Fiica regretatului Martin Tudor l-a fermecat pe “Jhonică Nababul”. Misterul brunetei de la Mosh a fost elucidat

În urmă cu câteva zile, CANCAN.RO detona bomba și vă arăta imagini cu Alexandru Savin, fiul fostului primar din Bușteni în timp ce își petrecea timpul alături de o domnișoară brunetă de care părea destul de apropiat. Cei doi au petrecut o seară pe cinste la Mosh, unul dintre cele mai exclusiviste localuri din Capitală, iar relația lor (rămâne de văzut de care) era destul de apropiată. Și, cum niciodată nu vă lăsăm așa, cu povestea pe jumătate spusă, revenim cu noi detalii despre bruneta care l-a însoțit pe fiul fostului primar din Bușteni. Nu este deloc străină de lumea mondenă, iar tatăl său este cunoscut de toată țara!

Sâmbătă seara, la Mosh, fiul fostului primar din Bușteni apare în raza paparazzilor CANCAN.RO însoțit de o brunețică. Jhonică Nababul, așa cum este poreclit, era destul de apropiat de domnișoara misterioasă (până acum). Dar, fiți fără grijă căci noi am aflat cine este tânăra alături de care Alexandru Savin s-a distrat în club. Este fiica unui regretat fotbalist și nu e străină de presa tabloidă. E clar, nu iese des Jhonică Nababul, dar când o face, o face să știe toată lumea!

Tânăra alături de care a ieșit Jhonică Nababul este Carla, fiica lui Martin Tudor

Tânăra alături de care Alexandru Savin s-a afișat este nimeni alta decât Carla Tudor, fiica regretatului fotbalist, Martin Tudor. Carla este un fotomodel de succes şi era mai mereu prezentă pe podiumurile de modă din Capitală. Îi fascina pe toți cu frumusețea ei, însă strălucirea a fost umbrită de un momentul în care și-a pierdut tatăl pe vremea când nici nu împlinise 19 ani. Așa cum știm, bărbatul a decedat la vârsta de 43 de ani în urma unui infarct. La acea vreme, fiica lui avea doar 18 ani.

Carla a trecut cu greu peste despărțirea de părintele său, însă și-a continuat cariera de model, având mare succes datorită frumuseții sale. La un an distanță de la moartea tatălui ei, presa scria că tânăra ar urma să se căsătorească. Era într-o relație cu fiul unui milionar din Cluj, Bogdan Căpușan. Bărbatul era supranumit “Prinţişorul imobiliarelor din Cluj” deoarece tatăl său deține mai multe afaceri în domeniu. Povestea lor de dragoste nu a avut însă finalul dorit, astfel că, fiica lui Martin Tudor și-a văzut mai departe de viață.

Așadar, după o perioadă de liniște, atât Carla Tudor, cât și Alexandru Savin reapar în atenția presei, în același loc, în aceeași mașină, Rămâne de văzut dacă îi vom mai întâlni în această formulă și cât de strânsă este legătura lor. Până atunci, vă invităm să accesați galeria foto pe care v-am pus-o la dispoziție pentru a vă mai delecta cu câteva imagini!

