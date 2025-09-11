Presupusa felicitare a lui Donald Trump către Jeffrey Epstein arată ce relație bizară aveau cei doi: „Fiecare zi să-ți fie un secret minunat”

Deschiderea dosarelor Epstein au scos la iveală un amănunt picant despre relația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu infamul afacerist care s-a sinucis în 2019 după gratii, în așteptarea procesului.

Faptele lui Jeffrey Epstein au îngrozit o țară întreagă atunci când victimele sale au ieșit în față și au denunțat ororile la care erau supuse pe insula sa privată. Timp de aproape trei decenii, părea cel mai bine păstrat secret al Americii.

Presupusa felicitare a lui Donald Trump către Jeffrey Epstein

Însă, după decesul prematur al afaceristului în spatele gratiilor, dosarul său a fost băgat într-un sertar. Criticii au afirmat mereu că nume importante din viața politică, media și sport ar fi fost pe listă, astfel participând la activitățile ilegale desfășurate de Epstein.

Însă venirea lui Donald Trump la putere a redeschis ancheta, în pofida prieteniei pe care acesta o întreținea cu Jeffrey.

Cu ocazia aniversării vârstei de 50 de ani în 2003, Donald i-a trimis o felicitare personalizată lui Jeffrey sub forma unui contur de trup de femeie, notează The Wall Street Journal.

Textul felicitării redă o conversație imaginară cu bunul său prieten și sărbătorit:

Trebuie să existe ceva mai mult în viață decât să ai totul. Donald: Cu siguranță este, dar nu am să-ți spun ce. Jeffrey: Nici eu, din moment ce știu ce este. Donald: Cu siguranță avem chestii în comun, Jeffrey. Jeffrey: Da, avem, doar gândește-te. Donald: Enigmele nu îmbătrânesc niciodată, ai observat? Jeffrey: În fapt, mi-a fost clar încă de când te-am văzut ultima dată. Donald: Să ai un prieten este o chestie minunată. La mulți ani și fiecare zi să-ți fie un secret minunat.

Trump nu s-a arătat mișcat de dezvăluire, pe care a calificat-o drept un fals.

Foștii cunoscuți refuză asocierea cu Epstein

În timp ce o parte dintre contactele afaceristului repudiat se simt vinovate că nu au văzut la timp desfrâul afișat de Epstein, alții au preferat să păstreze tăcerea și unii au respins vehement orice legătură deocheată.

Administrația prezidențială a reacționat ferm după publicarea felicitării și a emis un punct de vedere în numele președintelui.

„Documentul prezentat este un fals. Semnătura olografă nu corespunde cu cea pe care președintele Donald Trump o realizează. Trump nu a desenat și nici scris acele rânduri în albumul aniversar al finanțistului Jeffrey Epstein”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

În timp ce Trump nu se dezice de tactica respingerii acuzațiilor și insinuării că acestea sunt false, un fost președinte nu dorește să confirme veridicitatea unei scrisori trimise special pentru Epstein.

Este vorba despre Bill Clinton, care susține că ar fi întrerupt prietenia cu mult înainte ca Jeffrey să fie acuzat pentru prima oară de abuzuri. În privința scrisorii, un reprezentant al fostului șef de stat a transmis că nu dorește să comenteze pe baza zvonurilor, însă mai multe pe acest subiect pot fi văzute într-un articol de AICI, redat pe larg de Cancan.

