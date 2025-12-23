Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026. Lista completă a concurenților de la Antena 1

Nu mai este mult până când Survivor, unul dintre cele mai dure show-uri, revine pe micile ecrane. Din 9 ianuarie, Faimoșii și Războinicii se aliniază la start și dau drumul confruntărilor acerbe. Cine sunt cei 12 Războinici? Unul dintre ei este un fotbalist de la FCSB și este cât se poate de dornic să demonstreze ce poate.

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor România se transferă acum la Antena 1. Una dintre cele mai dure competiții revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026

După ce săptămâna trecută au fost prezentați cei 12 Faimoși, acum a venit rândul Războinicilor. 12 concurenți motivați, care sunt gata de luptă și care promit să dea totul pe traseu.

Cel care deschide lista Războinicilor este Adrian Petre. Acesta are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, care de-a lungul timpului a trecut pe la mai multe echipe, printre care și FCSB. De asemenea, acesta a marcat apariții și în cadrul Naționalei. Adrian Petre este gata să dea totul și pe terenul de la Survivor.

Tot din lumea sportului vin și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor sportiv, recunoscut în mediul online și Niky Salman, de 38 de ani, instructor fitness. Lista Războinicilor continuă cu doi antreprenori: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.

Acestora li se alătură și cea cunoscută drept Profa de mate, Loredana Pălănceanu, 29 de ani. La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, pășește și el în provocarea Survivor. Lista continuă cu Alberto Hangan, un actor de 29 de ani, care a cochetat și cu modelling-ul.

După ce a încercat experiența Chefi la Cuțite, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, vrea să își depășească limitele și a acceptat și provocarea Survivor. Patrice Cărăușan, de 27 de ani, se alătură și ea concurenților de la Survivor.

Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care. Lista Războinicilor se închide cu cea mai tânără concurentă, Bianca Stoica. Are 19 ani și este studentă la Sport.

Săptămâna trecută, cei 12 Faimoși au fost anunțați: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

