Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV

Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV

De: Daniel Matei 20/01/2026 | 11:41
Piers Morgan a ajuns în spital după un accident. Ce a pățit și cum se simte prezentatorul TV
Sursa foto: Profimedia

Prezentatorul britanic Piers Morgan a fost spitalizat de urgență după ce a suferit o căzătură la restaurantul unui hotel din Londra, soldată cu o fractură de femur care a necesitat o proteză de șold.

El a făcut pe Instagram o postare în care și-a informat urmăritorii cu privire la starea sa de sănătate. Piers Morgan a postat două fotografii, una fiind un selfie din spital, iar cealaltă este o radiografie a șoldului său cu o fractură vizibilă.

Piers Morgan a ajuns în spital după un accident

În postare, prezentatorul, în vârstă de 60 de ani, a împărtășit toate detaliile accidentului, spunând că s-a împiedicat de o treaptă mică în restaurantul unui hotel din Londra. El a scris că „a căzut ca un sac de cartofi” și „și-a fracturat colul femural”. Accidentul a fost atât de grav încât a avut nevoie de o proteză de șold, scrie The Independent.

Sursa foto: Profimedia

Piers Morgan a mai adăugat că va folosi cârje timp de șase săptămâni și că nu va putea călători în această perioadă. Cu umorul său caracteristic, prezentatorul i-a atribuit, în glumă, accidentarea președintelui SUA, Donald Trump, pe care l-a criticat des în ultima perioadă.

 „Îl învinovățesc pe Donald Trump”, a transmis el.

Acest comentariu vine în urma schimbării semnificative de opinie a lui Morgan despre Trump de la insurecția din 6 ianuarie 2021, după care și-a exprimat regretul pentru sprijinul acordat în trecut. Morgan a continuat să-l critice public pe Trump, inclusiv în remarcile sale recente despre regretatul regizor Rob Reiner și în comentariile sale referitoare la impunerea de către Statele Unite de taxe vamale țărilor europene.

Ce este o fractură de femur?

Conform Academiei Americane de Chirurgie Ortopedică, fracturile de acest tip necesită de obicei intervenție chirurgicală și vindecarea completă durează între trei și șase luni.

„Un femur rupt este o leziune gravă care necesită îngrijiri medicale imediate. Femurul rupt este tratat cu intervenție chirurgicală și fizioterapie. Vindecarea femurului rupt poate dura luni de zile. Vă puteți rupe femurul fiind implicat într-un accident de mașină, căzând sau fiind împușcat. Persoanele în vârstă care sunt predispuse la răniri cauzate de căderi își pot rupe femurul”, transmit specialiștii Cleveland Clinic.

CITEȘTE ȘI:

O companie lansează oferte pentru sejururi pe Lună. Cât costă 5 zile în spațiu

Cel mai aglomerat oraș din lume în 2025. Este vizitat tot mai des de români

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se știe despre familia lor
Showbiz internațional
Brooklyn, acuzații grave la adresa părinților săi! Cum ar manipula Victoria și David Beckham tot ceea ce se…
Cine este fotbalista din spatele gigantului de la Manchester City?
Showbiz internațional
Cine este fotbalista din spatele gigantului de la Manchester City?
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale
Gandul.ro
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o tânără iraniancă mutată la Timișoara
Adevarul
„Românii par turci care vor să fie italieni”. Șocul cultural trăit de o...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false cu țări sub steag SUA
Digi24
Trump își atacă aliații: publică mesaje private de la Macron și Rutte și hărți false...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i spun asta”
go4it.ro
Cea mai „proastă” actriță cu care a lucrat vreodată Al Pacino: „Ar fi trebuit să-i...
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care sunt previziunile internaționale
Gandul.ro
Turismul României în 2026 rămâne un paradox: țară frumoasă, dar fără infrastructură și turiști. Care...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit
Cum arată Marilu Dobrescu după ce și-a pus silicoane. A publicat primele imagini cu bustul ei mărit
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo
O familie de români din Spania se mută într-un sat de 56 de oameni. Ce afacere vor să deschidă acolo
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: „L-am ...
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: „L-am văzut albastru și l-am întors”
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: ...
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: „Arată a 80 de ani!”
Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala ...
Dani Oțil rupe tăcerea despre Pescobar și modul în care se promovează: „Nu sunt de acord cu bubuiala asta”
Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar
Ce pensie primești daca ai muncit 25 de ani. Cum se calculează suma pe care o iei lunar
Vezi toate știrile
×