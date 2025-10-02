Acasă » Știri » Badanta Anca din Galați a ținut sechestrată o pensionară din Italia timp de mai mulți ani! Ce a pățit românca noastră

De: Denisa Iordache 02/10/2025 | 10:30
Sursă foto: Facebook/Pixabay

O româncă a fost condamnată la închisoare în Italia. Femeia i-a golit conturile unei pensionare și a ținut-o prizonieră timp de opt ani la Galați. Decizia este definitivă. Iată primele informații!

Anca Egorov este românca acuzată că a privat-o de libertate pe Giuseppina Marcovecchio, o femeie în vârstă de 80 de ani din provicincia Asti. Românca care era îngrijitoarea ei, a adus-o în România pe femeie și a ținut-o timp de opt ani sub controlul ei.

Românca i-a golit conturile pensionarei

Relația dintre cele două a început atunci când pensionara a angajat-o pe româncă să o îngrijească, dar a degenerat într-un mod șocant. Procesul a scos la iveală detalii uluitoare despre modul în care Anca Egorov s-a comportat cu Giuseppina Marcovecchio.

„Era stăpână pe viața mea. Opt ani din viața mea au fost furați. Am trăit ca într-o închisoare.”, a declarat Giuseppina Marcovecchio în fața instanței, potrivit rainews.it.

Românca a profitat de faptul că pensionara era vulnerabilă și a preluat controlul total asupra ei, golindu-i și conturile de peste 300.000 de euro. O parte din sumă a fost investită într-o afacere în Italia, trecută pe numele româncei, dar care a falimentat. Acum, Giuseppina Marcovecchio a rămas fără întreaga sa avere.

Anca Egorov este acuzată de înșelăciune asupra unei persoane lipsite de discernământ și de autospălare de bani de către autoritățile italiene. Inițial, românca a fost condamnată la 5 ani și jumătate de închisoare și obligația de a plăti despăgubiri în valoare de 300.000 de euro, iar mai apoi pedeapsa a fost redusă la 4 ani și 3 luni. Ultima decizie este definitivă.

×