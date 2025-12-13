Lidia Buble, outfit check de senzație! Cât costă ținuta care uimit România: „Nu există limite sau bariere”

Lidia Buble a întors toate privirile la Gala Elle, acolo unde a purtat o ținută îndrăzneață, iar întreg look-ul a fost unul spectaculos. Cu această ocazie artista ne-a făcut și un outfit check, în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO. Împătimită a fashion-ului, Lidia ne-a spus și care este cea mai prețioasă bijuterie pe care a primit-o vreodată și de la cine.

Lidia Buble a uimit pe toată lumea cu look-ul pe care l-a purtat la Gala Elle, iar noi am întrebat-o toate detaliile legate de apariția ei. Și ne-a spus totul, cu lux de amănunte, iar pentru ținuta ei s-a investit ceva, nu glumă. Iubește accesoriile, mai ales bijuteriile și își achiziționează mereu piese interesante, însă una singură din colecția ei este cel mai aproape de sufletul artistei. Un inel pe care l-a primit cadou, de la o persoană dragă.

Lidia Buble, outfit check de

Lidia Buble: Postați pe Tiktok asta?

CANCAN.RO: Da, direct.

Lidia Buble: Abia aștept să văd comentariile. Tema a fost una foarte curajoasă, Avant-garde, și mie cum îmi place să fiu autentică, să ies din zona de confort, să îndrăznesc. Oamenii de acasă nu prea sunt obișnuiți cu mine arătând așa. Mi-a zis cineva adineauri: Măi, Lidia, tu în viața de zi cu zi ești frumoasă. A, și astăzi nu? Da, știu.

CANCAN.RO: Adineauri, la petrecere.

Lidia Buble: Da. În seara asta am considerat că nu este despre frumusețe, este despre a fi curajos, despre curaj. Eu cred că am sărit puțin calul.

CANCAN.RO: Ai fost curajoasă, dar ai respectat dress-code-ul. Cine ți-a făcut make-up, ținuta. Facem outfit-check.

Lidia Buble: Ținuta am gândit-o împreună cu stilista mea Mădălicious. Cerceii sunt Schiaparelli, rochia balon este Comme Des Garçons, mănușile Yves Saint Laurent, încălțările sunt Vivienne Westwood, brandul meu preferat la ora actuală, aceștia sunt niște ștrampi luați dintr-o vacanță, inelul Redlips, păr Eliza și make-up Daiana.

CANCAN.RO: Porți o ținută care sare de multe mii de euro la ce branduri mi-ai zis.

Lidia Buble: Nu stau să calculez, îți zic sincer, sunt de părere că omul face hainele, iar eu la fel de încrezătoare m-aș fi simțit și dacă eram îmbrăcată într-o ținută de la second hand, nu am o problemă. V-am mai zis că sunt fană și când merg la Deva intru acolo. Nu mă blochez în branduri, eu consider că sunt valoroasă și într-o rochie de 3 lei de pe Shein.

CANCAN.RO: Dar totodată am văzut în colecția ta niște rochii, niște pantofiori care sunt multe mii de euro.

Lidia Buble: Nu am avut când am fost mică, iar acum că mi-a dat Dumnezeu posibilitatea, am zis că din când în când după un succes, merit și eu. Mă răsfăț, dar mereu țin cont de surorile mele.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai de suflet cadou pe care l-ai făcut unuia dintre frați sau surori și invers, care e cel mai de suflet cadou pe care l-ai primit?

Lidia Buble: Cel mai de suflet cadou din partea unei surori, care este cea mai mică, Lorena. Știa că eu sunt pasionată de partea asta de fashion și îmi plac bijuteriile și își cumpărase o pungă de pufuleți cu surprize. Și acum îl port, mi-a dat un inel de plastic portocaliu și mi l-a dăruit cu atât de multă dragoste, nici dacă primeam un inel de 40 de karate, nu m-aș fi bucurat ca pentru acel inel. Am simțit că acolo e o parte din sufletul ei, din dragostea pe care mi-o poartă și îl păstrez cu dragoste. Iar eu, probabil cel mai de preț cadou pe care pot să-l ofer vreodată este dragostea mea față de ele și în rest, ce își doresc ele, dacă îmi cer orice, de la genți, la pantofi, ele sunt singurele persoane pentru care aș renunța la absolut orice.

CANCAN.RO: Și dacă le porți o dată, le dai? Dacă îți iei o geantă scumpă și o vrea Estera, să zicem?

Lidia Buble: Da, le dau și pielea de pe mine, pentru familie nu există limite sau bariere, eu mereu am pus familia și mai presus decât cariera mea. Pe primul loc este Dumnezeu, apoi familia, apoi cariera. Fără Dumnezeu nimic nu e posibil, dacă nu eram binecuvântată cu darul de a cânta nu eram unde sunt astăzi. Fără familia mea nu aș fi reușit să mă țin atât de puternic, e o industrie în care e ușor să ai succes, de multe ori dai nas în nas cu situații neplăcute și e important să ai oameni care sunt lângă tine necondiționat. Apoi publicul, care este alături de mine și mă sprijină.

