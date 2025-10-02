Acasă » Știri » Noi detalii în cazul Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Martorii din vagonul groazei fac dezvăluiri tulburătoare

Noi detalii în cazul Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Martorii din vagonul groazei fac dezvăluiri tulburătoare

De: Irina Rasoveanu 02/10/2025 | 21:25
Noi detalii în cazul Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Martorii din vagonul groazei fac dezvăluiri tulburătoare
Iryna Zarutska a fost ucisă în fața mai multor persoane/ Sursa foto: Instagram, TikTok

Noi detalii au ieșit la iveală în cazul refugiatei ucrainene, Iryna Zarutska! Tânăra de 23 de ani fugise în Carolina de Nord din calea războiului, însă viața ei s-a sfârșit crunt într-un tren. În timp ce se întorcea de la muncă, a fost ucisă cu sânge rece de un bărbat pe care nu îl cunoștea. Atacul a avut loc în fața mai multor martori, care au spus tot ce au văzut. Află, în articol, ce au povestit oamenii prezenți în vagonul groazei!

Iryna Zarutska a fugit din Ucraina în anul 2022, în speranța că va găsi o viață mai bună în America. Tânăra s-a mutat peste Ocean alături de mama, sora și fratele său și totul părea să meargă bine, însă nimeni nu prevestea o astfel de tragedie.

Ce au spus oamenii care au văzut cum a murit Iryna Zarutska

În urmă cu mai bine de o lună, pe 22 august 2025, în jurul orei 22:00, Iryna Zrutska a fost omorâtă cu sânge rece. Tânăra se întorcea cu trenul de la pizzeria la care lucra atunci când un bărbat a atacat-o brusc și a înjunghiat-o de mai multe ori în zona gâtului.

Mai mulți oameni aflați în același vagon au fost martori la scena terifiantă. Pe moment, aceștia au rămas blocați și nu au știut cum să reacționeze. Doar au privit-o cu multă compasiune pe tânăra care s-a prăbușit la podea în doar câteva secunde.

CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Ulterior, martorii au sunat la numărul de urgențe 911 pentru a alerta autoritățile și a chema ajutoare. În acele momente, Iryna Zarutska era deja inconștientă și pierduse mult sânge. Oamenii au povestit dispecerilor ce au văzut, iar apelurile au ajuns în presa de peste Ocean.

„Un bărbat a înjunghiat fără niciun motiv această femeie. Vă rog, grăbiți-vă, sângerează. Sângerează mult”, a spus un bărbat tulburat, în timpul unui apel de trei minute la 911, potrivit The New York Post.

Martorul a oferit dispecerului și o descriere a suspectului, spunând că Iryna Zarutska a fost înjunghiată de un bărbat violent, de culoare, care deja coborâse din tren. La scurt timp, o altă femeie a apelat autoritățile. Aceasta nu văzuse atacul, însă a observat-o pe tânăra ucraineancă întinsă pe jos și plină de sânge.

„Această doamnă tocmai a fost înjunghiată. Este o femeie întinsă pe jos, cu mult sânge… noi nu am văzut atacul. Oamenii sunt în panică. Este mult sânge. Cred că a murit”, a povestit femeia.

Ulterior, un nou apel la 911 a fost dat de către un bărbat, martor la scena tulburătoare. Deși mai mulți trecători s-au oprit lângă Iryna și au încercat să îi ofere primul ajutor, fata nu dădea niciun semn că își revine. Așadar, apelantul le-a spus autorităților că, cel mai probabil, tânăra s-a stins din viață.

„O fată a fost înjunghiată în tren. Cred că e moartă. Cred că fata poate fi moartă, omule… tipul care a făcut asta stă aici, pe rampă”, a spus o altă persoană care a sunat la 911.

Citește și: Ultimul mesaj al Irynei, ucraineanca înjunghiată mortal în tren. Cui i-a scris înainte de atac

