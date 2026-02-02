Acasă » Știri » Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de la Poli Timișoara

Lucas Sperlea, fiul unui politician, atacat în fața unui club! Printre agresori se află și foști fotbaliști de la Poli Timișoara

De: David Ioan 02/02/2026 | 21:28

Un incident extrem de violent a avut loc în fața unui club din Timișoara, unde un tânăr de 19 ani, fiul unei persoane publice, a fost atacat de mai mulți indivizi, printre care s-ar afla și foști jucători ai clubului Poli Timișoara.

Potrivit informațiilor inițiale, agresiunea ar fi pornit de la un conflict sentimental, iar doi dintre presupușii atacatori, în vârstă de 22 de ani, au fost deja reținuți de poliție.

Atac violent în Timişoara

Conform relatărilor martorilor și surselor apropiate anchetei, victima participase la aniversarea unui prieten, împreună cu iubita sa. La eveniment ar fi fost prezent și fostul partener al fetei, un fotbalist, moment în care tensiunile ar fi escaladat.

Ulterior, tânărul ar fi fost urmărit și atacat de un grup de aproximativ opt persoane, printre care s-ar afla sportivi care ar fi evoluat în trecut pentru o echipă din structura Poli.

Investigația preliminară arată că victima nu consumase alcool în seara incidentului. Conflictul ar fi degenerat rapid, agresorii folosind spray iritant și un par improvizat, ridicat ulterior de polițiști ca probă, având urme de sânge. Tânărul a fost transportat la spital cu răni serioase, necesitând copci și fiind suspect de fractură la nivelul maxilarului, precum și de fisură de mandibulă.

Un adolescent de 16 ani, care ar fi încercat să intervină pentru a opri altercația, a fost și el lovit de grupul agresor. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate desfășurarea evenimentelor și pentru a identifica toate persoanele implicate.

Fiul unei politiciene, snopit în bătaie

Victima principală a fost identificată ca fiind Lucas, fiul Alinei Sperlea, consilier local în comuna Dumbrăvița. Potrivit surselor, acesta ar fi fost lovit cu parii de un grup format din 8-9 indivizi, pe fondul unui conflict legat de fosta iubită a unuia dintre atacatori. În urma agresiunii, tânărul a suferit fracturi costale și multiple leziuni la nivelul capului.

Lucas Sperlea, snopit în bătaie de doi fotbalişti. Foto: Facebook

Totodată, mama victimei a făcut publice numele unor presupuși agresori.

„Printre agresori se numără Cosmin Huminic, Denis Tătaru și Robert Damșa. Primii doi sunt legitimați la Poli Timișoara, iar cel de-al treilea, la echipa din Giroc. Este strigător la cer ce au putut face”, declară Alina Sperlea.

Având în vedere gravitatea rănilor, familia a depus plângere pentru tentativă de omor. De asemenea, Alina Sperlea a transmis că va continua demersurile legale până la sancționarea celor responsabili.

„Ca mamă, voi merge până în pânzele albe să îi fac dreptate copilului meu. El nu a greșit cu nimic, iar acești huligani, l-au nenorocit. Are capul spart, mandibula fracturată. Parul cu care a fost lovit este plin de sângele lui Lucas”, adaugă aceasta.

După apariția informațiilor privind implicarea sportivilor, conducerea clubului Poli Timișoara a emis un comunicat oficial.

„Condamnăm ferm asemenea comportamente, care nu au nimic de-a face cu spiritul clubului și valorile pe care le promovăm. Cei doi jucători nominalizați în presă nu mai fac parte din lotul lui Poli, lor fiindu-le găsite angajamente la alte cluburi pentru a evolua în partidele rămase din actuala stagiune”, au transmis aceştia.

