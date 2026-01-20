Robert Bratu, românul care a scăpat din tragedia feroviară din Spania, trăiește un coșmar! Cum s-a salvat? „La câteva secunde a venit bubuitura”

În accidentul feroviar care a îndoliat Spania s-a aflat și un roman. Robert Bratu crede că a avut noroc, chiar dacă amintirile pe care le are după tragedia trăită sunt tot mai greu de dus. Uneori lasă lacrimile să curgă, deoarece suferința care îl încearcă iese la suprafață și nu îi dă pace.

Duminică după-amiază, ultimele trei vagoane ale unui tren al companiei feroviare private Iryo, care plecase de la Malaga înspre capitala Madrid, cu 317 persoane la bord, au deraiat și au intrat pe linia ferată paralelă. Impactul a fost covârșitor, 40 de oameni au murit, iar peste 100 au fost răniți.

Românul care a scăpat din tragedia feroviară din Spania

Robert Bratu participase la aniversarea fiului său și se întorcea către casă. Liniștea în care se scufundase în vagonul trenului s-a risipit brusc după o lovitură puternică. A simțit imediat că se întâmplă ceva, asta pentru că bunicului lui, care era mecanic de tren, îl învățase multe.

„Am avut mare noroc”, spune românul. Am simțit că frânează puternic și eram în linie dreaptă. În momentul ăla, bunicul era mecanic de tren și mi s-a părut foarte ciudat. Am pus picioarele pe scaunul din față. Zic: ori m-am lovit, ori s-a întâmplat ceva și la câteva secunde a venit bubuitură. Oribil”, a declarat Robert la TV.

Cum a trăit Robert Bratu accidentul feroviar din Spania

A trimis mesaje să îi liniștească pe cei dragi, după accident, știa că știrea o să devină publică, apoi a încercat să dea o mână de ajutor și să fie aproape de răniți. Autoritățile au ajuns greu, după 40 de minute.

„Am trimis mesaje imediat cum s-a întâmplat accidentul. Am trimis mesaje pe un grup care îl avem, ca să stea liniștiți că sunt bine, că sunt viu și pe urmă am încercat să ajut persoane pe acolo. Au fost două trenuri implicate. Primul, de la altă firmă, a deraiat și al nostru s-a lovit de el și al nostru e cel care a avut mai multe victime. Și poliția care venea se oprea la primul, pentru că era accesul mai ușor și al nostru era mai departe. Au întârziat. Eu cred că a durat 40 de minute, o oră cel puțin, până au ajuns”, a mai dezvăluit acesta.

A ajuns la spital din cauza rănilor și a rămas pentru o noapte. A fost externat, dar șocul trăit rămâne. Nu crede că o să uite vreodată acel film îngrozitor și agonia celor aflați în suferință.

„Am momente când îmi vine să plâng. Îmi amintesc părți din ce s-a întâmplat aseară și nu îmi place”, a mărturisit el.

Foto: Profimedia

Citește și: S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt

Citește și: Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV