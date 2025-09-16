STENOGRAME. Cum recruta Horațiu Potra tineri mercenari. Ce îi întreba pe toți cei care îl căutau

Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată sub acuzația de tentativă de acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. Dosarul este complex iar, dincolo de capetele de acuzare formulate de procurori, ies la iveală și detalii privind metodele prin care liderul grupării de mercenari reușea să recruteze oameni pentru misiunile derulate în Congo.

Horațiu Potra este o figură cheie a dosarului, al cărui nume apare de peste 840 de ori în documentele depuse. Horațiu a condus timp de mai mulți ani o „afacere” ce ducea români în Republica Democrată Congo și alte țări africane pentru a lupta cu mercenari.

Cum recruta Horațiu Potra tineri mercenari

Potra, din stenograme obținute de Mediafax, părea obișnuit cu apelurile unor tineri ce doreau să se alăture grupării sale de mercenari. Într-o conversație depusă la dosar reiese un apel în care un tânăr de 20 de ani îl sună pe Potra pentru a se alătura mercenarilor. Horațiu a părut direct interesat de pregătirea militară a apelantului. Acesta i-a spus băiatului că a întâlnit mulți „care știu să tragă cu arma”, dar el e interesat de alte aspecte: „Cunoști ambuscade, știi să te organizezi?”

În data de 18 decembrie 2024, la ora 14:44, Horațiu Potra se afla în Mediaș, județul Sibiu și a fost contactat telefonic de un tânăr de 20 de ani. Între cei doi a avut loc următoarea discuție:

”POTRA HORAȚIU: Alo! DOMN: Alo! Bună ziua, domnul Horațiu! POTRA HORAȚIU: Da, bună ziua! DOMN: Mă numesc Pătru Rareș… am o vârstă de 20 de ani, sunt luptător de K1, de 8 ani și aș vrea… am o condiție fizică foarte bună, știu să trag bine cu arma. Sunt vânător… POTRA HORAȚIU: Am auzit. Dați-mi, dați-mi mesaj pe Whatsapp… DOMN: Da. POTRA HORAȚIU: Vă dau un număr unde să sunați, la recrutări, că nu mă ocup eu. DOMN: DRCV știu, mai am prieteni acolo, la dumneavoastră în Congo și mi-au dat numărul la DRCV, nu îndeplinesc toate condițiile. Și v-am dat numărul pe Whatsapp. POTRA HORAȚIU: Nu știu, d-aia zic. Dă-mi pe Whatsapp, că n-am ce face, că nu pot să, nu decid eu. Înțelegi? Că dacă e o problemă o să zică lumea Potra a adus pe, o adus oameni nepregătiți. Adică acolo îs niște militari care știu, care se ocupă de recrutari. DOMN: Vă cred, vă cred dar dacă eu chiar știu să trag bine cu arma și am… POTRA HORAȚIU: Bine domne, am înțeles că știi să tragi. Mulți care știu să tragă cu arma. Ai mai fost în vreun conflict, ai mai făcut ceva? Ai… știi să te organizezi? Știi instrucție de front, cunoști ambuscade, cunoști de astea? Nu! Știi mortiare, știi… DOMN: Tatăl meu a fost militar… POTRA HORAȚIU: No, păi aia-i fratele. Nu e asta. Îmi pare rău. Haideți că n-am timp că mă mai sună lumea și văd, m-ați sunat și pe telefon normal, telefoanele îs ascultate… n-avem nimic de ascuns dar prefer să nu avem discuții d-astea, aici. Mulțumesc! DOMN: Da, da, da v-am dat…”

Horațiu Potra părea să primească constant apeluri de la persoane interesate să se alăture grupării sale de mercenari. Într-o altă conversație atașată de procurori, Potra a fost contactat de un bărbat din Timișoara pe care l-a întrebat direct dacă vrea să meargă la muncă în Congo. Bărbatul a refuzat oferta și a spus că intenția lui este să îl sprijine pe Potra în acțiuni interne amintind abilitățile sale.

Din aceeași discuție reiese și faptul că Potra este convins că autoritățile nu ar putea să-i monitorizeze activitatea prin intermediul aplicației WhatsApp.

„În ziua de 20 decembrie 2024, la ora 12:42:58, POTRA HORAȚIU, localizat în localitatea Mediaș, județul Sibiu, este contactat de către un DOMN şi poartă următoarea discuţie:

POTRA HORAȚIU: Alo! DOMN: Alo, bună domnul Horațiu. POTRA HORAȚIU: Bună. DOMN: Nicolae Popa, la telefon. POTRA HORAȚIU: De la? DOMN: Cu Nicolae Popa. Nu e de la niciunde. POTRA HORAȚIU: A! Nicolae Popa. DOMN: E fost, e fost, e fost. Am numărul dumneavoastră de telefon de la niște băieți care au fost cu dumneavoastră. Ă… când veniți la Timișoara? Sau cum ne-am putea întâlni? Eu sunt unul din proscrișii sistemului. Am fost și în Plutonul de Intervenție în timpul revoluției și… primul erou în brațele mele a murit. Fiind militar, am întors armele invers, împotriva colegilor mei, care au tras. E poveste mult mai lungă și pentru chestiile astea am fost cam toată viața alungat de peste tot. Dar lăsăm asta deoparte. Ă… POTRA HORAȚIU: Ă, la Timișoara? N-am, n-am nici cum s-ajung că n-am treabă prin partea aia. DOMN: N-ai? Nu. Eventual, nu știu, să văd cum îmi fac timp și poate dau eu o fugă. POTRA HORAȚIU: Păi ce? Bănuiesc ce? Vreți să mergeți în Congo, la muncă? Sau ce? DOMN: Nu. Ce… nu, nu, nu! Nu, să fiu lângă dumneavoastră și să mergem mai departe. POTRA HORAȚIU: Neoh! (n.l. – râde) Ne întâlnim și povestim. Din Timișoara? Erați în Timișoara la revoluție? DOMN: Da, eu am fost în Plutonul de Intervenție în Libertății! POTRA HORAȚIU: Decât? Eu am fost la… DOMN: Eu am fost cel care am oprit să nu se tragă în muncitorii de la OMT și de la 6Mai. Eram soldat, eram în termen. POTRA HORAȚIU: Bine, eu n-am… n-am… Da, da, n-am fost, eu am fost chiar în prima zi, pe 16 la Consiliul Județean când a pornit… DOMN: Nu, a, fost de la început. POTRA HORAȚIU: Și după… păi nu, dar pe 16 nu era nimic, că pe 16 n-o fost… DOMN: A! POTRA HORAȚIU: Nu era armata încă prezentă. DOMN: Pe 17, da. POTRA HORAȚIU: Tocmai pe 17 a început, da. DOMN: Dar nu numai asta, eu am lucrat și în sistem după aia, până în `97 când a fost demilitarizarea și știu cum am fost executați noi, după aia. Știi? POTRA HORAȚIU: A! DOMN: E grele. Ceea ce vrea să facă domnul Călin acuma… POTRA HORAȚIU: No zi! DOMN: Să taie tot cancerul și suntem câțiva băieți care știm bine ce-a fost. POTRA HORAȚIU: Îhî. DOMN: Din `89 până inclusiv în ziua de azi. POTRA HORAȚIU: Ee… No bine, dar m-ați sunat pe număr. DOMN: A! POTRA HORAȚIU: Nu era armata încă prezentă. DOMN: Pe 17, da. POTRA HORAȚIU: Tocmai pe 17 a început, da. DOMN: Dar nu numai asta, eu am lucrat și în sistem după aia, până în `97 când a fost demilitarizarea și știu cum am fost executați noi, după aia. Știi? POTRA HORAȚIU: A! DOMN: E grele. Ceea ce vrea să facă domnul Călin acuma… POTRA HORAȚIU: No zi! DOMN: Să taie tot cancerul și suntem câțiva băieți care știm bine ce-a fost. POTRA HORAȚIU: Îhî. DOMN: Din `89 până inclusiv în ziua de azi. POTRA HORAȚIU: Ee… No bine, dar m-ați sunat pe număr normal. Știți că sunt înregistrate tot. DOMN: Dar și pe Whatsapp se înregistrează, stai liniștit, nu știu cine a spus… POTRA HORAȚIU: Ei, nu cred. Nu cred! Păi acum am venit, am ieșit din… din… DOMN: Da. POTRA HORAȚIU: Din… ăsta, percheziție informatică, d-alea nu, n-am nimica pe whatsapp. DOMN: Da? Da, nu contează. POTRA HORAȚIU: Da. DOMN: Lasă să mă înregistreze că oamenii știu cine sunt. POTRA HORAȚIU: Ei no… DOMN: N-am nimic de ascuns. POTRA HORAȚIU: No bine, vedem. DOMN: No! POTRA HORAȚIU: Ne-om întâlni cânva. DOMN: Ne auzim. POTRA HORAȚIU: Bine. DOMN: Și ne întâlnim. Doamne ajută!”

