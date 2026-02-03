Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani

O investigație amplă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dezvăluie un caz complex de fraudă de tip „romance scam”, în care o femeie de afaceri din România a fost înșelată cu peste 2,5 milioane de dolari.

Escrocheria, construită pe identități false, manipulare emoțională și promisiuni financiare uriașe, îl are în centru pe un cetățean nigerian care s-a prezentat drept prințul moștenitor al Dubaiului.

Femeie de afafceri din România, păcălită de un prinţ fals

Frauda a început în urmă cu aproximativ trei ani, când victima, care a dorit să rămână anonimă, a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat ce pretindea că este Prințul Moștenitor al Dubaiului.

Abordarea inițială a fost una strict profesională, fiind vorba despre un presupus proiect de investiții într-o fundație umanitară evaluată la sute de milioane de lire sterline, cu activități planificate inclusiv în România.

Potrivit femeii, interlocutorul s-a dovedit extrem de credibil. Comunicarea constantă, detaliile bine structurate și tonul profesionist au creat rapid impresia unei colaborări autentice.

„Era foarte convingător, foarte atent, extrem de bine documentat”, a declarat aceasta pentru OCCRP.

Pe măsură ce discuțiile au continuat, relația a depășit zona profesională. În aproape doi ani de corespondență, cei doi au ajuns la o legătură emoțională puternică, presărată cu promisiuni de viitor și chiar planuri de căsătorie. Pentru a întări credibilitatea poveștii, falsul prinț i-a prezentat femeii un așa-zis „manager financiar” din Londra.

Acest pretins consilier i-a oferit acces la un cont online care afișa peste 200 de milioane de lire sterline, bani despre care se afirma că aparțin fundației. În realitate, platforma era falsă, iar sumele afișate nu existau.

Problemele au apărut în momentul în care femeia a încercat să retragă o parte din fonduri. Acesteia i s-au cerut „taxe de deblocare”, prezentate drept proceduri administrative obligatorii.

Escrocheria a durat 2 ani

Convinsă că procesul este legitim, victima a început să transfere sume importante de bani. În total, a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, proveniți din credite bancare, ipotecarea locuinței și resursele companiei pe care o conducea.

Un moment neașteptat a venit din interiorul rețelei de escroci. Doi complici, nemulțumiți de împărțirea banilor, au decis să o avertizeze pe femeie. Unul dintre ei, prezentat anterior drept consilier financiar, i-a transmis direct:

„Nu mai plăti niciun ban. Totul este o fraudă. Te-a înșelat cu peste 3 milioane de euro. A folosit juju și voodoo african ca să te facă să crezi că este un prinț adevărat”.

Chiar și în fața acestor dezvăluiri, principalul escroc a continuat să nege acuzațiile, susținând că foștii săi parteneri încearcă să îi saboteze relația și refuzând să returneze banii.

Investigația OCCRP îl identifică pe autorul fraudei ca fiind Henry Eke, cunoscut sub porecla „Excess Money”. Acesta și-ar fi construit un stil de viață luxos din profiturile obținute ilegal, incluzând vacanțe costisitoare, zboruri la clasa business, mașini de lux și apariții alături de celebrități din Nigeria. Jurnaliștii au localizat vila sa din Abuja analizând date imobiliare și imagini din ansambluri rezidențiale.

Totodată, ancheta evidențiază și contrastul dintre imaginea publică a escrocilor și activitățile lor reale. Atât Eke, cât și un fost complice din Marea Britanie, cunoscut ca Dr. Martins, se prezentau drept filantropi implicați în proiecte caritabile și campanii sociale. În realitate, o parte din banii victimei au ajuns într-o fundație nigeriană controlată chiar de Eke.

„Există două realități paralele. Într-una, au distrus viața unei femei. În cealaltă, pozează în binefăcători ai societății”, au subliniat jurnaliștii OCCRP.