Tags:
Iți recomandăm
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Știri
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi…
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
Mediafax
Atenție, români! România emite o nouă atenționare de călătorie pentru Italia
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade mai mici decât media normală
Gandul.ro
CAPITALA, sub asediul ploilor și al rafalelor de vânt. Temperaturi cu 10 grade...
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
Prosport.ro
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă...
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Adevarul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la...
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”: „Recurge la orice șiretlicuri”
Digi24
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor și a „voinței poporului”:...
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de cod roşu şi portocaliu
Mediafax
Şedinţă de urgenţă la Ministerul Mediului din cauza avertizărilor meteo şi hidro de...
Parteneri
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv: „A pornit cu capital împrumutat” Ce relație este între cei doi?
Click.ro
Cu câți bani l-a împrumutat Dan Voiculescu pe Adrian Sârbu pentru a deschide Pro Tv:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut o mărturisire total neașteptată
Antena 3
Vedeta OnlyFans care a câștigat 80 de milioane $ într-un an și jumătate a făcut...
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi oraşul!”. Poliția vrea să știe cine e în spate
Digi 24
Afișe cu un nigerian arestat și acuzat de viol, lipite în Capitală, cu mesajul „Apără-ţi...
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
Digi24
Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre...
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula din noul Codul Rutier 2025
Promotor.ro
Cine e amendat dacă pietonul nu traversează pe trecere și e lovit de mașină? Regula...
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la sol
kanald.ro
BREAKING NEWS Incident grav pe un aeroport din New York! Două avioane s-au ciocnit la...
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
StirileKanalD
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma...
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu! Artistul a dat tot din casă, fără ascunzișuri
kfetele.ro
Corneliu Botgros, noi dezvăluiri cu privire la fosta căsnicie cu mama copilului său, Adriana Ochișanu!...
WOWBiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
observatornews.ro
Românii care îşi vând hainele pe internet, vizaţi de ANAF. Cine va primi notificări
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
go4it.ro
Huawei Watch GT 6 Pro – ceasul care îți citește stilul de viață
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
Descopera.ro
O planetă fără Soare CONTRAZICE tot ce știau astronomii
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea tenisului
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care...
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României s-a trezit cu inspectorii peste el după ce a refuzat să predea cheile
Fanatik.ro
Ghinion! Klaus Iohannis, executat silit! ANAF i-a confiscat casa din Sibiu. Fostul președinte al României...
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în România, nu va funcționa!
Capital.ro
Surpriză imensă pentru Călin Georgescu. Vladimir Putin îi ia personal apărarea: Ce s-a întâmplat în...
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea microfonul deschis. A auzit toată lumea!
Romania TV
Gafa făcută de Andreea Esca la un eveniment! Se afla lângă Prima Doamnă și avea...
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Go4Games
Mii de jocuri pentru PC, disponibile la prețuri foarte reduse
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât se poate de vizibil
Capital.ro
Revenirea lui Călin Georgescu. Ar fi sfârșitul lui George Simion: Disprețul lui Georgescu este cât...
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa într-un domeniu cheie
evz.ro
Proiect american de 1 miliard de euro în România. Vom fi singura țară din Europa...
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când au aflat cât cântărea la momentul decesului
Gandul.ro
O tânără femeie s-a stins din viață din cauza unei DIETE extreme. Medicii, șocați când...
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: Dacă nu aveam...
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
A1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă...
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi ajuns la final. Detaliile care au alimentat zvonurile cu privire la despărțirea celor doi: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra”
radioimpuls.ro
Încă un eșec în dragoste pentru Florin Ristei? Relația artistului cu Yasmin Awad ar fi...
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Fanatik.ro
Vanessa, susținere majoră pentru fotbalistul Denis Drăguș. Ce face blondina
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion sau un zugrav în 2025. Țările în care se trăiește cel mai bine
Fanatik.ro
Câți bani câștigă, de fapt, românii în străinătate. Ce salariu are un șofer de camion...
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 29 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ...
Când a aflat că soția lui are cancer, Dan Voiculescu s-a îmbolnăvit de supărare. Dezvăluiri cutremurătoare: ”Eram amândoi bolnavi de cancer, în spital, la Viena”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 3 octombrie, de la ora 20.00
L-am prins pe Lele cu mâța-n sac! Imagini șocante cu manelistul, în ambulanță. Și-a alarmat ...
L-am prins pe Lele cu mâța-n sac! Imagini șocante cu manelistul, în ambulanță. Și-a alarmat fanii, dar totul a fost doar o STRATEGIE pentru vizualizări
Boala GRAVĂ de care suferă Monica Tatoiu. Nu există niciun tratament: ”Voi ajunge în scaunul cu ...
Boala GRAVĂ de care suferă Monica Tatoiu. Nu există niciun tratament: ”Voi ajunge în scaunul cu rotile!”
Ioana Popescu l-a sunat pe Radu Baron, cu o lună înainte să moară. Ce l-a rugat pe impresar: ”Decesul ...
Ioana Popescu l-a sunat pe Radu Baron, cu o lună înainte să moară. Ce l-a rugat pe impresar: ”Decesul ei mi se pare tare ciudat”
Nu e o glumă! Câți lei costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul băiețelului ei
Nu e o glumă! Câți lei costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul băiețelului ei
Vezi toate știrile
×