Cel mai aglomerat oraș din lume în 2025. Este vizitat tot mai des de români

Istanbul a fost clasat, la finalul lui 2025, drept cel mai aglomerat oraș din lume, pentru al doilea an consecutiv.

Compania de analiză a transporturilor Inrix a constatat că întârzierile în trafic au crescut cu 12% în metropola din Turcia în cursul anului 2024, șoferul mediu pierzând 118 ore din cauza traficului, scrie zagdaily.com.

Concluziile provin din raportul Global Traffic Scorecard 2025 al Inrix, care a analizat tendințele de congestie a traficului și de mobilitate în peste 900 de orașe din 36 de țări. Bob Pishue, analist în transporturi la Inrix, atribuie plasarea Istanbulului în fruntea clasamentului urbanizării rapide a orașului turc și populației numeroase a metropolei.

„Istanbul este un oraș important, cu peste 16 milioane de locuitori. Se învecinează cu ape și are caracteristica unică de a conecta două continente întinse pe un plan est-vest”, a declarat Pishue.

Rezolvarea problemei necesită mai mult decât soluții rapide, a spus specialistul, care adaugă că măsuri precum sincronizarea semafoarelor, parcarea mai inteligentă și ajustarea modelelor de călătorie nu vor fi suficiente. Pishue recomandă soluții pe termen lung, cum ar fi creșterea strategică a capacității rutiere și remedierea „blocajelor” din trafic.

Ce soluții are cel mai aglomerat oraș din lume

Opiniile lui Pishue sunt împărtășite de cercetători precum Selim Dündar, care conduce Departamentul de Inginerie și Științe Naturale de la Universitatea Okan din Istanbul.

„Istanbul este cel mai populat oraș din Europa. Există o cerere zilnică foarte mare de transport nu numai între cele două maluri ale Bosforului, ci și în interiorul fiecărei părți”, spune Dündar.

Municipalitatea Metropolitană Istanbul estimează că puțin peste 30 de milioane de călătorii au fost efectuate zilnic începând cu 2020, un număr estimat să crească la 38 de milioane de călătorii zilnice până în 2040.

Dündar consideră că infrastructura existentă nu satisface nevoile acestei populații în creștere, afirmând că acoperirea transportului public rămâne „insuficientă”, în special în zonele suburbane. „Acest lucru crește dependența de automobile în rândul locuitorilor din aceste regiuni”, spune el.

„Respectarea regulilor de circulație este deosebit de scăzută în tot orașul. Vehiculele parcate dublu, încălcările regulilor de circulație la semafor și mașinile care circulă în direcția greșită au devenit, din păcate, ceva obișnuit. Aceste comportamente se numără printre principalele cauze ale congestiei traficului atât în ​​oraș, cât și pe drumurile interurbane, în special în orele de vârf”, a spus Dundar.

Pentru a aborda problema, Dundar solicită politici „decisive” susținute de creșterea gradului de conștientizare și implicarea tuturor părților interesate, mai notează sursa citată.

