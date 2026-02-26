Horațiu Potra, măsură disperată după ce a leșinat în sala de judecată. Ce le-a cerut judecătorilor

Horațiu Potra vrea să schimbe regimul de detenție. Acesta se plânge de condițiile pe care le are la Penitenciarul Rahova. Nu mai suportă regimul de maximă siguranță. El a leșinat în sala de judecată, iar apoi a venit cu aceste cerințe pentru judecători.

Astăzi, Horațiu Potra ajunge din nou în instanță. Mercenarul a cerut judecătorilor să îi schimbe regimul de detenție. Motivul pe care l-a invocat acesta este că nu mai suportă să rămână în arest într-o închisoare de maximă siguranță. Decizia va fi luată astăzi, 26 februarie.

Horațiu Potra este închis în acest regim după ce o comisie de la Rahova a luat această hotărâre. Regimul de maximă siguranță presupune că Potra beneficiază de mai puține ore în aer liber, dar și că are mai puțini colegi în celulă.

Ce le-a cerut Horațiu Potra judecătorilor

Horațiu Potra a fost trimis în judecată după ce l-a susținut pe Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Aceștia urmau să efectueze acțiuni violente pentru a devia manifestațiile pașnice care aveau loc atunci. El coordona totul, chiar și un grup de 21 de persoane pentru a declanșa proteste. În urma percheziților s-au descoperit în mașinile acestora briceage, pumnale, cuțite cu lame lungi, bastoane telescopice, dar și spray-uri cu piper și pistoale.

După ce a fost pus sub acuzare, a fost închis la Penitenciarul Rahova. El se află închis în regim de maximă securitate. Pentru că nu mai suportă aceste condiții, joi, bărbatul a cerut să nu mai fie dus în fața magistraților. A trimis o scrisoare prin care solicită schimbarea regimului în care se află în prezent. Acesta vrea să își săvârșească arestul preventiv în condiții mai bune decât cele de acum, adică mai blânde și să aibă același tratament care se aplică și celorlalți deținuți.

Horațiu Potra a leșinat în fața instanței

Mercenarul a trecut prin momente grele în sala de judecată la ultima întâlnire cu magistrații. Acesta a leșinat la Curtea de Apel București. Horațiu Potra a fost prezent luni, 23 februarie, în fața anchetatorilor. Ședința a fost suspendată temporar din cauza incidentului. Bărbatului i s-a făcut rău și a fost chemată ambulanța. Acestuia i s-au oferit îngrijiri medicale, iar apoi a revenit în sala de judecată.

