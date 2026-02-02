Acasă » Știri » Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Cine a făcut descoperirea

Alin Neacșu, un medic de 30 de ani, a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Cine a făcut descoperirea

De: David Ioan 02/02/2026 | 20:40

Un incident grav a avut loc luni, 2 februarie, într-o clinică privată din Pitești, unde un kinetoterapeut în vârstă de 30 de ani a fost găsit decedat în incinta unității medicale. Descoperirea a fost făcută chiar de colegii săi, care au alertat imediat autoritățile.

Evenimentul a provocat șoc în rândul personalului medical, având în vedere vârsta tânără a bărbatului și activitatea sa profesională intensă în domeniul recuperării.

Tragedie într-o clinică din Piteşti

Potrivit informațiilor inițiale, tânărul a fost găsit spânzurat într-un spațiu al clinicii. Colegii săi au observat că acesta nu mai fusese văzut de mai mult timp și au mers să verifice situația, moment în care au realizat gravitatea situației. În ciuda intervenției rapide, nu s-a mai putut face nimic pentru salvarea lui, fiind constatat decesul.

Apelul la 112 a fost efectuat imediat, iar la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești. Ulterior, cazul a fost preluat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale, care au început cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

„Poliţiştii au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti”, transmite IPJ Argeş.

Conform presei locale, victima este Petre Alin Neacșu, un kinetoterapeut cunoscut în comunitatea medicală din Argeș. Acesta s-ar fi prezentat la serviciu în dimineața zilei de luni, conform programului obișnuit, iar câteva ore mai târziu colegii au constatat că nu îl mai văzuseră de ceva timp, ceea ce i-a determinat să verifice situația.

Kinetoterapeut, găsit mort în cabinet

Activitatea profesională a tânărului s-a desfășurat în mare parte în cadrul Muntenia Hospital, unde a lucrat atât ca angajat, cât și ulterior ca specialist colaborator în Secția de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie.

Petre Alin Neacşu, kinetoterapeutul găsit mort în cabinet. Foto: Facebook

Între decembrie 2014 și decembrie 2017 a fost angajat al unității medicale, iar din decembrie 2017 și până recent a colaborat cu spitalul, contribuind la recuperarea a numeroși pacienți cu afecțiuni musculo-scheletale, post-traumatice și post-operatorii, potrivit informațiilor publicate pe site-ul instituției.

De asemenea, Petre Alin Neacșu a activat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, în Secția ATI și în Secția Ortopedie, precum și într-un cabinet individual de kinetoterapie. Acesta deținea autorizație de liberă practică emisă de Ministerul Sănătății, era certificat ca instructor sportiv și fusese legitimat ca sportiv la nivelul AJF Argeș.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul, autoritățile analizând toate pistele relevante pentru clarificarea situației.

