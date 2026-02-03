Andreea Bostănică, mesaj public pentru Iuliana Beregoi: ”Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu”

Rivalitatea dintre Andreea Bostănică şi Iuliana Beregoi a reizbucnit după ce artista a făcut o serie de declarații directe în podcastul lui Cătălin Măruță.

Invitată în emisiune, Andreea Bostănică a vorbit deschis despre relația tensionată dintre ea și Iuliana, iar afirmațiile sale au stârnit imediat reacții puternice în mediul online.

Andreea Bostănică a pus din nou tunurile pe Iuliana Beregoi

În cadrul discuției, Andreea Bostănică a mărturisit că nu înțelege de unde a pornit antipatia Iulianei față de ea. Mai mult, influnceriţa a afirmat că, la un moment dat, a simțit chiar ostilitate din partea rivalei sale.

„A zis „Şi eu o urăsc pe Andreea Bostănică” și eram fată, ce ți-am făcut? Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu și înțeleg că este greu să accepte că nu mai suntem de același nivel și că mai are mult de muncit ca să ajungă la nivelul meu și la activitatea mea și la urmăritorii mei. Dar vreau să îți spun că ești o fată minunată, frumoasă și chiar trebuie să ai încredere în tine. Nu trebuie să te compari, să ai această rivalitate.”

De asemenea, Andreea Bostănică a continuat spunând că rivalitatea dintre ele nu ar mai avea sens în prezent.

„Poți să ai rivalitate, dar cu oamenii de statutul tău. Adică nu cu mine. Cu mine ai avut rivalitate poate când aveam 13 ani, pe care eu nu am simțit-o.”

Totodată, aceasta a explicat că, în trecut, credea că relația lor era una colegială.

„Eu credeam că suntem cunoscute, suntem colege, prietene, așa… Dar, na, asta este altceva.”

Andreea Bostănică şi Iuliana Beregoi, război fără sfârşit

Declarațiile vin după un alt moment tensionat, petrecut în cadrul Detectorului de minciuni al lui Selly, unde Iuliana Beregoi a fost întrebată dacă a simțit vreodată invidie față de succesul Andreei Bostănică.

„Nu. Am fost supărată că am avut o perioadă în care ea într-un fel sau altul mă admira când eram mai mică”, a spus artista.

La acea vreme, reacția Andreei Bostănică nu a întârziat să apară. După publicarea clipului, aceasta a comentat direct, sugerând că testul poligraf ar fi fost editat.

„Hai că nu este editat deloc. Se vede clar că e tăiat răspunsul corect al poligrafului”, a scris Andreea.

Ulterior, șatena a publicat mai multe videoclipuri cu subînțeles, alimentând speculațiile fanilor.

„Să ai ură pe mine din cauza unui băiat e crazy mai ales că i-am zis să fie cu tine și el a zis că nu”, a transmis ea într-un TikTok.

Într-un alt clip, Andreea a continuat:

„În viața mea dacă mă mai nasc de 10 ori nu am cum să fiu geloasă pe așa ceva.”

Deși nu a menționat nume, internauții au interpretat mesajele ca fiind îndreptate către Iuliana Beregoi, mai ales că Andreea a negat că ar fi vorba despre alte persoane menționate în comentarii.

