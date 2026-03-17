Carol din Râmnicu Vâlcea a murit, după ce a fost călcat de tren. Avea doar 18 ani și se întorcea de la antrenament

De: Denisa Crăciun 17/03/2026 | 23:32
Tragedie în Râmnicu Vâlcea Foto: social media

O tragedie cumplită a avut loc în orașul Râmnicu Vâlcea. Un tânăr de doar 18 ani a murit după ce a fost călcat de un tren. Băiatul se întorcea acasă de la antrenament, iar un moment de neatenție i-a adus sfârșitul.

Carol, un băiat cu vârsta de doar 18 ani din Râmnicu Vâlcea, a murit într-un mod cumplit. Acesta se îndrepta spre casă atunci când a avut loc tragedia. El se întorcea de la antrenamentul echipei de volei din care făcea parte.

O clipă de neatenție l-a costat viața pe Carol. Tânărul traversa șina de tren, dar pentru că avea căștile pe cap nu a auzit că trece trenul. Băiatul a fost spulberat de mijlocul de transport feroviar și nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Carol, tânărul care a murit după un accident teribil. Sursa foto: Social Media

Tragedie fără margini în Râmnicu Vâlcea

Un accident cumplit s-a petrecut marți, 17 martie, în orașul Râmnicu Vâlcea. Un băiat de 18 ani, sportiv de performanță, s-a stins din viață după ce a traversat calea ferată și un tren l-a lovit din plin. Elevul de clasa a a XII-a din cadrul liceului sportiv din oraș juca la echipa de volei de juniori. Acesta se întorcea chiar de la antrenamente atunci când a avut loc incidentul mortal. În plus, apropiații spun că el a mers înainte de evenimentul nefericit la o sală de forță pentru a continua să se antreneze. După ce s-a lăsat seara, băiatul a decis să meargă acasă. El a mers pe șina de tren, dar nu a auzit că urmează să vină trenul. Tânărul asculta muzică în căști în acel moment, iar dacă nu ar fi avut căștile pe cap, tragedia s-ar fi putut evita. Antrenorul îndurerat de pierderea unui bun elev a mărturisit că mereu îi îndeamnă pe copii să fie atenți atunci când folosesc acest obiect.

După ce ies de la antrenament, pe stradă, își mai puneau, nu numai el, mai mulți, ei ascultă muzică. Deci le-am atras atenția de foarte, foarte multe ori, a spus antrenorul lui Carol.

Și specialiștii trag un semnal de alarmă cu privire la folosirea căștilor pe stradă, dar mai ales în locuri unde se pot întâmpla accidente, precum căi ferate sau șosea.

Recomandarea, când purtăm căștile, într-o zonă periculoasă, cum ar fi liniile de tren, de exemplu, să folosim un mod care se numește modul de transparență ce elimină practic această izolare a sunetului, permite sunetului exterior să intre și să auzi ce se întâmplă în jurul tău, spune Vlad Andriescu, jurnalist IT.

