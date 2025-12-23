Acasă » Știri » Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026. Lista completă a concurenților de la Antena 1

Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026. Lista completă a concurenților de la Antena 1

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 11:24
Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026. Lista completă a concurenților de la Antena 1
Lista completă a concurenților de la Survivor

Nu mai este mult până când Survivor, unul dintre cele mai dure show-uri, revine pe micile ecrane. Din 9 ianuarie, Faimoșii și Războinicii se aliniază la start și dau drumul confruntărilor acerbe. Cine sunt cei 12 Războinici? Unul dintre ei este un fotbalist de la FCSB și este cât se poate de dornic să demonstreze ce poate.

După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor România se transferă acum la Antena 1. Una dintre cele mai dure competiții revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și un nou prezentator.

Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026

După ce săptămâna trecută au fost prezentați cei 12 Faimoși, acum a venit rândul Războinicilor. 12 concurenți motivați, care sunt gata de luptă și care promit să dea totul pe traseu.

Cel care deschide lista Războinicilor este Adrian Petre. Acesta are 27 de ani și este un fotbalist experimentat, care de-a lungul timpului a trecut pe la mai multe echipe, printre care și FCSB. De asemenea, acesta a marcat apariții și în cadrul Naționalei. Adrian Petre este gata să dea totul și pe terenul de la Survivor.

Fotbalistul de la FCSB care merge la Survivor 2026 /Foto: Instagram

Tot din lumea sportului vin și Lucian Popa, 43 de ani, un antrenor sportiv, recunoscut în mediul online și Niky Salman, de 38 de ani, instructor fitness. Lista Războinicilor continuă cu doi antreprenori: Adrian Kaan și Andrei Beleuț, fiecare având 34 de ani.

Acestora li se alătură și cea cunoscută drept Profa de mate, Loredana Pălănceanu, 29 de ani. La fel de cunoscut în online, dar și pe TV, Nicu Grigore, soțul Bellei Santiago, pășește și el în provocarea Survivor. Lista continuă cu Alberto Hangan, un actor de 29 de ani, care a cochetat și cu modelling-ul.

După ce a încercat experiența Chefi la Cuțite, Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, vrea să își depășească limitele și a acceptat și provocarea Survivor. Patrice Cărăușan, de 27 de ani, se alătură și ea concurenților de la Survivor.

Din mediul corporate, direct printre pericolele dominicane apare și Ramona Micu, 27 de ani, Team Leader Customer Care. Lista Războinicilor se închide cu cea mai tânără concurentă, Bianca Stoica. Are 19 ani și este studentă la Sport.

Lista completă a Războinicilor /Foto: Instagram

Săptămâna trecută, cei 12 Faimoși au fost anunțați: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

Cea mai mare frică a lui Gabi Tamaș la Survivor 2026. Fostul fotbalist i-a pus pe toți în gardă: „Trebuie să te gândești cum gestionezi”

Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
Știri
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Știri
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară sub cod galben
Mediafax
Vin ninsorile: meteorologii anunță unde va fi zăpadă de Crăciun. Jumătate de țară...
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc...
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea acestuia
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile...
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Digi24
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de...
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Mediafax
Crăciun sub imperiul zăpezii și al frigului în București
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de război „clasa Trump”, mai mari și mai puternice
Digi24
„Teamă în rândul duşmanilor”. Liderul de la Casa Albă dezvăluie un plan pentru nave de...
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
Promotor.ro
Fenomenul „range anxiety” ar putea determina VW să doteze mașinile electrice cu motoare pe benzină
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Gandul.ro
Raportul CIA din 1983 care preconiza căderea lui Nicolae Ceaușescu. Scenariile spionilor americani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
O nouă fabrica se va deschide în România. Se caută sute de angajați
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
De ce a plecat Laura Cosoi din România înainte de sărbători? „Aici energia e altfel”
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de ...
Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa ...
EXCLUSIV DINAMO, marți, de la ora 18.00. Vești mari despre noul stadion! Ionuț Lupescu, Ionuț Popa și Rareș Hopincă vin în studio
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să ...
Cât costă o cursă cu Uber pe ruta București-Constanța, înainte de Crăciun? Florentina a ales să plece cu trenul când a văzut
Vezi toate știrile
×