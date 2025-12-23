Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut

Crăciunul se apropie cu pași repezi, iar românii încep să fugă spre orașele natale la familiile care îi așteaptă cu brațele deschise. Acesta este și cazul Florentinei, o tânără din Constanța care a vrut să ia Uber pentru a ajunge acasă de Sărbători. Când a văzut prețul și-a dat seama că este o decizie foarte proastă și a ales trenul.

După ce v-am arătat suma din 4 cifre pentru o cursă București – Brașov, o constănțeancă supărată că s-a trezit în aceeași situație, ne-a trimis poză cu suma care i-a fost cerută ei pentru o cursă București-Constanța.

Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun

Dacă începuturile aplicațiilor de ride sharing erau pline de prețuri accesibile care să le fure ochii clienților, acest lucru s-a dus odată cu trecerea timpului. Florentina, o tânără care își dorește să ajungă la Constanța în pragul Sărbătorilor, a apelat la aplicația Uber pentru această rută. După ce a văzut prețul, s-a gândit că mai bine ia trenul, chiar dacă și acela s-a scumpit.

„V-am trimis pentru că am văzut că e un subiect controversat în ultimul timp și eu am trecut prin aceeași situație”, a spus Florentina.

Mai jos v-am atașat și fotografia primită, în care se poate vedea suma de 707.99 lei pentru o cursă București-Constanța. Dacă pentru cursa București-Brașov putem spune că am înțeles prețul, asta pentru că mulți români ales să plece la munte în perioada aceasta, despre aceasta nu știm ce să spunem. Cât de mulți pot fi cei care pleacă pe litoral în perioada asta?!

Dacă ne uităm și la celelalte opțiuni, putem observa:

Wait&Save: 659.00 lei

UberXL: 1.060.00 lei

Courier: 714.00 lei

Tu ce zici? E mult sau puțin?

