Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein! Donald Trump, Bill Clinton și Bill Gates, surprinși la petrecerile controversate

Scandalul dosarele Jeffrey Epstein continuă! Iar Democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat vineri, 12 decembrie, 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. În imagini apar și numeroase figuri influente, care de-a lungul timpului se pare că au stat lângă miliardar.

Printre cei care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

Noi fotografii din dosarul Jeffrey Epstein

De ceva vreme, Administrația Trump se confruntă cu presiuni uriașe pentru a face publice informații legate de Jeffrey Epstein, milionarul condamnat pentru trafic sexual, cu care președintele SUA fusese, la un moment dat, apropiat. În timpul campaniei electorale, Trump a declarat că va publica așa-numitele „dosare Epstein”, documentele referitoare la anchetele penale asupra fostului său prieten, care a murit în închisoare în 2019. Însă, după preluarea mandatului a uitat de promisiune, dar tot mai multe informații ies la iveală.

Recent, democrații din Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat alte 19 fotografii din arhiva personală a lui Jeffrey Epstein. Imaginile surprind mai multe figuri influente aflate, de-a lungul timpului, în cercul miliardarului.

Printre numele sonare care apar în imagini se numără președintele Donald Trump, fostul președinte Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates, Richard Branson, Larry Summers și Alan Dershowitz.

Potrivit informațiilor, acesta noi fotografii provin din proprietățile lui Jeffry Epstein și fac parte dintr-un fond de aproximativ 95.000 de imagini aflate în posesia anchetatorilor. Până în prezent, democrații spun că au analizat doar aproximativ un sfert din acest material.

De menționat este și faptul că imaginile ce au fost publicate nu conțin scene de abuz sexual și nu par să surprindă minori. Unele dintre ele arată totuși obiecte cu caracter sexual sau satiric.

În urma publicării acestor fotografii, Casa Albă a reacționat și a acuzat democrații că selectează și redactează imaginile pentru a crea o „narațiune falsă”, susținând că nu există dovezi de fapte ilegale.

Pe de cealaltă parte, democrații susțin că demersul lor urmărește exclusiv transparența și solicită Departamentului Justiției să facă publice toate documentele din dosarul Epstein.

Dezvăluirea acestor imagini vine într-un moment în care administrația Trump se află sub presiune pentru a publica toate documentele despre Jeffrey Epstein, în urma adoptării de către Congres la jumătatea lunii noiembrie a unei legi în acest sens. Termenul limită este data de 19 decembrie.

