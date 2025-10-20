Ana Monteanu a fost găsită moartă în locuința unde lucra ca badantă. 2 copii au rămas acum orfani de mamă

Este tragedie într-o familie de români! Ana Monteanu (52 de ani) badantă în Udine, nordul Italiei, a fost găsită fără viață în casa în bătrânei pe care o îngrijea. Moartea suspectă a româncei a îngrozit autoritățile italiene.

Ana Monteanu – în vârstă de 52 de ani – era stabilită în Italia de mai bine de 12 ani și lucra ca badantă în Udine, nordul țării. În comunitatea locală, românca era apreciată și cunoscută datorită seriozității cu care își făcea meseria, dar și pentru grija pe care o avea pentru seniori.

Românca Ana Monteanu a fost găsită într-o baltă de sânge

Recent, românca a fost găsită fără viață în locuința bătrânei pe care o îngrijea, într-un apartament de pe Viale Da Vinci. În momentul în care a murit, colega sa, tot româncă, era plecată la un magazin alimentar din zonă. Când a revenit la locuință, femeia a avut parte de un șoc. Ana Monteanu zăcea în baie într-o baltă de sânge.

O ambulanță a fost chemată la fața locului, însă – în ciuda manevrelor de resuscitare, Ana Monteanu nu a mai putut fi salvată. Potrivit anchetatorilor, românca ar fi murit din cauze naturale, ipoteza unei crime sau a unui accident casnic fiind exclusă aproape în totalitate. Medicii legiști nu exclud varianta ca moartea fulgerătoare a româncei să fi fost provocată de un ulcer venos.

De asemenea, autoritățile italiene vor verifica și imaginile de pe camera de supraveghere din cameră, montată de fiul bătrânei. Ana Monteanu lucra pentru bătrâna respectivă de doar câteva săptămâni, fiind înlocuitoarea unei alte românce care se afla în concediu. Deși nu o cunoștea prea bine, fiul bătrânei a mărturisit că românca era foarte atentă și grijuliu cu mama lui, o angajată extrem de dedicată meseriei sale.

”O femeie dulce, profesionistă, atentă cu mama mea. Au avut o relație excelentă, se cunoșteau deja de ceva vreme, iar când am avut nevoie de o înlocuire, am apelat tot la ea”, a spus fiul bătrânei, notează stiridiaspora.ro.

Maria Cojocaru, o badantă româncă, a murit în Italia în ianuarie 2025. Motivul uluitor pentru care a fost înmormântată abia acum, după 9 luni

Badanta Anca din Galați a ținut sechestrată o pensionară din Italia timp de mai mulți ani! Ce a pățit românca noastră