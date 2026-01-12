Scandal la Globurile de Aur 2026. Decizia organizatorilor care i-a înfuriat pe telespectatori. „Ce scârbos!”

Organizatorii galei premiilor Globurile de Aur 2026 au fost criticați intens în mediul online după ce au anunțat unul dintre premii în timpul unei pauze publicitare.

Deși mai rămăseseră numai câteva premii de acordat și doar câteva ore rezervate pentru ceremonie, majoritatea galelor de premiere nu au suficient timp pentru a anunța fiecare categorie în timpul transmisiunii în direct. Așa că organizatorii acestei gale au decis să facă un compromis care nu le-a picat foarte bine telespectatorilor. Mai exact, ei au decis să dezvăluie câștigătorul premiului pentru cea mai bună coloană sonoră de film în timpul reclamelor TV, provocând indignare în rândul celor care urmăreau ceremonia din fața micilor ecrane, scrie Daily Mail.

Premiul i-a fost decernat compozitorului piesei „Sinners”, Ludwig Göransson. Un clip cu acesta primind premiul a fost distribuit pe X, unde a devenit viral.

„Globurile de Aur tocmai au prezentat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră în timpul pauzei de reclamă”, se putea citi în descrierea videoclipului.

„În timpul reclamei?! Al naibii de scârbos”, a răspuns un utilizator. „Mulțumesc pentru distribuire! Voiam să o văd. Păcat că nu au difuzat-o”, a intervenit un altul. „Au avut timp ca [prezentatoarea Nikki Glaser să cânte] o melodie, un premiu pentru podcast și unul pentru stand-up, dar nu și pentru coloana sonoră?”, a întrebat altcineva.

Nemulțumiri după Globurile de Aur 2026

Imaginile au atras mii de comentarii, majoritatea de la persoane nemulțumite din cauza deciziei producătorilor.

„Nu ar trebui să poată face asta, sunt nepoliticoși”, a scris un utilizator. „Incredibil să faci asta și apoi să ai în schimb o scenetă extrem de lungă”, a transmis o altă persoană.

„Ați acordat premiul pentru cea mai bună coloană sonoră în timpul pauzei de reclame doar ca să aveți timp pentru o scenetă și o categorie pentru PODCASTURI?!”, a scris o altă persoană.

„De fapt, asta mă înfurie. Cel mai bun podcast este difuzat integral, cu clipuri, iar premiul pentru cea mai bună coloană sonoră este sacrificat pentru mai mult timp de publicitate pentru Big Pharma. OK, atunci”, a exclamat un alt utilizator nemulțumit.

Prezentatoarea Nikki Glaser a deschis emisiunea cu un monolog exploziv, în timpul căruia a atacat Departamentul de Justiție al președintelui Donald Trump, susținând că merită un premiu pentru „cea mai bună editare” în urma publicării dosarelor Epstein.

