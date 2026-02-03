Acasă » Știri » Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani

Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani

De: David Ioan 03/02/2026 | 17:42
Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani
Cum a păcălit un fals prinț moștenitor al Dubaiului o femeie de afaceri din România cu 2,5 milioane de dolari. A durat doi ani

O investigație amplă realizată de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) dezvăluie un caz complex de fraudă de tip „romance scam”, în care o femeie de afaceri din România a fost înșelată cu peste 2,5 milioane de dolari.

Escrocheria, construită pe identități false, manipulare emoțională și promisiuni financiare uriașe, îl are în centru pe un cetățean nigerian care s-a prezentat drept prințul moștenitor al Dubaiului.

Femeie de afafceri din România, păcălită de un prinţ fals

Frauda a început în urmă cu aproximativ trei ani, când victima, care a dorit să rămână anonimă, a fost contactată pe LinkedIn de un bărbat ce pretindea că este Prințul Moștenitor al Dubaiului.

Abordarea inițială a fost una strict profesională, fiind vorba despre un presupus proiect de investiții într-o fundație umanitară evaluată la sute de milioane de lire sterline, cu activități planificate inclusiv în România.

Potrivit femeii, interlocutorul s-a dovedit extrem de credibil. Comunicarea constantă, detaliile bine structurate și tonul profesionist au creat rapid impresia unei colaborări autentice.

„Era foarte convingător, foarte atent, extrem de bine documentat”, a declarat aceasta pentru OCCRP.

Un fals prinţ moştenitor din Dubai a păcălit o afaceristă româncă cu 2,5 milioane de euro

Pe măsură ce discuțiile au continuat, relația a depășit zona profesională. În aproape doi ani de corespondență, cei doi au ajuns la o legătură emoțională puternică, presărată cu promisiuni de viitor și chiar planuri de căsătorie. Pentru a întări credibilitatea poveștii, falsul prinț i-a prezentat femeii un așa-zis „manager financiar” din Londra.

Acest pretins consilier i-a oferit acces la un cont online care afișa peste 200 de milioane de lire sterline, bani despre care se afirma că aparțin fundației. În realitate, platforma era falsă, iar sumele afișate nu existau.

Problemele au apărut în momentul în care femeia a încercat să retragă o parte din fonduri. Acesteia i s-au cerut „taxe de deblocare”, prezentate drept proceduri administrative obligatorii.

Escrocheria a durat 2 ani

Convinsă că procesul este legitim, victima a început să transfere sume importante de bani. În total, a pierdut peste 2,5 milioane de dolari, proveniți din credite bancare, ipotecarea locuinței și resursele companiei pe care o conducea.

Un moment neașteptat a venit din interiorul rețelei de escroci. Doi complici, nemulțumiți de împărțirea banilor, au decis să o avertizeze pe femeie. Unul dintre ei, prezentat anterior drept consilier financiar, i-a transmis direct:

„Nu mai plăti niciun ban. Totul este o fraudă. Te-a înșelat cu peste 3 milioane de euro. A folosit juju și voodoo african ca să te facă să crezi că este un prinț adevărat”.

Chiar și în fața acestor dezvăluiri, principalul escroc a continuat să nege acuzațiile, susținând că foștii săi parteneri încearcă să îi saboteze relația și refuzând să returneze banii.

Investigația OCCRP îl identifică pe autorul fraudei ca fiind Henry Eke, cunoscut sub porecla „Excess Money”. Acesta și-ar fi construit un stil de viață luxos din profiturile obținute ilegal, incluzând vacanțe costisitoare, zboruri la clasa business, mașini de lux și apariții alături de celebrități din Nigeria. Jurnaliștii au localizat vila sa din Abuja analizând date imobiliare și imagini din ansambluri rezidențiale.

Totodată, ancheta evidențiază și contrastul dintre imaginea publică a escrocilor și activitățile lor reale. Atât Eke, cât și un fost complice din Marea Britanie, cunoscut ca Dr. Martins, se prezentau drept filantropi implicați în proiecte caritabile și campanii sociale. În realitate, o parte din banii victimei au ajuns într-o fundație nigeriană controlată chiar de Eke.

„Există două realități paralele. Într-una, au distrus viața unei femei. În cealaltă, pozează în binefăcători ai societății”, au subliniat jurnaliștii OCCRP.

CITEŞTE ŞI: Andreea Bostănică, mesaj public pentru Iuliana Beregoi: ”Înțeleg că este greu să treci peste orgoliu”

Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de la Poli Timișoara

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! Asta sunt”
Știri
Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine!…
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin…
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu...
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Adevarul
Actor celebru demontează nostalgia comunistă: „Unde dracu era omenia? Toți erau turnători”
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după...
Parteneri
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul competiției
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Codruța Sanfira, concurenta de la „Desafio: Aventura”! Solista s-a accidentat grav în timpul...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
Click.ro
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe...
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Digi 24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe...
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru a-și salva mama și frații
Digi24
VIDEO Un băiat de 13 ani a înotat în ocean timp de patru ore pentru...
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7 ruși
go4it.ro
Moment istoric: Cum a eliberat un roi de drone 4 prizonieri ucraineni păziți de 7...
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic
Gandul.ro
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! ...
Cum arată Oana Radu după ce a pierdut, din nou, lupta cu kilogramele în plus: ”Uitați-vă la mine! Asta sunt”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 4 februarie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Cîțu
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă
Alimentele care sunt la fel de periculoase ca țigările. Cercetătorii trag semnalul de alarmă
De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București
De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București
Zodiile care scapă de toate greutățile, de pe 4 februarie. Astrele aduc schimbări importante
Zodiile care scapă de toate greutățile, de pe 4 februarie. Astrele aduc schimbări importante
Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu ...
Mama Geta rupe tăcerea, după ani de suferință! Drama care a marcat-o profund: “Vreau să scriu o carte cu povestea vieții mele”
Vezi toate știrile
×