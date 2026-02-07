Lidia Buble și-a speriat fanii! A apărut cu fața inflamată și amorțită: „Nu arată rău. Acum e cel mai umflat”

Recent, Lidia Buble și-a speriat fanii din mediul online. Aceasta a apărut cu fața inflamată și amorțită. Când au văzut-o așa, fanii au fost curioși să afle ce s-a întâmplat cu vedeta. Lidia Buble nu s-a jenat să se arate fără machiaj și cu fața inflamată.

Lidia Buble este deschisă cu fanii săi din mediul online și nu se sfiește să împărtășească momente din viața ei cu aceștia. Însă, recent, i-a îngrijorat căci a apărut cu fața inflamată și amorțită. Artista nu s-a rușinat să apară naturală, fără machiaj, imediat după ce a apelat la o procedură estetică.

Lidia Buble, cu fața inflamată și amorțită

Deși inițial fanii s-au îngrijorat, cântăreața i-a liniștit și le-a explicat că inflamațiile de la nivelul feței sunt rezultatul unei proceduri cosmetice realizată la doctor.

„Hai să vă arăt la rece cum arăt imediat după. Dar nu arată rău. Eu am crezut că o să fie mai… Acum e cel mai umflat și cică trebuie să presez așa dimineața și seara. Încă am fața amorțită. Am impresia că nu pot să vorbesc bine, că mi-am pus crema anestezică. Dar e bine, prieteni. Zici că mă transform într-o reptilă ceva, vreun super-erou. Hai că sunt frumușică și așa. Și nici nu a fost prea dureros. Bine, și doamna are o mână… Îmi place cum arăt. Și la cântare aș veni așa”, a spus Lidia Buble.

Cum se menține în formă Lidia Buble

Lidia Buble este într-o formă de zile mari și asta pentru că pe lângă micile proceduri cosmetice la care apelează, artista nu uită niciodată de sport și are un regim alimentar echilibrat.

„Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv. Mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește”, a declarat Lidia Buble.

