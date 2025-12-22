Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”

Marian Vanghelie a avut o viață greu încercată, de aceea amintirile pe care le are din copilărie au o oarecare magie, dar ascund și multă durere. Fostul edil a fost părăsit de tată în copilărie, iar acest episod l-a marcat dincolo de cuvinte.

Marian Vanghelie a crescut alături de cea care i-a dat viață, care de sărbători se străduia să îi ofere tot ce era mai frumos și muncea din greu pentru bucatele pe care le așeza pe masă. I-a lipsit protecția paternă în acei ani frumoși, dar cu timpul a învățat să se detașeze și să lase în urmă acea suferință.

Cine este tatăl lui Marian Vanghelie

Vanghelie știe unde locuiește părintele lui astăzi, dar nu l-a căutat niciodată. A simțit întotdeauna că această apropiere ar fi trebuit să vină din partea tatălui său. Spune despre el că este evreu, foarte bine situat financiar și are o altă familie.

„Erau pe masă bucatele făcute de mama… Eu, din păcate, cu tata nu am fost, dar am fost cu mama și toate lucrurile erau frumoase. Cred că mi-a lipsit figura paternă. Tatăl meu este evreu, când m-am născut, în 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece, ei au vrut să plece cu mama cu tot. Dar atunci copiii ascultau de părinți, iar mama a ascultat de părinții ei și nu au lăsat-o să plece. Eu sunt informat, știu exact unde trăiește, are două fete mari. Tata este multimiliardar, un tip foarte orgolios. Eu cred ca părinții trebuie să te caute, și nu tu, ca și copil”, spune Marian Vanghelie.

Marian Vanghelie obișnuiește să petreacă sărbătorile mai mult în țară, să respecte tradițiile și să fie alături de cei dragi. Bradul nu îi lipsește niciodată.

„Ne bucurăm de sărbători, de perioada asta frumoasă. Sărbătorile româneşti sunt foarte frumoase, majoritatea sărbătorilor le-am petrecut în România pentru că mereu am avut treabă. Eu cred că sunt un român natural. S-a făcut întotdeauna bradul, nu ne-a lipsit, pentru că sunt lucruri frumoase, tradiţionale pe care trebuie să le respectăm”, mărturisește fostul edil.

Citește și: Marian Vanghelie, executat silit de ANAF! Câte milioane de lei datorează fostul edil statului

Citește și: Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! ”Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți”