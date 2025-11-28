Românii plecați în străinătate trimit tot mai des flori acasă: un obicei care a devenit o punte emoțională între familii

Tot mai mulți români stabiliți în afara țării aleg să trimită flori rudelor din România, iar acest gest simplu a devenit una dintre cele mai întâlnite forme prin care își arată apropierea față de cei dragi.

În ultimii ani, românii plecați în străinătate au început să trimită tot mai des flori rudelor și prietenilor din țară, iar acest gest, inițial ocazional, a devenit un adevărat fenomen social. Potrivit operatorilor din domeniul floristic, cererea pentru livrările interne comandate din afara țării a crescut constant, în special din Europa de Vest, unde locuiesc comunități mari de români.

Cele mai frecvente comenzi sunt plasate din Germania, Italia, Spania, Franța și Marea Britanie, însă există solicitări și din Statele Unite, Canada sau țările nordice. Trimiterea unui buchet este, pentru mulți dintre cei plecați, o modalitate simplă de a menține legătura cu familia, mai ales atunci când distanța face imposibilă prezența fizică la evenimente importante.

Românii din diaspora aleg de regulă buchete de flori de sezon sau aranjamente clasice, potrivite atât pentru aniversări, cât și pentru momente în care vor să transmită un gând bun. Livrările se fac, în general, în aceeași zi, iar confirmarea este trimisă imediat după predarea buchetului la destinație, lucru apreciat de cei care comandă din afara țării.

Datele din piață arată că gesturile spontane sunt la fel de frecvente ca cele legate de ocazii speciale. Mulți români aleg să trimită flori fără un motiv anume, pentru a-și încuraja părinții, bunicii sau persoanele apropiate aflate în țară. În numeroase cazuri, mesajele care însoțesc aceste buchete sunt încărcate de emoție și exprimă dorul celor aflați la distanță.

O altă tendință observată în domeniu este diversificarea preferințelor. Pe lângă buchetele tradiționale, tot mai mulți utilizatori aleg aranjamente florale complexe sau combinații cu mici cadouri simbolice. Varietatea mare disponibilă online le permite să personalizeze gestul în funcție de relația cu persoana căreia îi trimit florile.

Specialiștii susțin că această creștere constantă se datorează atât accesibilității platformelor digitale, cât și dorinței românilor din diaspora de a rămâne conectați cu familia din țară. În plus, serviciile moderne de livrare flori în România acoperă majoritatea orașelor și localităților, ceea ce facilitează trimiterea surprizelor aproape oriunde.

Fenomenul arată că, indiferent de distanță, oamenii găsesc modalități simple, dar puternice, de a menține relațiile afective. Iar trimiterea florilor rămâne unul dintre cele mai simbolice și apreciate gesturi prin care românii plecați își arată apropierea față de cei rămași acasă.