Acasă » Exclusiv » OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!

OUCH! Bettyshor a vorbit prea mult și o încasează! Factură de 30.000 € pentru “făcătură”!

De: Beatrice Dumitru 27/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
13 poze
Vezi galeria foto

Bettyshor este în centrul unui nou scandal! De data aceasta, cel care i-a pus gând rău este chiar boss-ul de la RXF, Sebastian Vieru! După ce gala cu pricina i-a adus celebritate, urmăritori și bani în buzunar, influencerița s-a trezit vorbind extrem de urât despre evenimentul care a făcut-o cunoscută! Din păcate pentru ea, Vieru nu va lăsa deloc lucrurile așa, iar CANCAN.RO a obținut primele declarații de la acesta!

Bettyshor face ce face și iar calcă strâmb! De data aceasta nu fizic, așa cum s-a întâmplat vara aceasta la Mamaia, când s-a distrat atâââât de mult încât a ajuns să fie cărată de mai mulți amici. Dacă ați uitat de imaginile uimitoare în care influencerița nu mai poate merge fără ajutor, le puteți revedea oricând AICI. 😂😂😂

De data aceasta a câlcat strâmb cu vorba! Deși lupta cu Perversu și cea cu Tatiana i-au adus celebritate și câteva mii de euro în contul bancar, acum, Bettyshor s-a decis să dea din casă. Tânăra care s-a iubit cu Neveu, Romeo Vasiloni, Yamato, Ian și Dany Boy a încurcat-o grav! Precipitată că a fost chemată și ea la radio, pe marea sportivă a luat-o gura pe dinainte! Mai exact, a susținut că lupta dintre ea și Tatiana, pe care mii de români au pariat pe sume frumușele, a fost doar o… FĂCĂTURĂ! Pam, pam!

A fost o provocare, o decizie foarte greșită! Prima luptă poate fi considerată sportivă, pentru că mă antrenam de trei ori pe zi. Când mi-am dat seama ce își doreau ei doar ca să vândă meciuri, mi-am dat seama că este o greșeală, o greșeală pe care nu vreau să o regret, dar, de fapt, da, o regret.

Tatiana doar ce era operată. Când mi s-a oferit acest meci, am zis că noi suntem prietene, o pun jos, aia e. Era periculos pentru ea și este pentru oricine. Nu mai este o gală sportivă. Niciodată în viața asta! Nu există! De trei ani de zile nu este!, a spus Bettyshor, la PROFM.

Bettyshor iar a călcat strâmb! De data aceasta, doar cu vorba!
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au reacționat oamenii
Orașul din România cu decorațiuni de Crăciun de 800.000 de euro. Cum au...
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate. Ce sumă obține zilnic?
Un angajat de la salubritate a demisionat și face bani din sticle reciclate....

Boss-ul de la RXF îi cere lui Bettyshor 30.000 de euro!

Probabil Bettyshor ar da orice să dea timpul înapoi și să se abțină de la atâtea detalii din culisele luptei!😂 Motivul? Sebastian Vieru, organizatorul galei, și-a propus să o dea în judecată, după afirmațiile scandaloase!

După ce a dezvăluit că meciul a fost regizat, iar oamenii au pariat pe ea și pe Tatiana efectiv degeaba, Betty a încurcat-o grav! Boss-ul cel mare vrea să îi ceară 30.000 de euro și pare de neînduplecat!

Sunt surprins de afirmațiile ei conform cărora nu știa ce reprezintă RXF. Colaborarea a fost stabilită tocmai datorită notorietății sale din presă și din mediul online, inclusiv pentru faptul că și-a asumat o imagine puternică, uneori controversată, care se potrivea cu formatul galei.

În ceea ce privește declarația Bettyshor, potrivit căreia nu și-ar fi apărat corect șansele în meciul cu Tatiana Dedu, subliniem că prin astfel de afirmații aceasta a încălcat prevederile contractuale și principiile fundamentale ale RXF.

Ca urmare, conducerea RXF se vede nevoită să inițieze demersurile legale necesare și să sesizeze organele abilitate, întrucât meciul menționat s-a regăsit în oferta caselor de pariuri.

Reamintim că RXF este o gală de show în care luptătorii oferă spectacol până la intrarea în cușcă, însă lupele sunt reale, autentice și se desfășoară conform regulamentului.

Noi, conform clauzelor prezente în contract, cerem 30.000 de euro pentru astfel de prejudicii. Vom vedea cum vor proceda acum și casele de pariuri, a spus Sebastian Vieru, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Sebastian Vieru, Regele RXF. (sursă - instagram.com/sebastianvieruoficial).
Sebastian Vieru, boss-ul RXF, n-o iartă pe tânără! (sursă – instagram.com/sebastianvieruoficial).

VEZI ȘI: Bettyshor, dezmăţ total pe litoral! A dat peste cap sticlele de şampanie, iar finalul… Luptătoarea din RXF, învinsă de licoarea lui Bachus!

NU RATA: Lista completă a lui Bettyshor: Yamato, Dany Boy, Ian și mai nou…. un manelist din trending! Cine este celebrul artist cu copil acasă pe care a pus ochii în Mamaia?! O punea să… miaune!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:
Iți recomandăm
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Video Exclusiv
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Exclusiv
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Mediafax
O țară europeană reduce taxele pentru familii, încercând să oprească declinul demografic
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
Digi24
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru...
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală cu sancțiunile impuse Moscovei
Mediafax
Moment rar. Viktor Orban, critici la adresa lui Trump: A făcut o greșeală...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
Digi 24
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea veniturile și profiturile companiei
Digi24
Lukoil își vinde activele străine după sancțiunile impuse de SUA. Cu cât ar putea scădea...
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
go4it.ro
TOP 7 SCULE Parkside la Lidl, inclusiv un combo care merită toată atenția
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un ospătar în Cluj-Napoca
Gandul.ro
Anunțul de angajare care a stârnit revoltă în rândul tinerilor. Care este salariul pentru un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea ...
Unde s-au dus în vacanță Emily Burghelea și Andrei cu mezina lor: „Mai tineți minte că Amedea a făcut primii pași aici?”
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Îmbârligătură mare la Antena 1! Vedeta postului s-a cuplat în secret cu ispita de la Insula Iubirii!
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Turcia a fost zguduită de un cutremur puternic. S-a resimțit inclusiv în Istanbul
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: ...
Armin Nicoară și Claudia Puican, pregătiri de nuntă pe ultima sută de metri! Ce surprize au pregătit: peste 10.000 de trandafiri și bar de…
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”
Vezi toate știrile
×