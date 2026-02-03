Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8

De: David Ioan 03/02/2026 | 17:04
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8

CANCAN.RO ţi-a pregătit un nou test de inteligență care îți pune la încercare atenția, logica și capacitatea de observație. În imaginea prezentată apare o ecuație formată din bețe de chibrit: 3 + 12 = 8.

Evident, rezultatul este greșit, iar provocarea ta este să muți un singur chibrit astfel încât operația să devină corectă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra în voie.

La prima vedere, ecuația pare imposibil de reparat printr-o singură mutare, însă cheia este să observi detaliile și să te gândești la toate transformările posibile ale cifrelor. Un singur băț mutat poate schimba complet sensul operației sau valoarea unui număr.

Mutați un singur chibrit pentru a corecta 3 + 12 = 8

Conceptul este simplu: ai voie să modifici doar un chibrit, fără să adaugi sau să elimini bețe. Restul ține de creativitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și capacitatea de a găsi soluții alternative.

Cei care au reuşit să rezolve ecuaţia sunt felicitaţi, iar pentru cei care nu au găsit răspunsul, oferim soluţia.

 

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

CITEŞTE ŞI: Cel mai tare test psihologic | Alege un copac! Răspunsul îți va dezvălui cel mai mare talent

Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de secunde

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai tare test psihologic | Alege un copac! Răspunsul îți va dezvălui cel mai mare talent
Teste IQ
Cel mai tare test psihologic | Alege un copac! Răspunsul îți va dezvălui cel mai mare talent
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de secunde
Teste IQ
Test de logică | Găsiți toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți! Recordul este de 71 de…
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
BANC | Cadoul de Ziua Îndrăgostiților
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. ...
Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
Mesajul transmis de Mircea Lucescu de pe patul de spital. Selecționerul României rupe tăcerea!
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste ...
ICCJ, decizie de ultimă oră în cazul lui Dani Mocanu și a fratelui său. Ce se întâmplă în aceste momente
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
Jeffrey Epstein ar fi venit în România în 2012. Cum și-a ascuns miliardarul cheltuielile
(P) Cum să asortezi sneakersii la ținutele office casual? 5 combinații elegante și confortabile
(P) Cum să asortezi sneakersii la ținutele office casual? 5 combinații elegante și confortabile
Vezi toate știrile
×