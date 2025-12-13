Acasă » Advertoriale » (Comunicat de presă) TOFF Galleries aprinde luminile de Crăciun la Palatul Știrbei și inaugurează o nouă eră a luxului în România

13/12/2025
București, 8 decembrie 2025 – Calea Victoriei a fost martora unui moment remarcabil odată cu iluminarea festivă a Palatului Știrbei, care a marcat nu doar începutul sezonului de sărbători, ci și lansarea oficială a celui mai ambițios proiect de luxury retail din România: TOFF Galleries.

Fațada impunătoare a monumentului a fost reinterpretată într-o viziune couture de iarnă, completată de instalații inspirate din universul modei și al accesoriilor, transformând palatul într-un veritabil spectacol vizual. Atmosfera a fost amplificată de un flashmob grandios susținut de Orchestra Simfonică București, un cor de 30 de copii și soprana Irina Baianț. Pe acordurile „Carol of the Bells”, luminile au cuprins palatul într-un moment ce a îmbinat emoția, eleganța și spiritul sărbătorilor.

„A Palace Reborn in Light” – renașterea unui simbol și începutul unei tradiții noi în București

Palatul Știrbei, una dintre cele mai valoroase reședințe neoclasice ale Capitalei, cunoaște o renaștere spectaculoasă odată cu integrarea sa în proiectul TOFF Galleries. Restaurarea și reconversia sa culturală repun în circuit un monument emblematic, readucându-l în centrul vieții urbane, culturale și comerciale contemporane.

„‘A Palace Reborn in Light’ simbolizează renașterea Palatului Știrbei și începutul unei tradiții de Crăciun pe care ne dorim să o ducem mai departe cu eleganță și emoție. TOFF Galleries este un proiect de suflet, construit la intersecția dintre patrimoniu, creativitate și excelență.” –  a declarat Robert Coman, CEO & Fondator al TOFF Group

TOFF Galleries găzduiește unele dintre cele mai influente case de modă internaționale – Dior, Valentino, Saint Laurent, Gucci, Dolce & Gabbana, Celine, Loewe și Alaïa – alături de branduri contemporane care completează un portofoliu divers, comparabil cu cel al marilor capitale ale modei. Această selecție excepțională stabilește un nou standard pentru piața de lux din România și marchează o etapă esențială în alinierea la nivelul destinațiilor europene de referință.

Experiența este completată de spații specializate care extind universul de lifestyle contemporan:

Gifting & Experiences

  • Gift Atelier – un spațiu curatoriat dedicat artei de a dărui.
  • Baccarat Experience Bar – o experiență a cocktailurilor ce poartă eleganța cristalului Baccarat.

Lifestyle & Specialty Boutiques

  • Simona’s Luxury at Home – piese elegante pentru arta locuirii.
  • Obsentum – parfumuri de nișă și creații olfactive rare.
  • Opticris – excelență în eyewear și accesorii optice premium.

Prin această diversitate atent curatoriată, TOFF Galleries construiește o experiență integrată de retail și cultură, în care arhitectura istorică întâlnește estetica marilor maisons europene.

TOFF Galleries își deschide oficial porțile pe 10 decembrie 2025, invitând publicul într-un univers în care moda, arta, arhitectura și emoția urbană se împletesc într-o experiență unică în România.

TOFF Galleries reprezintă o nouă generație de luxury retail, construită pe principiile eleganței, inovației și valorizării patrimoniului cultural. Prin repunerea în circuitul contemporan a Palatului Știrbei, proiectul propune o destinație premium dedicată modei, designului, artelor și experiențelor curatoriate, devenind un nou reper al industriei de lux din România.

