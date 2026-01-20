Acasă » Știri » Robert Bratu, românul care a scăpat din tragedia feroviară din Spania, trăiește un coșmar! Cum s-a salvat? „La câteva secunde a venit bubuitura”

Robert Bratu, românul care a scăpat din tragedia feroviară din Spania, trăiește un coșmar! Cum s-a salvat? „La câteva secunde a venit bubuitura”

De: Simona Tudorache 20/01/2026 | 14:12

În accidentul feroviar care a îndoliat Spania s-a aflat și un roman. Robert Bratu crede că a avut noroc, chiar dacă amintirile pe care le are după tragedia trăită sunt tot mai greu de dus. Uneori lasă lacrimile să curgă, deoarece suferința care îl încearcă iese la suprafață și nu îi dă pace.

Duminică după-amiază, ultimele trei vagoane ale unui tren al companiei feroviare private Iryo, care plecase de la Malaga înspre capitala Madrid, cu 317 persoane la bord, au deraiat și au intrat pe linia ferată paralelă. Impactul a fost covârșitor, 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți.

Românul care a scăpat din tragedia feroviară din Spania

Robert Bratu participase la aniversarea fiului său și se întorcea către casă. Liniștea în care se scufundase în vagonul trenului s-a risipit brusc după o lovitură puternică. A simțit imediat că se întâmplă ceva, asta pentru că bunicului lui, care era mecanic de tren, îl învățase multe.

„Am avut mare noroc”, spune românul. Am simțit că frânează puternic și eram în linie dreaptă. În momentul ăla, bunicul era mecanic de tren și mi s-a părut foarte ciudat. Am pus picioarele pe scaunul din față. Zic: ori m-am lovit, ori s-a întâmplat ceva și la câteva secunde a venit bubuitură. Oribil”, a declarat Robert la TV.

Cum a trăit Robert Bratu accidentul feroviar din Spania

A trimis mesaje să îi liniștească pe cei dragi, după accident, știa că știrea o să devină publică, apoi a încercat să dea o mână de ajutor și să fie aproape de răniți. Autoritățile au ajuns greu, după 40 de minute.

„Am trimis mesaje imediat cum s-a întâmplat accidentul. Am trimis mesaje pe un grup care îl avem, ca să stea liniștiți că sunt bine, că sunt viu și pe urmă am încercat să ajut persoane pe acolo. Au fost două trenuri implicate. Primul, de la altă firmă, a deraiat și al nostru s-a lovit de el și al nostru e cel care a avut mai multe victime. Și poliția care venea se oprea la primul, pentru că era accesul mai ușor și al nostru era mai departe. Au întârziat. Eu cred că a durat 40 de minute, o oră cel puțin, până au ajuns”, a mai dezvăluit acesta.

A ajuns la spital din cauza rănilor și a rămas pentru o noapte. A fost externat, dar șocul trăit rămâne. Nu crede că o să uite vreodată acel film îngrozitor și agonia celor aflați în suferință.

„Am momente când îmi vine să plâng. Îmi amintesc părți din ce s-a întâmplat aseară și nu îmi place”, a mărturisit el.

Foto: Profimedia

Citește și: S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt

Citește și: Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează
Știri
O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte…
Cristian Țânțăreanu renunță la afaceri! Majorările de taxe îl forțează să nu mai investească în nimic: „Nu știu ce sume mi-au venit la impozit”
Știri
Cristian Țânțăreanu renunță la afaceri! Majorările de taxe îl forțează să nu mai investească în nimic: „Nu știu…
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Gandul.ro
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de...
Parteneri
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine...
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Click.ro
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
Digi24
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Arme noi din Cehia: Ucraina va bombarda rușii cu F-16 și Mirage 2000
go4it.ro
Arme noi din Cehia: Ucraina va bombarda rușii cu F-16 și Mirage 2000
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de consilierul lui Nicușor Dan, Valentin Naumescu
Gandul.ro
România s-a decis. În războiul SUA-Europa, suntem de partea UE. Anunțul a fost făcut de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când ...
O femeie a cumpărat o pereche de cercei vechi la preț de chilipir, dar a rămas fără cuvinte când a aflat cât valorează
Cristian Țânțăreanu renunță la afaceri! Majorările de taxe îl forțează să nu mai investească ...
Cristian Țânțăreanu renunță la afaceri! Majorările de taxe îl forțează să nu mai investească în nimic: „Nu știu ce sume mi-au venit la impozit”
Alex Drăgușin și soția, ținute all-black la cununia lui Radu Drăgușin! Sportiva a atras privirile ...
Alex Drăgușin și soția, ținute all-black la cununia lui Radu Drăgușin! Sportiva a atras privirile trecătorilor
Informațiile de ultimă oră sunt alarmante. S-au agravat problemele de sănătate ale lui Daniel Băluță?!
Informațiile de ultimă oră sunt alarmante. S-au agravat problemele de sănătate ale lui Daniel Băluță?!
Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan! Primele imagini de la eveniment. Motivul pentru care niciun ...
Radu Drăgușin s-a căsătorit cu Ioana Stan! Primele imagini de la eveniment. Motivul pentru care niciun coleg nu a venit
Roger Allers, unul dintre regizorii celebrului „Lion King”, a murit la 76 de ani
Roger Allers, unul dintre regizorii celebrului „Lion King”, a murit la 76 de ani
Vezi toate știrile
×