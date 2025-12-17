Ce veste importantă a primit Rodica Stănoiu chiar în ziua morții. Decizia a venit prea târziu!

Împreună cu alți foști parlamentari, Rodica Stănoiu a dat în judecată Camera Deputaților și Senatului pentru încetarea plății indemnizației pentru limită de vârstă. Ei susțineau că, odată cu încetarea mandatelor și îndeplinirea condițiilor legale de pensionare, aveau dreptul la această indemnizație. Ordinul prin care plata a fost oprită a fost contestat ca nelegal, fără temei juridic valabil, afectând dreptul de proprietate și principiul egalității.

Verdictul instanței a fost dat în favoarea ei fix pe 3 decembrie, în mod ironic, ziua în care a murit!

”Obligă pârâţii să plătească reclamanţilor indemnizaţia pentru limită de vârstă cuvenită, începând cu data de 01.07.2023 – până la data de 11.12.2023, actualizată cu indicele de inflaţie la data plăţii efective şi dobânda legală aferentă, de la data de 01.07.2023, până la data plăţii efective”.

Potrivit surselor CANCAN.RO, drepturile bănești care îi revin Rodicăi Stănoiu sunt estimate la aproximativ 50.000 de lei. Acești bani vor ajunge, cel mai probabil, în mâinile iubitului ei, care a început deja demersurile pentru succesiunea averii fostului ministru: vile, mașini și conturi generoase.

Paparazzi CANCAN.RO l-au surprins la notar, cu un dosar stufos în brațe, la doar o săptămână după decesul fostei demnitare.

Și ca un nou capitol șocant, procurorii au deschis un dosar de moarte suspectă, după ce mai mulți apropiați au reclamat că Rodica Stănoiu a fost îngropată fără autopsie, deși suferise mai multe leziuni pe corp și ajunsese la spital de mai multe ori.

De ce a murit Rodica Stănoiu

Așadar, controversele i-au determinat pe procurori s-o deshumeze pe fosta ministră a Justiției.

Medicii legiști au efectuat ieri necropsia ei, iar CANCAN.RO a aflat rezultatele. Surse noastre au dezvăluit că specialiștii au stabilit fără dubii: nu există urme de violență pe corp, a fost exclusă inclusiv varianta strangulării, iar decesul a survenit în urma unui stop cardiac. Misterul nu este însă pe deplin lămurit. Ce a declanșat stopul cardiac rămâne, pentru moment, o necunoscută.

Răspunsul final urmează să vină din probele toxicologice, prelevate chiar astăzi, nu ieri, așa cum s-a vehiculat inițial. Iar așteptarea se anunță tensionată: rezultatele pot întârzia până la o lună, timp în care ancheta rămâne deschisă, iar suspansul – maxim.

