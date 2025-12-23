Acasă » Știri » Cât a plătit un client din București pe o cursă până în Brașov, pe 23 decembrie 2025? Suma e formată din 4 cifre

De: roxana tudorescu 23/12/2025 | 09:59
Românii sunt din ce în ce mai dezamăgiți de cursele de Bolt sau alte aplicații asemănătoare. Acesta este și cazul Anei, o bucureșteancă care a vrut să vadă cât ar trebui să scoată din buzunar pentru a ajunge la Brașov în apropierea Crăciunului, mai exact pe data de 23 decembrie. Ce sumă i-a apărut pe aplicație? Nu o să îți vină să crezi!

Creșterile prețurilor în toate domeniile nu mai sunt de mult un subiect ieșit din comun pentru români, în zilele noastre. Chiar dacă nu le place realitatea în care trăiesc, aceștia sunt nevoiți să se adapteze la condiții. Dacă începuturile aplicațiilor de ride sharing erau marcate de prețuri accesibile care să le fure ochii clienților, acest lucru s-a dus în timp.

Cât costă o cursă din București la Brașov în perioada Sărbătorilor

Să revenim la prețul care a uimit-o de-a dreptul pe tânără și care i-a dat planurile de vacanță peste cap: sigur pleacă cu trenul acum sau rămâne acasă și renunță la atmosfera de Sărbători de la munte. Mai mult, chiar și varianta de a pleca cu propria mașină și de a-și face plinul dus-întors ar fi mai ieftină pentru ea.

„Nu mi-a venit să cred. M-am gândit că e o eroare și am scris din nou adresa.”, a spus Ana.

Dacă vrei și voi să știți cât costă o cursă, vă lăsăm mai jos dovada pe care am primit-o. Nici mai mult nici mai puțin de: 1.013,6 lei. Ție cum ți se pare prețul?

La o privire atentă asupra imaginii putem observa următoarele tarife, în funcție de opțiunea aleasă:

  • Comfort: 1.084,4 lei
  • Pet: 1.028,7 lei
  • Assist: 1.015,1 lei
  • Green: 1.020,2 lei

Cresc prețurile pentru Uber și Bolt! Cât va costa o cursă, de fapt

Câți lei câștigă pe oră un șofer Bolt în Cluj-Napoca: „Dacă faci cu mașina ta, acestea sunt veniturile”

