Bărbatul din SUA care a ucis-o pe ucraineanca Iryna și-a motivat gestul. Conversația e halucinantă: „Și vă spun, materialul a făcut-o”

Iryna Zarutska, o ucraineancă în vârstă de 23 de ani, a fost ucisă în timp ce mergea cu metroul în Carolina de Nord. Femeia a fost înjunghiată mortal de un bărbat în vârstă de 34 de ani, care s-ar lupta de mult timp cu bolile mintale.

Tânăra venise în Statele Unite din Kiev, unde supraviețuise bombardamentelor. Se stabilise la Charlotte împreună cu familia și muncea într-o pizzerie.Visul ei era să devină asistentă veterinară.

Fata se afla în metrou și a fost ucisă cu sânge rece de un bărbat care se afla în spatele ei, imediat după ce ieșise de la pizzeria la care lucra. Victima nu îl cunoștea pe individ.

Ce i-a spus criminalul surorii sale

Aflat în închisoare, criminalul și-a sunat sora, căreia i-a povestit despre fapta pe care a comis-o. Bărbatul susține că ar avea în corp un material care l-a determinat să o ucidă pe tânără, potrivit ABC News.

„Asigurați-vă că eu am fost cel care a făcut-o, nu materialul. Și vă spun, materialul a făcut-o. Nici măcar nu o cunoșteam deloc pe doamnă. Nu i-am spus niciodată doamnei. E înfricoșător, nu-i așa? Deci, de ce aș înjunghia pe cineva fără motiv?”, i-a spus bărbatul surorii lui.

Mama și sora criminalului au mărturisit că bărbatul se confruntă cu probleme psihice încă din anul 2020. Atunci, atacatorul a ieșit din închisoare după ce a săvârșit o pedeapsă de 5 ani. Individul ieșise din pușcărie complet schimbat și fusese diagnosticat cu schizofrenie. Avea un comportament agresiv, trântea ușile prin casă, vorbea singur și țipa.

Familia a încercat în repetate rânduri să îl interneze într-un spital, dar nu a reușit. Bărbatul refuza inclusiv să își ia tratamentul, iar după mai multe încercări de a-l stabiliza, părinții i-au pierdut urma bărbatului de 34 de ani și a devenit un om al străzii.

La începutul anului 2025, a fost arestat pentru utilizarea abuzivă a serviciului de urgență 911. Obișnuia să sune la Poliție și să spună că cineva i-a furat un „material” artificial care îl controlează.

„Nu era Carlos cel normal, ci Carlos cel ciudat”, a spus mama bărbatului.

