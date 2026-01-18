Cum arată acum coroana de spini purtată de Iisus în momentul răstignirii. Unde se află

O relicvă antică despre care se spune că ar fi fost așezată pe capul lui Iisus Hristos la răstignirea sa s-a întors la Notre-Dame, la cinci ani după ce a fost salvată din incendiul care a devastat celebra catedrală din Paris.

Coroana de Spini, formată dintr-un cerc de stuf învelit într-un tub de cristal și aur, a fost readusă la catedrala recent restaurată în cadrul unei ceremonii supravegheate de Arhiepiscopul Parisului, Laurent Ulrich, scrie BBC.

Coroana a fost achiziționată de regele Ludovic al IX-lea al Franței la Constantinopol în 1239 pentru 135.000 de livre – aproape jumătate din cheltuielile anuale ale Franței la acea vreme.

Inițial păstrată la Sainte-Chapelle, a fost mutată în tezaurul Notre-Dame în 1806, unde a rămas până la incendiul care a devastat clădirea veche de 850 de ani.

Coroana de spini a lui Iisus a fost salvată

Pompierii și polițiștii au format un lanț uman pentru a salva relicva și alte artefacte de valoare imensă din catedrală. Incendiul a distrus interiorul din lemn al catedralei și turla acesteia.

Coroana, care a fost păstrată la Muzeul Luvru la un moment dat în timp ce faimoasa catedrală a fost supusă unei renovări ample, a fost plasată într-un relicvar nou construit pentru a-l înlocui pe cel din 1806. Ceremonia care a marcat returnarea sa inclus o procesiune la care au participat membri ai Ordinului Ecvestru al Sfântului Mormânt, un ordin cavaleresc catolic. Conform Bibliei, coroana a fost folosită de căpcăunii lui Iisus pentru a-i provoca durere și a-i sublinia pretenția de autoritate.

Catedrala și-a redeschis porțile publicului după ample lucrări de restaurare care au costat, se pare, 700 de milioane de euro și au implicat aproximativ 2.000 de zidari, dulgheri, restauratori, montatori de acoperișuri, turnători, experți în artă, sculptori și ingineri.

CITEȘTE ȘI:

Kiefer Sutherland a fost arestat. Ce acuzații îi aduc polițiștii actorului

Pâinea cu maia a lui Taylor Swift, cel mai la modă „accesoriu” printre celebrități în 2026. Ce vedete au fost surprinse cu pâinile făcute de cântăreață