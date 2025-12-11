Acasă » Știri » Cine sunt Faimoșii care vor participa la Survivor 2026, de la Antena 1

Cine sunt Faimoșii care vor participa la Survivor 2026, de la Antena 1

De: Maria Roșca 11/12/2025 | 22:18
Cine sunt Faimoșii care vor participa la Survivor 2026, de la Antena 1

Deși producătorii Survivor 2026 nu au anunțat oficial viitorii concurenți, în spațiul public au apărut deja numele principalelor vedete care pleacă în Republica Dominicană. 

Survivor România duce competiția din Republica Domninicană la un alt nivel. Competiția revine pe micile ecrane într-un format nou, complet reinventat, cu o abordare modernă, echipe formate din concurenți unu și unu și probe mult mai dificile. Momentul mult așteptat a luat sfârșit, iar primele nume care vor lua parte la aventură au fost făcute publice.

Cine sunt vedetele care vor participa la Survivor 2026

Survivor 2026 s-a mutat la Antena 1, după mai multe sezoane în care a fost difuzat la Kanald D și Pro TV. Deși nu a fost stabilită data oficială a debutului pe micile ecrane, producătorii iau în calcul mai multe variante- vezi AICI.

Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun. Povestea lui Felix
Motanul pierdut în urmă cu 11 ani a revenit acasă înainte de Crăciun....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Până atunci,  potrivit @viperelorvesele, Sânziana Buruiană, Aris, fiul Andreei Esca, Alina Pușcaș și Vero Căliman, fosta fetiță ”zurli” sunt o parte din ”Faimoșii” care au acceptat provocarea din Republica Dominicană. Pe lângă aceștia, la Survivor 2026 vor mai participa câțiva concurenți din edițiile anterioare de la Insula iubrii.

Structura echipelor ”Faimoși” vs ”Războinici” rămâne neschimbată, aducând telespectatorilor cea mai așteptată competiție a începutului de an. În lupta pentru supraviețuire, orgoliile vor atinge cote înalte, în timp ce condițiile vitrege de trai și dificultățile de adaptare din jungla Dominicană le vor testa concreunților răbdarea și dorința de a continua.

sursă foto: Instagram @viperelevesele

„Sânziana Buruiană, Aris, Alina Pușcaș și Vero Căliman sunt o parte dintre Faimoșii pe care Antena 1 mizează în noul sezon Survivor România. Pe lângă aceștia și câțiva concurenți low budget (n.r cu buget mic) din sezoanele anterioare ale emisiunii Insula iubirii vor face deplasarea în Republica Dominicană.

Antena îi trimite în Republica Dominicană ca producători pe Răzvan Stoichiță și David Mavromati, fiul Elenei Savu Răchițeanu, Ștefan Soare rămânând să supravegheze proiectul de la distanță, din România”, se arată pe pagina de Instagram @viperelevesele.

Antena 1 s-a răzgândit: Pe ce dată va fi premiera Survivor 2026 și în ce zile ale săptămânii va fi difuzat faimosul reality show

Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise

Tags:
Iți recomandăm
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Știri
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Știri
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta…
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
Mediafax
Horoscop 12 decembrie 2025: Ce zodii au noroc în dragoste și bani astăzi
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent...
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea mărturia unui copil ucrainean despre moartea mamei sale
Adevarul
Moment sfâșietor în Parlamentul European. O interpretă a izbucnit în lacrimi când traducea...
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat...
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Mediafax
O maseuză de la un salon SPA din Cluj-Napoca, diagnosticată cu lepră
Parteneri
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani....
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
Click.ro
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină...
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
Digi 24
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul...
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și...
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un...
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
go4it.ro
O funcție misterioasă apare pe Waze. Utilizatorii încearcă să-i afle rostul
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
Go4Games
Shooter-ul online care rescrie regulile jocului
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. Cât a cheltuit femeia, în luna noiembrie
Gandul.ro
O româncă a dezvăluit de câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania....
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Povestea de dragoste dintre Tudor Chirilă și Andreea Raicu. S-au iubit timp de 5 ani!
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Ea este tânăra de 26 de ani ucisă de soț! Ce a putut să facă bărbatul după fapta idioasă
Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!
Dorința ascunsă a Mădălinei Ghenea. Vrea să își mărească familia!
Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur
Cynthia Erivo scrie istorie în actorie! Actrița a atins o performanță uriașă la Globurile de Aur
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă
Poza zilei | Cum arăta Andra Măruță în urmă cu 25 de ani: ținute sexy și atitudine de divă
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei ...
Primul caz de lepră în România, confirmat după 44 de ani. Alexandru Rogobete: ”Alte trei femei sunt în curs de evaluare”
Vezi toate știrile
×