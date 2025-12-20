BANC | Bulă și Bubulina pleacă în excursie la munte, cu mașina

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.
Bulă și Bubulina pleacă în excursie la munte, cu mașina. La un moment dat, Bubulina urlă:
– Bulă, Bulă! Întoarce imediat mașina!
– De ce, Bubulino?
– Mi-am dat seama că am uitat fierul de călcat în priză.
– Stai calmă, nu-o pericol. Eu tocmai mi-am dat seama că am uitat robinetul deschis.
Bulă și tatăl lui
Tatăl lui Bulă vine nervos de la școală:
– Bulă, iar m-a chemat diriginta! Spune că ești cel mai slab elev din clasă!
Bulă, foarte serios:
– Tată, asta nu e vina mea.
– Atunci a cui e?!
– A clasei! Dacă aș fi fost într-o clasă mai slabă, sigur eram printre cei mai buni!
Bulă la doctor
Bulă merge la doctor:
– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede.
Doctorul:
– De când aveți problema asta?
Bulă se gândește puțin:
– Ce problemă?
Doctorul:
– Cu memoria!
Bulă:
– Aaa, memoria… păi… stai să mă gândesc… de ce am venit eu aici?
Doctorul, calm:
– Stați jos, Bulă.
Bulă:
– Unde?
CITEŞTE ŞI: BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani
BANCUL ZILEI | Dacă Angelina Jolie se descurcă fără Brad Pitt…