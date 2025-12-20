BANC | Bulă și Bubulina pleacă în excursie la munte, cu mașina

Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună în continuare, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Bulă și Bubulina pleacă în excursie la munte, cu mașina. La un moment dat, Bubulina urlă:

– Bulă, Bulă! Întoarce imediat mașina!

– De ce, Bubulino?

– Mi-am dat seama că am uitat fierul de călcat în priză.

– Stai calmă, nu-o pericol. Eu tocmai mi-am dat seama că am uitat robinetul deschis.

Alte bancuri savuroase

Bulă și tatăl lui

Tatăl lui Bulă vine nervos de la școală:

– Bulă, iar m-a chemat diriginta! Spune că ești cel mai slab elev din clasă!

Bulă, foarte serios:

– Tată, asta nu e vina mea.

– Atunci a cui e?!

– A clasei! Dacă aș fi fost într-o clasă mai slabă, sigur eram printre cei mai buni!

Bulă la doctor

Bulă merge la doctor:

– Domnule doctor, cred că am o problemă gravă… uit lucrurile foarte repede.

Doctorul:

– De când aveți problema asta?

Bulă se gândește puțin:

– Ce problemă?

Doctorul:

– Cu memoria!

Bulă:

– Aaa, memoria… păi… stai să mă gândesc… de ce am venit eu aici?

Doctorul, calm:

– Stați jos, Bulă.

Bulă:

– Unde?

CITEŞTE ŞI: BANC | Un tip vine la bancă și retrage o sumă imensă de bani

BANCUL ZILEI | Dacă Angelina Jolie se descurcă fără Brad Pitt…