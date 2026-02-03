Lidia Buble a băgat mâna adânc în buzunar pentru concertul de la Sala Palatului: „Costurile nu sunt deloc mici”

Lidia Buble se pregătește de primul concert la Sala Palatului din cariera sa. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista vorbește despre ce înseamnă acest eveniment pentru ea, cât de scump este să organizezi un astfel de spectacol, dar și cu ce speranțe a intrat în noul an.

Lidia Buble traversează una dintre cele mai intense perioade ale carierei sale. Anul 2025 a venit cu decizii grele, muncă multă și o schimbare vizibilă de direcție: primul album din carieră, „Fragil”, și pregătirea unui show la Sala Palatului gândit ca o adevărată călătorie emoțională. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista vorbește deschis despre costurile reale ale unui concert de amploare, despre criticile care nu o mai ating și despre liniștea de acasă, fără de care spune că nimic nu ar fi posibil.

CANCAN.RO: Cum a fost începutul acestui an pentru tine și, dacă te uiți înapoi, ce fel de an a fost 2025?

Lidia Buble: Intens. De obicei, luna ianuarie este mai liniștită pentru artiști – e perioada în care ne reîncărcăm bateriile. Anul acesta, însă, încă din 2 ianuarie am intrat direct în întâlniri și ședințe de preproducție pentru show-ul de la Sala Palatului, din 27 februarie.

Concertul de la Sala Palatului este un vis pe care îl port cu mine de mult timp, iar „Simțim la fel” va fi mai mult decât un concert – va fi o poveste spusă prin muzică, emoție și oameni. Un show complex, gândit ca o adevărată călătorie emoțională, cu momente intime și momente pline de energie, care sper să se simtă până în ultimul rând. Împreună cu întreaga echipă am creat atât de multe momente extraordinare, încât nici acum, știind sigur că se vor întâmpla, nu îmi vine să cred. Privind înapoi, 2025 a fost un an cu adevărat special. Am lansat primul album din cariera mea, intitulat Fragil. Piesele de pe acest album s-au născut din chimia aparte pe care o am în studio alături de Adi Colceru și Radu Bolfea, producătorii muzicali cu care am lucrat îndeaproape la acest proiect. Pentru mine, Fragil a fost o eliberare – un jurnal sincer, plin de povești personale, nespuse, de momente care m-au ajutat să cresc emoțional. Este un album extrem de muncit, născut din trăiri, gânduri și fragmente de suflet. Fiecare piesă spune o poveste, iar unele dintre ele – cele care nu au fost lansate ca single – abia așteaptă să prindă viață în forme noi. Anul acesta îmi doresc să le ofer spațiul pe care îl merită și să le las să ajungă la oameni exact așa cum le-am simțit în momentul în care le-am scris. Iar în toamnă intenționez să lansez un EP.

2025, anul care a maturizat-o pe Lidia Buble

CANCAN.RO: Ce ai lăsat în urmă în 2025 și ce simți că ai câștigat, atât profesional, cât și personal?

Lidia Buble: N-aș spune că am lăsat ceva în urmă. Am luat totul cu mine. Chiar și experiențele mai grele sau mai puțin plăcute s-au transformat în lecții care m-au făcut mai bună, așa că după fiecare an mă simt mai bogată sufletește. Așa cum spuneam, 2025 a fost un an extrem de prolific. Am dus muzica mea către un număr din ce în ce mai mare de oameni, iar bucuria de a-i vedea plecând zâmbind și fericiți de la concertele mele este de neprețuit. Am călătorit, am experimentat, am crescut. Mă simt cu adevărat binecuvântată și sunt foarte curioasă și recunoscătoare să văd ce îmi va aduce 2026.

De ce Sala Palatului rămâne un prag simbolic pentru orice artist

CANCAN.RO: Ce înseamnă Sala Palatului pentru tine și de ce crezi că, pentru un artist român, acest loc este un ideal de atins în carieră?

