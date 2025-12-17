Ce moștenire a primit o badantă de la pensionarul pe care-l îngrijise. Când s-a citit testamentul, a crezut că e o glumă

O badantă din Italia s-a îmbogățit peste noapte. De o bună perioadă, femeia avea grijă de un bătrân, iar imediat ce acesta s-a stins din viață, ea s-a prezentat la notar cu un testament prin care bărbatul îi lăsa întreaga avere. Este vorba de o sumă impresionantă de bani, dar și o casă. Însă, totul a atras atenția autorităților. Ce moștenire a primit femeia de la pensionarul pe care-l îngrijise?

O badantă din Italia a intrat în atenția oamenilor legii după ce s-a prezentat din senin la un notar cu un testament și a spus că este unica moștenitoarea a averii bătrânului decedat pe care l-a îngrijit. Aceasta susține că ar fi moștenitoare de drept, însă autoritățile fac cercetări.

Ce moștenire a primit o badantă de la pensionarul pe care-l îngrijise

Așa cum supuneam, o badantă din Italia s-a îmbogățit peste noapte. După decesul bătrânului pe care l-a îngrijit, produs la spitalul din Parto, femeie s-a prezentat la un notar din oraș cu un testament în care figura drept unică moștenitoare a tuturor bunurilor bărbatului.

Potrivit presei internaționale, femeia, originară dintr-o țară din afara Uniunii Europene, ar fi dobândit o casă la Montale și accesul la 232.000 de euro aflați în contul curent al pensionarului, sumă care i-ar fi fost virată într-un interval foarte scurt.

Moștenirea este una semnificativă, așa că acest caz a atras atenția autorităților. Astfel, acum anchetatorii verifică dacă procedurile au fost respectate și dacă documentul reflectă cu adevărat voința defunctului.

Se ia în calcul faptul că bătrânul nu a fost în deplinătate facultăților mintale atunci când a întocmit testamentul. Acum autoritățile fac cercetări și rămân de văzut dacă vor apărea și alți moștenitori. În cazul în care se dovedește că testamentul este legal, femeia se va alege cu o avere semnificativă.

