Numele lui Donald Trump apare, din nou, în cazul lui Jeffrey Epstein! Mailurile care îl dau de gol pe președintele SUA

De: Irina Vlad 12/11/2025 | 20:27
Donald Trump/ Profimedia

Apar noi informații și detalii în dosarul în care este implicat infractorul Jeffrey Epstein. Noi probe au fost făcute publice în presa internațională, iar numele lui Donald Trump apare în mai multe e-mailuri incriminatorii, inclusiv în unul în care Epstein susține că președintele SUA știa despre rețeaua sa de pedofilie. 

Într-un e-mail trimis protejatei sale, Ghislaine Maxwell, în aprilie 2019, Jeffrey Epstein susține că Trump a avut o relație de lungă durată cu una dintre victimele traficului uman. Publicarea celor trei mesaje de către democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților va exercita probabil o presiune semnificativă asupra Casei Albe de a desecretiza așa-numitele dosare Epstein, care ar detalia scandalul de lungă durată care a umbrit al doilea mandat al lui Trump.

Donald Trump este urmărit de cazul Epstein

Numeroase victime au declarat că au fost agresate la petrecerile deocheate ale lui Epstein, care aveau loc la reședința sa din New York, la conacul său din Florida și la complexul său din Little St James, în Insulele Virgine Americane, unde „clienții” erau transportați cu avionul privat.

Așa cum reiese într-un email făcut public, acest schimb de mesaje dintre Epstein și protejata sa a avut loc în 2011. În anul 2025, în fața Departamentului Justiției, Maxwell a declarat că nu l-a văzut niciodată pe Trump într-un context nepotrivit.

„Vreau să-ți dai seama că acel câine care nu a lătrat este Trump… [numele victimei a fost șters] a petrecut ore întregi la mine acasă cu el, dar nu a fost menționat niciodată. Șeful poliției etc… sunt 75% convins”, se arată în mesajul trimis de Jeffrey Epstein către protejata sa.

Maxwell a spus: „M-am gândit la asta”.

Un al doilea mesaj, trimis de Epstein biografului lui Trump, Michael Wolff, în ianuarie 2019, indică faptul că Trump i-a cerut să demisioneze din Mar-a-Lago, clubul exclusivist al președintelui din Florida, rezervat doar membrilor. Dar Epstein a spus că „nu a fost niciodată membru” și adaugă „desigur că știa despre fete, deoarece i-a cerut Ghislaine Maxwell să ”înceteze”.

Prietena de lungă durată și complicea lui Epstein, Ghislaine Maxwell, ispășește în prezent o pedeapsă de 20 de ani de închisoare, după ce a fost condamnată pentru infracțiuni de trafic de persoane – care includea operarea unei rețele de trafic ce procura adolescente pentru distracția oamenilor bogați și influenți. Un al treilea mesaj trimis de Epstein lui Michael Wolff, în decembrie 2015, solicita sfatul acestuia cu privire la formularea unui răspuns pentru Trump la întrebările pe care CNN se pregătea să i le pună despre relația lor.

”Lasă-l să se încurce singur… dacă minte, ai avantaj de imagine. Dacă pare că va câștiga, îl poți salva și-ți va fi dator”, i-a spus Michael Wolff lui Epstein.

Presupusa felicitare a lui Donald Trump către Jeffrey Epstein arată ce relație bizară aveau cei doi: „Fiecare zi să-ți fie un secret minunat”

