Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns

De: Andreea Stăncescu 20/11/2025 | 17:56
Ce i-a spus Ana Maria șui Horațiu Potra / Sursa foto: Cancan.ro
Horațiu Potra s-a întors în București, fiind întâmpinat pe aeroport de echipaje de jandarmi și trupe speciale. În momentul sosirii, el a fost preluat direct și condus către o mașină pentru a fi dus la sediul poliției, în timp ce se afla înconjurat de mascați. Iubita lui, Ana Maria, l-a așteptat și, cum nu a putut să-i ofere o primire călduroasă, i-a strigat cuvinte de încurajare. 

Horațiu Potra, alături de fiul său, Dorian, și nepotul Alexandru, a fost readus în România din Dubai. Toți trei sunt urmăriți internațional și vizați de mandate de arestare într-un dosar privind acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Astăzi, pe 20 noiembrie 2025, o escortă a Poliției Române a preluat cei trei bărbați, aducându-i pe teritoriul țării pentru a fi puși la dispoziția autorităților. Horațiu Potra, în vârstă de 55 de ani, din județul Sibiu, era urmărit internațional pentru implicare într-un complot împotriva ordinii constituționale, dar și pentru încălcarea regimului armelor și munițiilor și a regimului materiilor explozive.

Cea mai arzătoare întrebare pe care a primit-o din partea jurnaliștilor prezenți, care probabil se află și pe buzele multor români, a fost „Ce s-a întâmplat în decembrie?” Evident, aceasta face referire la lovitura de stat pe care ar fi plănuit să o dea alături de alți bărbați.

Sursa foto: Cancan.ro

La aeroport îl aștepta și iubita sa, Ana Maria. Neputând să-l îmbrățișeze sau să-i ofere o primire mai apropiată din cauza măsurilor de securitate, aceasta a strigat către el, transmitându-i un mesaj emoționant de încurajare și sprijin.

„Bine ai venit, iubirea mea! Bine ai venit! Să știi că o să se facă dreptate, asta să știi, că sunteți nevinovați! Nevinovați sunteți”, i-a spus iubita lui Horațiu Potra.

Pe de altă parte, Horațiu Potra a preferat să fie discret în declarații și a ignorat întrebările puse de jurnaliștii care l-au întrebat despre planurile sale sau despre apropierea cu Rusia.

„Mă bucur că am prins o vreme ploioasă în România. A fost un zbor plăcut. E foarte plăcut”, a fost declarația lui Horațiu Potra.

Extrădarea sa a fost efectuată din Emiratele Arabe Unite în baza mandatului de arestare preventivă emis de Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Penală. Această măsură marchează o etapă importantă în ancheta desfășurată împotriva sa și a membrilor familiei implicate, autoritățile urmând să continue procedurile legale conform legislației în vigoare.

×