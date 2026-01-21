Acasă » Știri » Unde se grăbea Zainea, tânărul care a fost lovit de tren în Chiajna. Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața

Unde se grăbea Zainea, tânărul care a fost lovit de tren în Chiajna. Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața

De: David Ioan 21/01/2026 | 20:12
Unde se grăbea Zainea, tânărul care a fost lovit de tren în Chiajna. Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în seara precedentă, când un bărbat de 30 de ani, cunoscut sub numele de Zainea, a fost lovit de un tren după ce autoturismul său a ajuns pe calea ferată.

Victima a fost găsită în stare critică, iar echipele medicale depun eforturi continue pentru a-i salva viața, intervenția fiind una de durată și cu un prognostic rezervat.

Unde se grăbea Zainea, tânărul lovit de tren în Chiajna

Incidentul s-a produs în comuna Chiajna, județul Ilfov, în jurul orei 18:56. Primele informații arată că șoferul circula cu viteză pe un drum secundar și încerca să vireze pe strada Doamna Chiajna în momentul în care a pierdut controlul volanului.

Mașina a derapat, s-a răsturnat și a ajuns direct pe șinele de tren. Camerele de supraveghere din zonă au surprins întreaga scenă, iar imaginile arată cum autoturismul rămâne blocat pe calea ferată cu doar câteva secunde înainte de impactul violent cu trenul.

Momentul producerii accidentului. Sursa: CFR

Pentru gestionarea situației, ISU București-Ilfov a trimis la fața locului două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Salvatorii au intervenit pentru extragerea tânărului blocat în urma coliziunii dintre autoturism și tren, pe strada Tineretului din Chiajna. La sosirea echipajelor, mașina se afla prinsă sub tren, iar pasagerii trenului reușiseră deja să coboare în siguranță.

Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața

În mod remarcabil, tânărul a supraviețuit impactului, însă rănile suferite sunt extrem de grave. Medicii încearcă să îl stabilizeze, în timp ce familia și apropiații trec prin momente de profundă îngrijorare. Situația este cu atât mai dramatică cu cât Zainea este tatăl a doi copii foarte mici, iar costurile medicale sunt considerabile.

Potrivit declarațiilor soției sale, bărbatul tocmai încheiase o tură de 24 de ore și se grăbea să ajungă la locuința unui prieten care avea probleme cardiace și se simțea foarte rău. Într-o zonă cu numeroase gropi, șoferul ar fi încercat să evite una dintre ele, moment în care a pierdut controlul mașinii, care s-a răsturnat și a ajuns direct pe calea ferată.

Familia, aflată într-o situație dificilă, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale și pentru a asigura stabilitatea copiilor în această perioadă critică.

„Un accident grav de tren la Chiajna a schimbat viața familiei Ghițan. Zainea, (30 ani) soțul și tatăl a doi copii mici, Lucas (1 an și 10 luni) și Rebeca (4 luni), se luptă pentru viața lui în spital. Familia lui Zainea are nevoie de sprijinul nostru pentru a face față cheltuielilor medicale și a asigura un viitor mai bun pentru cei doi copii”, se arată în mesajul publicat pe pagina de strângeri de fonduri.

CITEŞTE ŞI: Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest

Tragedie în Florești, Giurgiu! Un tânăr s-a răsturnat cu ATV-ul în camp și a fost găsit după mai multe ore

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
Știri
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult”
Știri
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul…
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
Mediafax
Bucureștenii au pierdut peste 7 zile în trafic anul trecut
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la...
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a lui Radu Drăgușin. Fina lui Șumudică a „rupt” cu decolteul accentuat
Prosport.ro
Trei soții de fotbaliști au atras toate privirile la petrecerea de nuntă a...
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe patronul afacerii
Adevarul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut...
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a descoperit ce s-a întâmplat cu el
Digi24
Mama unui copil dispărut în Grecia acum 35 de ani crede că a...
Un fost însoțitor de bord s-a dat drept pilot și a primit sute de zboruri gratuite
Mediafax
Un fost însoțitor de bord s-a dat drept pilot și a primit sute...
Parteneri
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta...
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Click.ro
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
Digi24
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump...
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
Promotor.ro
Mașina pe care nici Ion Țiriac n-a reușit s-o cumpere: „Le am cam pe toate...”
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
go4it.ro
Franța trimite portavionul Charles de Gaulle în Groenlanda. Alertă de invazie
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Go4Games
Filmul intră săptămâna aceasta în sălile de cinema din România
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Gandul.ro
Trump dă ultimatum europenilor la Davos, pe cumpărarea Groenlandei! Mesajul liderului de la Casa Albă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
ANAF nu se poate atinge de aceste conturi. Veniturile exceptate de la poprire
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul ...
Codin Maticiuc a recunoscut de ce a rupt prietenia cu Mario Iorgulescu: „Le vedeam noi, cei din jurul lui, și ne deranjau foarte mult”
Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta
Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta
Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”
Andreea Bostănică îl pune la zid pe Abush și vine cu noi dezvăluiri: “Ne facem griji”
BANC | „Trebuie doar să știi cum mă cheamă”
BANC | „Trebuie doar să știi cum mă cheamă”
Fostă vedetă TV, moartă în urma unui accident rutier. Maybach-ul ei s-a rupt în bucăţi şi a luat foc
Fostă vedetă TV, moartă în urma unui accident rutier. Maybach-ul ei s-a rupt în bucăţi şi a luat foc
Vezi toate știrile
×