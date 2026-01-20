Prezentatorul britanic Piers Morgan a fost spitalizat de urgență după ce a suferit o căzătură la restaurantul unui hotel din Londra, soldată cu o fractură de femur care a necesitat o proteză de șold.

El a făcut pe Instagram o postare în care și-a informat urmăritorii cu privire la starea sa de sănătate. Piers Morgan a postat două fotografii, una fiind un selfie din spital, iar cealaltă este o radiografie a șoldului său cu o fractură vizibilă.

Piers Morgan a ajuns în spital după un accident

În postare, prezentatorul, în vârstă de 60 de ani, a împărtășit toate detaliile accidentului, spunând că s-a împiedicat de o treaptă mică în restaurantul unui hotel din Londra. El a scris că „a căzut ca un sac de cartofi” și „și-a fracturat colul femural”. Accidentul a fost atât de grav încât a avut nevoie de o proteză de șold, scrie The Independent.

Piers Morgan a mai adăugat că va folosi cârje timp de șase săptămâni și că nu va putea călători în această perioadă. Cu umorul său caracteristic, prezentatorul i-a atribuit, în glumă, accidentarea președintelui SUA, Donald Trump, pe care l-a criticat des în ultima perioadă.

„Îl învinovățesc pe Donald Trump”, a transmis el.

Acest comentariu vine în urma schimbării semnificative de opinie a lui Morgan despre Trump de la insurecția din 6 ianuarie 2021, după care și-a exprimat regretul pentru sprijinul acordat în trecut. Morgan a continuat să-l critice public pe Trump, inclusiv în remarcile sale recente despre regretatul regizor Rob Reiner și în comentariile sale referitoare la impunerea de către Statele Unite de taxe vamale țărilor europene.

Ce este o fractură de femur?

Conform Academiei Americane de Chirurgie Ortopedică, fracturile de acest tip necesită de obicei intervenție chirurgicală și vindecarea completă durează între trei și șase luni.

„Un femur rupt este o leziune gravă care necesită îngrijiri medicale imediate. Femurul rupt este tratat cu intervenție chirurgicală și fizioterapie. Vindecarea femurului rupt poate dura luni de zile. Vă puteți rupe femurul fiind implicat într-un accident de mașină, căzând sau fiind împușcat. Persoanele în vârstă care sunt predispuse la răniri cauzate de căderi își pot rupe femurul”, transmit specialiștii Cleveland Clinic.

