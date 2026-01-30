Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş! Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul invocat

Un incident extrem de grav a avut loc la Târgu Mureș, unde trei minori cu vârste de 13, 15 și 16 ani sunt acuzați că ar fi plănuit un atac asupra unui taximetrist, cu intenția de a-l ucide și de a-i fura autoturismul.

Ancheta procurorilor indică faptul că acțiunea ar fi fost premeditată, iar minorii ar fi stabilit dinainte modul în care își vor pune în aplicare planul.

Tragedia din Cenei, la un pas să se repete în Târgu Mureş

Potrivit informațiilor din dosar, pe 28 ianuarie 2026, cei trei adolescenți au urcat într-un taxi în cartierul Unirii din Târgu Mureș și au cerut să fie duși în localitatea Porumbeni. Într-o zonă izolată, fără locuințe în apropiere, aceștia i-au solicitat șoferului să oprească vehiculul. În acel moment, băiatul de 13 ani ar fi scos un cuțit și l-ar fi lovit pe conducătorul auto în zona feței.

Procurorii susțin că intenția minorilor depășea simpla agresiune. Aceștia ar fi urmărit să-l ucidă pe taximetrist pentru a-i lua mașina și banii.

„În fapt, în data de 28.01.2026, în jurul orei 06:00, inculpații minori C. M. (16 ani), B. G. (15 ani) și martorul minor L. I. (13 ani) în baza unei înțelegeri prealabile de a ucide un taximetrist, cu scopul de a-i sustrage autoturismul și sumele de bani deținute, au identificat un șofer asupra căruia să pună în aplicare planul elaborat și au urcat în autoturismul taxi al acestuia de pe raza cartierului Unirii din mun. Târgu-Mureș, solicitând să fie transportați în localitatea Porumbeni. După ieșirea din satul Voiniceni, în direcția satului Porumbeni, într-o zonă arabilă, fără imobile, cei trei i-au solicitat persoanei vătămate să oprească autoturismul, iar după ce au coborât din acesta, martorul minor L.I a lovit cu un cuțit persoana vătămată în zona feței, cauzându-i leziuni traumatice constând într-o plagă înțepată la nivelul aripii nazale drepte penetrantă în fosa nazală, leziuni care au necesitat pentru vindecare 6-7 zile de îngrijiri medicale. Propunerea parchetului a fost admisă de către Tribunalul Mureș, fiind emise pe numele inculpaților C. M. și B. G. mandate de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile”, precizează comunicatul oficial.

După agresiune, cei trei au fugit, iar polițiștii au stabilit ulterior că minorii dispăruseră cu o seară înainte dintr-un centru de plasament. Tribunalul Mureș a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a adolescenților de 15 și 16 ani, în timp ce copilul de 13 ani nu poate fi tras la răspundere penală conform legislației actuale.

Cum au plănuit trei minori să omoare un taximetrist și care este motivul

Incidentul s-a petrecut în dimineața zilei de 28 ianuarie, la scurt timp după ce minorii au recunoscut că nu au bani pentru a achita cursa. Șoferul i-a lăsat în câmp, moment în care unul dintre ei s-a întors și l-a atacat cu un cuțit.

„S-au dat jos iniţial şi apoi unul dintre ei s-a întors şi a scos un cuţit şi l-a înjunghiat pe conducătorul auto. Au şi fost reţinuţi cei trei. Trei inşi erau şi unul dintre ei… A fost înjunghiat în faţă, sub nas. Chiar dacă nu aveau bani, îi duceau, îi punea jos şi scăpa de ei”., relatează patronal firmei de taximetrie.

Victima, un bărbat de 54 de ani, a reușit să sune la 112 și a fost transportată de urgență la spital.

„Prezenta o plagă la nivelul feţei drepte şi a aperei nazale. În momentul de faţă e la ORL pentru a se rezolva problema, stabil. Putem să spunem că a avut un mare noroc, putea fi ceva mult mai grav la nivelul respiraţiei”, afirmă medicii.

Totodată, reprezentanții DGASPC Mureș au anunțat verificări interne, după ce s-a constatat că minorii părăsiseră fără permisiune centrul de plasament.

„Au părăsit fără permisiune incinta caselor de tip familial, era sub măsură de protecţie, beneficiari ai sistemului. În cadrul nostru vom face nişte cercetări la nivelul casei ca să vedem care au fost condiţiile”, a declarat purtătorul de cuvânt, Doru Constantin.

Cazul readuce în discuție dezbaterea privind răspunderea penală a minorilor sub 14 ani. După tragedia din Timiș, unde un copil a fost ucis de colegi de 13 și 15 ani, peste 250.000 de persoane au semnat petiția pentru „Legea Mario”, care solicită ca minorii peste 10 ani să poată fi trași la răspundere pentru infracțiuni grave. Ministerul Justiției analizează în prezent posibile modificări legislative.

