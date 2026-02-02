Acasă » Știri » Polițiștii de la Rutieră au oprit o mașină care circula cu 163 km/h. Au rămas fără cuvinte când au văzut cine era la volan

De: Andreea Stăncescu 02/02/2026 | 22:35
Cine se afla la volanului mașinii

Polițiștii rutieri din Covasna au întâlnit recent un șofer grăbit pe șosea, care circula cu viteza mult peste limita legală. În timpul unui control pe centura ocolitoare a municipiului Sfântu Gheorghe, tânărul, în vârstă de 21 de ani, a fost surprins conducând cu 163 km/h, depășind limita admisă cu peste 70 km/h.

Un tânăr a fost surprins de polițiști circulând cu 163 km/h pe centura ocolitoare a municipiului Sfântu Gheorghe, depășind cu mult limita legală. Incidentul a fost înregistrat în cadrul planului ROADPOL – Speed, care urmărește reducerea vitezei excesive și prevenirea accidentelor rutiere. În urma controalelor efectuate, polițiștii au reținut 19 permise de conducere și au aplicat zeci de sancțiuni pentru nerespectarea regimului de viteză.

Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a precizat că acțiunile au ca scop creșterea siguranței pe drumurile publice. Numai în perioada controlului au fost înregistrate peste 300 de abateri privind viteza, iar două dintre permisele reținute au fost pentru depășirea limitei cu mai mult de 70 km/h. Tânărul prins pe centura Sfântu Gheorghe a fost sancționat cu o amendă de 1.822 de lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 120 de zile.

Câte amenzi au dat polițiștii din Covasna

Polițiștii recomandă conducătorilor auto respectarea limitelor de viteză și a regulilor de circulație, subliniind că acestea sunt esențiale pentru un trafic mai sigur. De asemenea, în 30 ianuarie, polițiștii rutieri din Covasna, împreună cu cei din Bacău, au desfășurat o acțiune pe DN 11 pentru prevenirea accidentelor generate de viteza excesivă, aplicând amenzi în valoare totală de 70.000 de lei în doar trei ore.

„În intervalul menționat, au fost constatate 332 de contravenții, pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Polițiștii au reținut, în vederea suspendării, 19 permise de conducere, dintre care două pentru depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h”, se arată în comunicatul transmis de poliție.

Controalele și sancțiunile urmăresc nu doar penalizarea celor care depășesc viteza legală, ci și creșterea gradului de conștientizare în rândul șoferilor cu privire la riscurile circulației rapide. Respectarea regulilor de circulație rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a accidentelor și de protejare a tuturor participanților la trafic.

×