Lidia Buble: Un eveniment la Sala Palatului înseamnă, fără îndoială, o recunoaștere a parcursului tău ca artist – un semn că ai ajuns la un anumit nivel în carieră, mai ales în contextul în care pe această scenă au urcat nume importante ale muzicii românești și internaționale. Pentru mine, însă, dincolo de simbol, Sala Palatului este încă o ocazie de a face ceea ce iubesc cel mai mult: muzica. Mi-am păstrat bucuria și emoția de a urca pe scenă indiferent că vorbim despre o sală mică sau un eveniment de amploare, pentru că esența rămâne aceeași, întâlnirea sinceră cu publicul și șansa de a împărtăși cele mai intime trăiri, emoții și bucurii.

CANCAN.RO: Cât de implicată ești în construcția acestui spectacol și ce ți-ai dorit să fie diferit față de alte show-uri?

Lidia Buble: Încă din faza de proiect mi-am dorit ca „Simțim la fel” să fie un show cât se poate de personal și autentic, care să mă arate publicului și dintr-o altă perspectivă. Tocmai de aceea m-am implicat în toate detaliile ce țin de latura artistică – de la producția muzicală și alegerea invitaților, până la schițele de costume, vizualurile pentru ecrane, scriptul show-ului și desfășurător. Am mers inclusiv să aleg materialele pentru haine. Probabil că s-a activat latura de „controller” a Geamănului. Alături de mine am o echipă incredibilă, care îmi dă aripi și mă face să simt că orice „avion” aș visa pentru scena Sălii Palatului poate deveni realitate.

Cât costă, de fapt, un concert mare: „E o investiție”

CANCAN.RO: Organizarea unui concert de asemenea amploare presupune o investiție serioasă. La ce nivel ajung, în linii mari, costurile unui spectacol la Sala Palatului?

Lidia Buble: Costurile nu sunt deloc mici, însă pentru mine spectacolul “Simțim la fel” de la Sala Palatului de pe 27 februarie este, înainte de toate, o investiție în brandul meu personal și în relația pe termen lung cu publicul.

CANCAN.RO: Ce i-ai spune azi Lidiei de la începutul carierei, tânăra care făcea primii pași în muzică.

Lidia Buble: Nu i-aș spune nimic. Aș lăsa-o să trăiască fiecare experiență exact așa cum a fost, pentru că toate – bune sau mai puțin ușoare – m-au format și m-au transformat în artista și femeia care sunt astăzi.

CANCAN.RO: Ai fost de-a lungul timpului ținta multor comentarii și critici, dar ai ales să răspunzi umor de cele mai multe ori. Cum ai ajuns la această formă de echilibru? Te-ai lăsat vreodată influențată sau afectată de comentariile răutăcioase?

Lidia Buble: Am fost crescută, încă din copilărie, cu multă iubire și cu apreciere pentru felul în care ne-a lăsat Dumnezeu, pentru că tocmai asta ne face unici și autentici. Poate de aici vine și capacitatea mea de a privi lucrurile cu umor. Mă întristează sincer când văd că multe fete ajung să își dorească să arate toate la fel – același nas, aceleași buze, aceleași trăsături – și cred că ne pierdem, uneori, tocmai individualitatea. Țin cont de părerile oamenilor atunci când simt că sunt constructive și vin dintr-un loc bun. În rest, comentariile răutăcioase rămân pentru mine doar „vorbe în vânt”.

CANCAN.RO: Îți păstrezi viața privată foarte privată. As vrea să te întreb, însă, cât înseamnă pentru un artist echilibrul de acasă, susținerea și înțelegerea partenerului?

Lidia Buble: Liniștea și echilibrul din viața personală sunt esențiale pentru mine. Ele mă ajută să fiu creativă și îmi dau încrederea de care am nevoie pentru a-mi deschide aripile și a explora noi laturi artistice.

VEZI ȘI: Julia Chelaru, de nerecunoscut în 2026. A lăsat România în urmă și s-a refugiat într-un paradis exotic!

VEZI ȘI: Boala severă pe care Otniela Sandu a ținut-o ascunsă: “E o minune de la Dumnezeu că pot să merg”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.