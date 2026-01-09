Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

De: Daniel Matei 09/01/2026 | 22:10
P. Diddy rămâne după gratii. Donald Trump nu i-a aprobat cererea de grațiere

Se pare că Sean „Diddy” Combs i-a cerut în repetate rânduri președintelui Donald Trump să-l grațieze, însă liderul american nu a fost de acord cu acest lucru.

Trump l-a descris pe fostul mogul ca fiind „foarte ostil” și a indicat că nu va fi de acord cu cererea de grațiere. Cei doi fuseseră buni prieteni, dar Trump a sugerat că relația lor s-a deteriorat când acesta din urmă a candidat pentru primul mandat de președinte, în 2016, scrie The Mirror.

De atunci, P. Diddy a fost găsit vinovat de acuzații legate de prostituție și proxenetism și a fost condamnat în octombrie la 50 de luni de închisoare, însă se pare că a decis să îi solicite fostului său prieten ajutorul.

Cu toate acestea, vineri, într-un interviu pentru The New York Times, Trump a declarat că nu are nicio intenție să aprobe cererea lui Combs. Președintele american a spus că „relația dintre el și Combs s-a destrămat” și că Diddy a făcut „declarații urâte” despre el când a candidat la președinție în 2016.

Donald Trump s-a dezis de P. Diddy

Președintele Donald Trump a vorbit încă de anul trecut despre faptul că nu mai are o relație bună cu Combs și chiar luase în considerare la un moment dat grațierea, în cazul în care fostul rapper ar fi fost condamnat.

„Nu l-am văzut, nu am vorbit cu el de ani de zile… Nu știu. Cu siguranță aș analiza faptele. Dacă cred că cineva a fost maltratat, nu ar conta dacă mă place sau nu. M-am înțeles de minune cu el. Părea un tip drăguț. Nu l-am cunoscut bine. Dar când am candidat la o funcție, a fost foarte ostil… E greu. Suntem ființe umane. Nu ne place ca lucrurile să ne întunece judecata, nu? Dar când cunoști pe cineva și ești bine cu el și apoi candidezi la o funcție și el a făcut niște declarații groaznice. Deci, nu știu. E mai dificil”, a spus Trump la acea vreme.

Fotografii de arhivă îi arată pe P. Diddy și pe Donald Trump împreună la diverse evenimente de la sfârșitul anilor 1990, când muzicianul era în culmea faimei sale, iar Trump era pe primele pagini ale ziarelor prin prisma afacerilor sale din domeniul imobiliar, mai scrie sursa citată.

CITEȘTE ȘI:

După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani

Actrița de la Hollywood de care românii au uitat. Ce s-a ales de ea după ce a cunoscut succesul și a ales să se retragă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea
Showbiz internațional
Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea
Bradley Cooper rupe tăcerea. Actorul vorbește pentru prima dată despre zvonurile legate de operațiile sale estetice
Showbiz internațional
Bradley Cooper rupe tăcerea. Actorul vorbește pentru prima dată despre zvonurile legate de operațiile sale estetice
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni
Mediafax
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum...
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana...
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră. Tratatul, semnat pe teritoriul de azi al României
Adevarul
Cum au pus mâna rușii pe Crimeea și s-au instalat în Marea Neagră....
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în luptă o armă pe care n-a mai folosit-o din 2024
Digi24
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin...
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au dus medicamente și alimente
Mediafax
Unicul locuitor al unui sat din Alba, izolat din cauza zăpezii. Polițiștii i-au...
Parteneri
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Click.ro
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu...
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un...
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
go4it.ro
Apple a făcut publică informația: cât a câștigat în 2025 Tim Cook, CEO-ul companiei
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius
Gandul.ro
Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? „Mi-ai stricat casa!” Altercație fizică ...
Călin Donca, descalificat de la Survivor 2026? „Mi-ai stricat casa!” Altercație fizică violentă cu Cristi Boureanu
Bancul de weekend | Bulă și Neti Sandu
Bancul de weekend | Bulă și Neti Sandu
Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare
Cu câți lei se vinde 1 euro pe Aeroportul Otopeni. Lumea a crezut că este o eroare
Titluri de stat 2026. De când pot fi cumpărate anul acesta
Titluri de stat 2026. De când pot fi cumpărate anul acesta
Orașul din România în care poți cumpăra o casă cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri ...
Orașul din România în care poți cumpăra o casă cu doar 2.425 de euro. Terenul are 300 de metri pătrați
A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o ...
A muncit 40 de ani, iar ultimul salariu a fost de 7.000 de lei. Pensia incredibil de mică pe care o primește bărbatul
Vezi toate știrile
×