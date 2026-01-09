P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

Se pare că Sean „Diddy” Combs i-a cerut în repetate rânduri președintelui Donald Trump să-l grațieze, însă liderul american nu a fost de acord cu acest lucru.

Trump l-a descris pe fostul mogul ca fiind „foarte ostil” și a indicat că nu va fi de acord cu cererea de grațiere. Cei doi fuseseră buni prieteni, dar Trump a sugerat că relația lor s-a deteriorat când acesta din urmă a candidat pentru primul mandat de președinte, în 2016, scrie The Mirror.

De atunci, P. Diddy a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție și proxenetism și a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare, însă se pare că a decis să îi solicite fostului său prieten ajutorul.

Cu toate acestea, vineri, într-un interviu pentru The New York Times, Trump a declarat că nu are nicio intenție să aprobe cererea lui Combs. Președintele american a spus că „relația dintre el și Combs s-a destrămat” și că Diddy a făcut „declarații urâte” despre el când a candidat la președinție în 2016.

Donald Trump s-a dezis de P. Diddy

Președintele Donald Trump a vorbit încă de anul trecut despre faptul că nu mai are o relație bună cu Combs și chiar luase în considerare la un moment dat grațierea, în cazul în care fostul rapper ar fi fost condamnat.

„Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani de zile… Nu știu. Cu siguranță aș analiza faptele. Dacă cred că cineva a fost maltratat, nu ar conta dacă mă place sau nu. M-am înțeles de minune cu el. Părea un tip drăguț. Nu l-am cunoscut bine. Dar când am candidat la o funcție, a fost foarte ostil… E greu. Suntem ființe umane. Nu ne place ca lucrurile să ne întunece judecata, nu? Dar când cunoști pe cineva și ești bine cu el și apoi candidezi la o funcție și el a făcut niște declarații groaznice. Deci, nu știu. E mai dificil”, a spus Trump la acea vreme.

Fotografii de arhivă îi arată pe P. Diddy și pe Donald Trump împreună la diverse evenimente de la sfârșitul anilor 1990, când muzicianul era în culmea faimei sale, iar Trump era pe primele pagini ale ziarelor prin prisma afacerilor sale din domeniul imobiliar, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani

Actrița de la Hollywood de care românii au uitat. Ce s-a ales de ea după ce a cunoscut succesul și a ales să se retragă