Noi detalii în cazul Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Martorii din vagonul groazei fac dezvăluiri tulburătoare

Noi detalii au ieșit la iveală în cazul refugiatei ucrainene, Iryna Zarutska! Tânăra de 23 de ani fugise în Carolina de Nord din calea războiului, însă viața ei s-a sfârșit crunt într-un tren. În timp ce se întorcea de la muncă, a fost ucisă cu sânge rece de un bărbat pe care nu îl cunoștea. Atacul a avut loc în fața mai multor martori, care au spus tot ce au văzut. Află, în articol, ce au povestit oamenii prezenți în vagonul groazei!

Iryna Zarutska a fugit din Ucraina în anul 2022, în speranța că va găsi o viață mai bună în America. Tânăra s-a mutat peste Ocean alături de mama, sora și fratele său și totul părea să meargă bine, însă nimeni nu prevestea o astfel de tragedie.

Ce au spus oamenii care au văzut cum a murit Iryna Zarutska

În urmă cu mai bine de o lună, pe 22 august 2025, în jurul orei 22:00, Iryna Zrutska a fost omorâtă cu sânge rece. Tânăra se întorcea cu trenul de la pizzeria la care lucra atunci când un bărbat a atacat-o brusc și a înjunghiat-o de mai multe ori în zona gâtului.

Mai mulți oameni aflați în același vagon au fost martori la scena terifiantă. Pe moment, aceștia au rămas blocați și nu au știut cum să reacționeze. Doar au privit-o cu multă compasiune pe tânăra care s-a prăbușit la podea în doar câteva secunde.

Ulterior, martorii au sunat la numărul de urgențe 911 pentru a alerta autoritățile și a chema ajutoare. În acele momente, Iryna Zarutska era deja inconștientă și pierduse mult sânge. Oamenii au povestit dispecerilor ce au văzut, iar apelurile au ajuns în presa de peste Ocean.

„Un bărbat a înjunghiat fără niciun motiv această femeie. Vă rog, grăbiți-vă, sângerează. Sângerează mult”, a spus un bărbat tulburat, în timpul unui apel de trei minute la 911, potrivit The New York Post.

Martorul a oferit dispecerului și o descriere a suspectului, spunând că Iryna Zarutska a fost înjunghiată de un bărbat violent, de culoare, care deja coborâse din tren. La scurt timp, o altă femeie a apelat autoritățile. Aceasta nu văzuse atacul, însă a observat-o pe tânăra ucraineancă întinsă pe jos și plină de sânge.

„Această doamnă tocmai a fost înjunghiată. Este o femeie întinsă pe jos, cu mult sânge… noi nu am văzut atacul. Oamenii sunt în panică. Este mult sânge. Cred că a murit”, a povestit femeia.

Ulterior, un nou apel la 911 a fost dat de către un bărbat, martor la scena tulburătoare. Deși mai mulți trecători s-au oprit lângă Iryna și au încercat să îi ofere primul ajutor, fata nu dădea niciun semn că își revine. Așadar, apelantul le-a spus autorităților că, cel mai probabil, tânăra s-a stins din viață.

„O fată a fost înjunghiată în tren. Cred că e moartă. Cred că fata poate fi moartă, omule… tipul care a făcut asta stă aici, pe rampă”, a spus o altă persoană care a sunat la 911.

