat-o grav! Boss-ul cel mare vrea să îi ceară 30.000 de euro și pare de neînduplecat!

Sunt surprins de afirmațiile ei conform cărora nu știa ce reprezintă RXF. Colaborarea a fost stabilită tocmai datorită notorietății sale din presă și din mediul online, inclusiv pentru faptul că și-a asumat o imagine puternică, uneori controversată, care se potrivea cu formatul galei. În ceea ce privește declarația Bettyshor, potrivit căreia nu și-ar fi apărat corect șansele în meciul cu Tatiana Dedu, subliniem că prin astfel de afirmații aceasta a încălcat prevederile contractuale și principiile fundamentale ale RXF. Ca urmare, conducerea RXF se vede nevoită să inițieze demersurile legale necesare și să sesizeze organele abilitate, întrucât meciul menționat s-a regăsit în oferta caselor de pariuri. Reamintim că RXF este o gală de show în care luptătorii oferă spectacol până la intrarea în cușcă, însă lupele sunt reale, autentice și se desfășoară conform regulamentului. Noi, conform clauzelor prezente în contract, cerem 30.000 de euro pentru astfel de prejudicii. Vom vedea cum vor proceda acum și casele de pariuri, a spus Sebastian Vieru, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

