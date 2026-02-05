Beatrice a dispărut în Spania după ce i-a zis iubitului că pleacă la cumpărături. Tânăra are un copil de un an și jumătate

Dispariție misterioasă în Spania! Beatrice Almăjanu, o româncă în vârstă de 21 de ani, a plecat la cumpărături, în ziua de 3 februarie, dar nu a mai revenit acasă. Ultima discuție a purtat-o cu iubitul ei, care a și relatat cele întâmplate. Ea are un copil de un an și jumătate.

Mama și sora tinerei sunt disperate și speră să obțină informații care să le ajute să descopere ce s-a întâmplat cu Beatrice. Tânăra are o înălțime de aproximativ 1,50 metri, o greutate de circa 44 kilograme, ochii căprui, păr șaten. Pe obrazul stâng are un tatuaj, care înfățișează o lacrimă. Persoanele care pot oferi date despre Beatrice sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.

Beatrice Lidia a fost dată dispărută în Spania, dar și în România

Beatrice Lidia Almăjanu a fost dată dispărută de sora ei. Aceasta a menționat că tânăra a plecat să cumpere fructe, dar nu a mai revenit la domiciliu, unde o așteaptă copilul ei și tatăl acestuia.

„În data de 03 februarie 2026, în jurul orei 15:00, o femeie a sesizat Poliția Orașului Aninoasa cu privire la faptul că sora sa, ALMAJANU BEATRICE-LIDIA, a plecat în data de 31 ianuarie 2026, în jurul orei 17:00, de la locuința sa situată în Oraș Arges, regiunea Toledo, Spania, și de atunci nu a mai putut fi contactată. Potrivit informațiilor furnizate de concubinul tinerei, aceasta locuia în Spania împreună cu el, iar în ziua respectivă a părăsit voluntar domiciliul comun, fără a mai reveni. Dispariția a fost semnalată autorităților spaniole, cazul fiind mediatizat la nivel local”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Hunedoara.

Mama tinerei cere ajutor pe Facebook

Mama tinerei a făcut un apel disperat pe rețelele de socializare. Ea susține că Poliția nu s-a implicat așa cum și-ar fi dorit și că Beatrice continuă să fie de negăsit.

„Vă rog să ma ajutați sunt o mamă disperată! Sâmbătă seara, la ora 17:21, fiica mea de 21 de ani, Almăjanu Beatrice Lidia, a dispărut din Spania, de la domiciliu ei, spunându-i concubinului ei că pleacă să cumpere fructe.

Și-a lăsat copilul de un an jumate și concubinul, care a văzut că a plecat și nu a întrebat-o nimic. Vă implor, orice detaliu sau informație ne poate ajuta! Are un tatuaj lacrimă pe față și mai multe tatuaje pe corp, părul lung, ochi căprui.

Am o poză din ziua în care a plecat de acasă. Ajutați-ne cu o distribuire in grupurile din Spania. Poliția nu ne-a anunțat nimic, nu au căutat nici pe camerele de luat vederi… nu știm nimic de ea de sâmbătă!”, a scris mama tinerei pe Facebook.

