Haddaway, concert grandios cu trupă live, în București! Artistul lansează noul său album „The Sun”, în premieră în România

De: Redacția CANCAN 03/02/2026 | 14:23
Bucureștiul găzduiește un eveniment dedicat muzicii care a definit anii ’90 și 2000, sub conceptul Retro Love, o experiență ce combină DJ set-uri reprezentative cu artiști care au marcat istoria ringului de dans. Conceptul propune o reîntoarcere la energia autentică a petrecerilor care au modelat o generație.

Punctul central al serii este revenirea la București a lui Haddaway, într-un moment special din cariera sa. Artistul va susține un concert cu trupă live și va lansa oficial, în premieră în România, noul album „The Sun”. Publicul va avea ocazia să asculte pentru prima dată piesele de pe materialul recent, alături de hiturile care l-au consacrat la nivel internațional.

Haddaway, concert live în București

Invitatul special al evenimentului este Dr. Alban, care aduce pe scenă energia sa specifică și piese devenite repere ale muzicii dance, precum „It’s My Life”. Prezența sa completează atmosfera unei seri construite ca o celebrare coerentă a epocii de aur a muzicii eurodance.

Albumul „The Sun” marchează o etapă nouă în parcursul artistic al lui Haddaway. Materialul propune o întoarcere la emoția și sound-ul care l-au făcut cunoscut, reinterpretate într-o formulă actuală. Compozițiile îmbină pop și eurodance cu influențe discrete de jazz și ritmuri reggae, rezultând un album care păstrează nostalgia, dar sună ancorat în prezent.

