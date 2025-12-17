Acasă » Știri » Sacrificiile pe care le face Marian Mexicanu pentru carieră și un viitor mai bun pentru fiica sa: „Suferă copilul, dar noi suferim mai rău”

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 16:15
În seara de 31 decembrie 2025, românii sunt invitați să petreacă alături de Marian Mexicanu și familia sa într-un spectacol de gală care promite să fie unul memorabil. „Revelion 2026” va fi difuzat pe TVR 1, TVR Internațional și TVR Moldova și va reuni peste 100 de artiști care vor sărbători împreună cu telespectatorii începutul unui nou an.

Marian Mexicanu este cunoscut pentru activitatea sa în domeniul muzicii lăutărești, fiind prezent pe scenele din România încă de la începutul anilor ’90. În cariera sa a colaborat cu numeroși artiști recunoscuți din muzica populară și de spectacol, contribuind la menținerea tradițiilor muzicale lăutărești și romanțelor în atenția publicului.

Sacrificiile pe care le face Marian Mexicanu pentru carieră

În programul de Revelion, familia sa va interpreta o selecție variată de piese, incluzând atât muzică lăutărească, cât și romanțe, dar și manele interpretate într-un stil adecvat pentru evenimente festive. Această combinație reflectă atât tradiția, cât și cerințele publicului prezent la astfel de evenimente, adaptate contextului sărbătorilor de iarnă.

Marian Mexicanu și soția sa

Acordeonistul Marian Mexicanu va urca pe scenă alături de soția sa, Ana, și fiul lor, Edi. Artistul a declarat că participarea la acest eveniment are o încărcătură emoțională deosebită.

Suntem o familie de 12 ani, avem o fetiță de 2 ani, Miriam, dar ne iubim ca la început și ne respectăm. Suntem fericiți!”, a spus soția sa Ana.

Marian a făcut și o scurtă incursiune în cariera sa, amintind de primii pași pe scena televiziunii după 1990 și de artiștii cu care a avut privilegiul să colaboreze.

Marian Mexicanu și soția sa

„Imediat după 1990. Era o emisiune a romilor și am cântat alături de mari lăutari care mai trăiau pe atunci. Cred că aveam 18 ani. Apoi am fost invitat la multe emisiuni în care am cântat cu Ștefan Bănică Junior, cu doamna Stela Popescu, multe scenete cu maestrul Florin Piersic, cu domnul Rucăreanu”, a spus Mexicanu.

În ceea ce privește provocările de a urca pe scenă alături de partener, Marian afirmă că dragostea și respectul reciproc fac totul mai ușor.

„Suntem ambasadori ai muzicii lăutărești și suntem apreciați pentru muzică lăutărească și folclor. Cântăm și muzică „tinerească”, cum îi spun eu. După ora 1-2 noaptea, mai cânți și manele. Dar, există un… dar. Genul de manele de bun gust: cu un text decent, corect gramatical… Ceea ce vreau însă să transmit este că genul lăutăresc nu a murit. E greu să cânți muzică lăutărească, trebuie să te naști cu acest dar. ”, a mai spus artistul.

