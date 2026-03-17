Cum a ajuns sora Adinei Alberts să se călugărească, după o decepție în dragoste. Avea doar 26 de ani când și-a schimbat viața

De: Elisa Tîrgovățu 17/03/2026 | 23:35
Adina Alberts a făcut mărturisiri emoționante despre sora sa, Daniela, oferind detalii mai puțin cunoscute din viața acesteia. Medicul a povestit că alegerea făcută de Daniela a venit ca un șoc pentru întreaga familie, fiind greu de acceptat la început. Cu toate acestea, în timp, cei apropiați au ajuns să se împace cu situația și să îi respecte decizia.

Potrivit declarațiilor, momentul de cotitură ar fi fost influențat de o decepție puternică în plan sentimental, experiență care i-a schimbat complet parcursul vieții. Adina Alberts a dezvăluit că sora sa a ales să se retragă la mănăstire la vârsta de 26 de ani, într-un lăcaș de cult din apropierea Sibiu, după o dezamăgire profundă în dragoste. Această experiență a determinat-o să își schimbe complet direcția de viață și să îmbrățișeze calea monahală.

„Ea era mereu în căutări (…) Pentru noi a fost un șoc, mama nu și-a revenit cu adevărat niciodată. Acum este bine, dar am vrut să spun că în viață am avut și eu niște momente grele, dar grele (…) I-am dat un mesaj (n.r. surorii ei), mi-a răspuns imediat (…) În 10 minute nu mai aveam nimic, dar nimic. A început să se roage pentru mine”, a povestit Adina Alberts în cadrul unui podcast.

Adina Alberts o vizitează destul de des pe sora sa

Cu toate că au urmat drumuri diferite în viață, Adina Alberts și sora sa, Daniela, păstrează o legătură strânsă. Medicul estetician îi face vizite frecvente la mănăstirea din apropierea Sibiu, uneori însoțită de fiica sa, Briana, menținând astfel legătura de familie și sprijinul emoțional.

„Am evoluat eu în cariera mea și l-am simțit pe Dumnezeu în sală de nu știu câte ori în situații de cumpănă. Am înțeles și am apreciat și suntem aproape, ne vizităm, eu o iau pe Briana și mergem la Sibiu, pe lângă Sibiu, ea vine de câte ori o invităm. Avem această legătură”, a mai adăugat Adina Alberts.

Motivul pentru care Daniela s-a despărțit de fostul iubit

Deși mulți ar putea crede că Daniela a fost întotdeauna o persoană profund religioasă, Adina Alberts a dezvăluit că realitatea a fost diferită. Alegerea de a se călugări a fost rezultatul unei povești de viață încărcate de suferință și experiențe emoționale puternice.

„Noi ne-am mutat, am venit în București, și tata a insistat să vină și ea în București, să se transfere. Ea a intrat la Fizică la Iași inițial, după aia s-a transferat la Măgurele, asta i-a despărțit”, a explicat medicul, referindu-se la relația Danielei cu fostul său partener, care a fost afectată de distanță.

Chiar și așa, sora Adinei Alberts și-a găsit liniștea în viața monahală. Acolo a găsit răspunsuri la întrebările pe care le căuta.

