Unde se grăbea Zainea, tânărul care a fost lovit de tren în Chiajna. Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc în seara precedentă, când un bărbat de 30 de ani, cunoscut sub numele de Zainea, a fost lovit de un tren după ce autoturismul său a ajuns pe calea ferată.

Victima a fost găsită în stare critică, iar echipele medicale depun eforturi continue pentru a-i salva viața, intervenția fiind una de durată și cu un prognostic rezervat.

Unde se grăbea Zainea, tânărul lovit de tren în Chiajna

Incidentul s-a produs în comuna Chiajna, județul Ilfov, în jurul orei 18:56. Primele informații arată că șoferul circula cu viteză pe un drum secundar și încerca să vireze pe strada Doamna Chiajna în momentul în care a pierdut controlul volanului.

Mașina a derapat, s-a răsturnat și a ajuns direct pe șinele de tren. Camerele de supraveghere din zonă au surprins întreaga scenă, iar imaginile arată cum autoturismul rămâne blocat pe calea ferată cu doar câteva secunde înainte de impactul violent cu trenul.

Pentru gestionarea situației, ISU București-Ilfov a trimis la fața locului două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Salvatorii au intervenit pentru extragerea tânărului blocat în urma coliziunii dintre autoturism și tren, pe strada Tineretului din Chiajna. La sosirea echipajelor, mașina se afla prinsă sub tren, iar pasagerii trenului reușiseră deja să coboare în siguranță.

Soția lui face dezvăluiri despre momentul fatidic care le-a schimbat viața

În mod remarcabil, tânărul a supraviețuit impactului, însă rănile suferite sunt extrem de grave. Medicii încearcă să îl stabilizeze, în timp ce familia și apropiații trec prin momente de profundă îngrijorare. Situația este cu atât mai dramatică cu cât Zainea este tatăl a doi copii foarte mici, iar costurile medicale sunt considerabile.

Potrivit declarațiilor soției sale, bărbatul tocmai încheiase o tură de 24 de ore și se grăbea să ajungă la locuința unui prieten care avea probleme cardiace și se simțea foarte rău. Într-o zonă cu numeroase gropi, șoferul ar fi încercat să evite una dintre ele, moment în care a pierdut controlul mașinii, care s-a răsturnat și a ajuns direct pe calea ferată.

Familia, aflată într-o situație dificilă, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru a acoperi cheltuielile medicale și pentru a asigura stabilitatea copiilor în această perioadă critică.

„Un accident grav de tren la Chiajna a schimbat viața familiei Ghițan. Zainea, (30 ani) soțul și tatăl a doi copii mici, Lucas (1 an și 10 luni) și Rebeca (4 luni), se luptă pentru viața lui în spital. Familia lui Zainea are nevoie de sprijinul nostru pentru a face față cheltuielilor medicale și a asigura un viitor mai bun pentru cei doi copii”, se arată în mesajul publicat pe pagina de strângeri de fonduri.

