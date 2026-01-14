Kiefer Sutherland a fost arestat. Ce acuzații îi aduc polițiștii actorului

Kiefer Sutherland a fost arestat în urma unui incident petrecut luni, 12 ianuarie, în Los Angeles.

Sutherland, în vârstă de 59 de ani, a fost arestat la scurt timp după miezul nopții, în zona Hollywood, de către un echipaj al poliției locale, informează People.

„Pe 12 ianuarie, în jurul orei 00:15, ofițerii Departamentului de Poliție din Los Angeles au răspuns unui apel privind o agresiune care a implicat un șofer de ridesharing în apropiere de Sunset Boulevard și Fairfax Avenue. Ancheta a stabilit că suspectul, identificat ulterior ca fiind Kiefer Sutherland, a intrat într-un vehicul de ridesharing, l-a agresat fizic pe șofer și a proferat amenințări la adresa victimei”, transmit autoritățile locale.

Sutherland a fost arestat la fața locului pentru „amenințări de natură penală, încălcând secțiunea 422 a Codului Penal din California”, a declarat ofițerul LAPD Kevin Terzes pentru PEOPLE.

Reprezentanții actorului nu au transmis niciun comentariu până acum referitor la aceste informații. În urma incidentului, presupusa victimă „nu a suferit răni care să necesite tratament medical la fața locului”, a adăugat Terzes.

Potrivit documentelor consultate de PEOPLE, Sutherland a fost arestat și încarcerat în momentul incidentului și a fost eliberat luni pe o cauțiune de 50.000 de dolari. Actorul urmează să fie prezentat în instanță pe 2 februarie, la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles, conform dosarelor întocmite de polițiști.

Poliția din Los Angeles va continua ancheta în acest caz, mai informează sursa citată.

Kiefer Sutherland nu este singurul actor cu probleme penale

Se pare că Sutherland nu este singurul actor de la Hollywood care se confruntă cu probleme de natură penală în această perioadă.

Daniel Stern, actorul cunoscut mai ales pentru interpretarea lui Marv în filmele „Singur acasă”, a fost acuzat că ar fi apelat la serviciile unei prostituate în sudul Californiei.

Potrivit TMZ, procurorii din comitatul Ventura au depus acuzația luni, 12 ianuarie, în legătură cu un incident care a avut loc pe 10 decembrie la un hotel din Camarillo, California. Autoritățile spun că Stern, în vârstă de 68 de ani, a fost citat la Poliție pentru că ar fi încercat să abordeze o prostituată. Nu a fost arestat sau pus în judecată la momentul respectiv, dar a fost citat și apoi a fost liber să meargă acasă. Stern urmează să fie prezentat în fața judecătorului săptămâna aceasta, însă avocatul său va apărea, cel mai probabil, în locul său.

