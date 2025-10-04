Maria Cojocaru, o badantă româncă, a murit în Italia în ianuarie 2025. Motivul uluitor pentru care a fost înmormântată abia acum, după 9 luni

Povestea Mariei Cojocaru a emoționat o mulțime de oameni. Femeia, care lucra ca badantă în Italia, a murit în singurătate. Fără rude sau apropiați care să se ocupe de înmormântarea ei, italienii care au cunocut-o s-au mobilizat și au strâns bani pentru a-i organiza funeraliile. Totuși, femeia a fost condusă pe ultimul drum la câteva luni buni de la deces. Află, în articol, toate detaliile!

Maria Cojocaru nu a avut o viață ușoară. Încă de mică, s-a luptat cu sărăcia, așa că a fost nevoită să plece printre străini în căutarea unui trai mai bun. Românca s-a stabilit în Italia, într-un oraș cu rădăcini agricole puternice, Villa Literno. A lucrat ca badantă și era cunoscută drept o persoană blândă și respectuoasă.

„A fost o femeie bună, tăcută, care nu căuta să iasă în față”, au mărturisit cei ce au cunoscut-o.

Maria Cojocaru a murit în singurătate, în Italia

Maria Cojocaru s-a stins din viață în data de 23 ianuarie 2025, singură, în locuința sa. Din păcate, ea nu a avut rude sau prieteni care să ridice trupul neînsuflețit și să organizeze o înmormântare așa cum se vine. Autoritățile au pornit procedurile pentru a-i găsi familia, însă nu s-a prezentat nimeni la morgă timp de 9 luni, potrivit Avvenire.

Pe actele oficiale, a fost trecută mențiunea „necunoscută”. În cele din urmă, comunitatea locală din Villa Literno s-a mobilizat pentru o ajuta. O familie de italieni la care a Maria a lucrat a început o strângere de fonduri, la începutul lunii aprilie.

„Fac această postare pentru toate persoanele care au iubit-o pe Maria. Am aflat că există dificultăți în a merge mai departe (cu înmormântarea – n.r.) întrucât nu era rezidentă oficial în localitatea noastră… de aceea, pentru persoana specială care a fost, aș dori să organizez o strângere de fonduri pentru a-i oferi o înmormântare demnă”, scria Daniela Ziello, într-o postare pe Facebook.

Abia în urmă cu o săptămână, localnicii au reușit să ridice trupul neînsuflețit de la morgă și să o înmormânteze pe Maria. Preotul don Adriano, cunoscut în comunitate, a ținut slujba, iar biserica s-a umplut de oameni. Printre aceștia s-au numărat membrii ai familiilor pentru care românca a lucrat.

„Ceea ce ați făcut pentru această femeie, care poate părea neînsemnată în ochii oamenilor, l-ați făcut, de fapt, pentru Dumnezeu”, a subliniat preotul, în timpul slujbei.

