Acasă » Știri » Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate

Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate

De: Alina Drăgan 13/12/2025 | 09:00
Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate
Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein /Foto: Profimedia

Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri, 12 decembrie, 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. În imagini apar și numeroase figuri influente, care de-a lungul timpului se pare că au stat lângă miliardar.

Printre cei care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein

De ceva vreme, Administrația Trump se confruntă cu presiuni uriașe pentru a face publice informații legate de Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru trafic sexual, cu care președintele SUA fusese, la un moment dat, apropiat. În timpul campaniei electorale, Trump a declarat că va publica așa-numitele „dosare Epstein”, documentele referitoare la anchetele penale asupra fostului său prieten, care a murit în închisoare în 2019. Însă, după preluarea mandatului a uitat de promisiune, dar tot mai multe informații ies la iveală.

Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Recent, democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat alte 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. Imaginile surprind mai multe figuri influente aflate, de-a lungul timpului, în cercul miliardarului.

Printre numele sonare care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

Potrivit informațiilor, acesta noi fotografii provin din proprietățile lui Jeffry Epstein și fac parte dintr-un fond de aproximativ 95.000 de imagini aflate în posesia anchetatorilor. Până în prezent, democrații spun că au analizat doar aproximativ un sfert din acest material.

De menționat este și faptul că imaginile ce au fost publicate nu conțin scene de abuz sexual și nu par să surprindă minori. Unele dintre ele arată totuși obiecte cu caracter sexual sau satiric.

În urma publicării acestor fotografii, Casa Albă a reacționat și a acuzat democrații că selectează și redactează imaginile pentru a crea o „narațiune falsă”, susținând că nu există dovezi de fapte ilegale.

Pe de cealaltă parte, democrații susțin că demersul lor urmărește exclusiv transparența și solicită Departamentului Justiției să facă publice toate documentele din dosarul Epstein.

Dezvăluirea acestor imagini vine într-un moment în care administrația Trump se află sub presiune pentru a publica toate documentele despre Jeffrey Epstein, în urma adoptării de către Congres la jumătatea lunii noiembrie a unei legi în acest sens. Termenul limită este data de 19 decembrie.

Noi imagini de pe insula izolată a lui Epstein: opere de artă, camere misterioase și obiecte incriminante

Numele lui Donald Trump apare, din nou, în cazul lui Jeffrey Epstein! Mailurile care îl dau de gol pe președintele SUA

Tags:
Iți recomandăm
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula de criză
Știri
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula de criză
Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!
Știri
Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Mediafax
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
Adevarul
Prețurile exorbitante ale biletelor pentru Campionatul Mondial 2026 șochează fanii din toată lumea
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o...
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux nu mai vinde, iar asta se vede în camerele de 4.000 de euro care rămân neocupate în plin sezon
Mediafax
Hotelul Simonei Halep, victimă colaterală a austerității lui Bolojan / Turismul de lux...
Parteneri
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți...
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă pe Horia Brenciu și Theo Rose: „Ești un test pentru noi”
Click.ro
Cel mai emoționant moment din semifinalele Vocea României 2025. Tânăra care i-a făcut să plângă...
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce sancțiuni se vor aplica
Digi 24
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice. Ce prevede legea și ce...
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care...
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și unde îl poți vedea
go4it.ro
Cel mai mare televizor MiniLED din lume ajunge în România. Ce brand îl lansează și...
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește „cea mai bună pizza din lume“
Gandul.ro
Povestea secretă a pizzei Margherita care a schimbat lumea. Cum arată și unde se găsește...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru ...
E însărcinată! Frumoasa prezentatoare TV și fostul fotbalist celebru vor deveni părinți pentru a doua oară
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula ...
Bacterie periculoasă, descoperită în apa din Spitalul Sf. Maria din Iaşi. A fost activată celula de criză
Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!
Rețeta de cozonaci fără lapte. Sunt la fel de delicioși ca cei clasici!
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile ...
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile la UNTOLD
BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă
BANC | Bulă, Bubulina și ceața densă
Horoscop rune 13 decembrie 2025. Ce ne indică Nauthiz, runa tentațiilor și autocontrolului
Horoscop rune 13 decembrie 2025. Ce ne indică Nauthiz, runa tentațiilor și autocontrolului
Vezi toate știrile
×