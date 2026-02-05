Acasă » Știri » Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate

Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 19:59
Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate

Dispariție misterioasă în Spania! Beatrice Almăjanu, o româncă în vârstă de 21 de ani, a plecat la cumpărături, în ziua de 3 februarie, dar nu a mai revenit acasă. Ultima discuție a purtat-o cu iubitul ei, care a și relatat cele întâmplate. Ea are un copil de un an și jumătate.

Mama și sora tinerei sunt disperate și speră să obțină informații care să le ajute să descopere ce s-a întâmplat cu Beatrice. Tânăra are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, o greutate de circa 44 kilograme, ochii căprui, păr șaten. Pe obrazul stâng are un tatuaj, care înfățișează o lacrimă. Persoanele care pot oferi date despre Beatrice sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Beatrice Lidia a fost dată dispărută în Spania, dar și în România

Beatrice Lidia Almăjanu a fost dată dispărută de sora ei. Aceasta a menționat că tânăra a plecat să cumpere fructe, dar nu a mai revenit la domiciliu, unde o așteaptă copilul ei și tatăl acestuia.

„În data de 03 februarie 2026, în jurul orei 15:00, o femeie a sesizat Poliția Orașului Aninoasa cu privire la faptul că sora sa, ALMAJANU BEATRICE-LIDIA, a plecat în data de 31 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, de la locuința sa situată în Oraș Arges, regiunea Toledo, Spania, și de atunci nu a mai putut fi contactată. Potrivit informațiilor furnizate de concubinul tinerei, aceasta locuia în Spania împreună cu el, iar în ziua respectivă a părăsit voluntar domiciliul comun, fără a mai reveni. Dispariția a fost semnalată autorităților spaniole, cazul fiind mediatizat la nivel local”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara.

Mama tinerei cere ajutor pe Facebook

Mama tinerei a făcut un apel disperat pe rețelele de socializare. Ea susține că Poliția nu s-a implicat așa cum și-ar fi dorit și că Beatrice continuă să fie de negăsit.

„Vă rog să ma ajutați sunt o mamă disperată! Sâmbătă seara, la ora 17:21, fiica mea de 21 de ani, Almăjanu Beatrice Lidia, a dispărut din Spania, de la domiciliu ei, spunându-i concubinului ei că pleacă să cumpere fructe.
Și-a lăsat copilul de un an jumate și concubinul, care a văzut că a plecat și nu a întrebat-o nimic. Vă implor, orice detaliu sau informație ne poate ajuta! Are un tatuaj lacrimă pe față și mai multe tatuaje pe corp, părul lung, ochi căprui.
Am o poză din ziua în care a plecat de acasă. Ajutați-ne cu o distribuire in grupurile din Spania. Poliția nu ne-a anunțat nimic, nu au căutat nici pe camerele de luat vederi… nu știm nimic de ea de sâmbătă!”, a scris mama tinerei pe Facebook.

Citește și: Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori acasă: un obicei care a devenit o punte emoțională între familii

Citește și: Ce colete trimite Diaspora în România acum! Dovada clară că prețurile sunt tot mai mari și românii mai săraci

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Știri
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun
Știri
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington....
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Digi 24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu nu a reuşit o bilaterală cu Marco Rubio şi a plecat fară poză din SUA
Gandul.ro
Delegaţia României, aşezată pe ultimele rânduri la Summitul Mineralelor Rare de la Washington. Oana Ţoiu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date ...
Fotbalistul de la Națională, tătic pentru a doua oară! Prima imagine cu bebelușul: ”Unele date sunt alese!”
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun
Hidroelectrica nu mai are cea mai bună ofertă la electricitate. Cine oferă un preț mai bun
Suma cu care vinde ANAF o garsonieră de 32 mp. Licitația va avea loc pe 19 februarie
Suma cu care vinde ANAF o garsonieră de 32 mp. Licitația va avea loc pe 19 februarie
BANC | Bunicul și Titanicul
BANC | Bunicul și Titanicul
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei ...
Conflicte și agresiuni ascunse ani la rând în casa vedetei de Neatza! Relația ”perfectă” a Ruxandrei Luca ardea pe interior + A intervenit și asistența socială
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 6 februarie, de la ora 15.00
Vezi toate știrile
×