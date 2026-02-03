Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8

CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și capacitatea de observație. În imaginea prezentată apare o ecuație formată din bețe de chibrit: 3 + 12 = 8.
Evident, rezultatul este greșit, iar provocarea ta este să muți un singur chibrit astfel încât operația să devină corectă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra în voie.
La prima vedere, ecuația pare imposibil de reparat printr-o singură mutare, însă cheia este să observi detaliile și să te gândești la toate transformările posibile ale cifrelor. Un singur băț mutat poate schimba complet sensul operației sau valoarea unui număr.
Conceptul este simplu: ai voie să modifici doar un chibrit, fără să adaugi sau să elimini bețe. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și capacitatea de a găsi soluții alternative.
Cei care au reuşit să rezolve ecuaţia sunt felicitaţi, iar pentru cei care nu au găsit răspunsul, oferim soluţia.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
