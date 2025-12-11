Cine sunt Faimoșii care vor participa la Survivor 2026, de la Antena 1

Deși producătorii Survivor 2026 nu au anunțat oficial viitorii concurenți, în spațiul public au apărut deja numele principalelor vedete care pleacă în Republica Dominicană.

Survivor România duce competiția din Republica Domninicană la un alt nivel. Competiția revine pe micile ecrane într-un format nou, complet reinventat, cu o abordare modernă, echipe formate din concurenți unu și unu și probe mult mai dificile. Momentul mult așteptat a luat sfârșit, iar primele nume care vor lua parte la aventură au fost făcute publice.

Cine sunt vedetele care vor participa la Survivor 2026

Survivor 2026 s-a mutat la Antena 1, după mai multe sezoane în care a fost difuzat la Kanald D și Pro TV. Deși nu a fost stabilită data oficială a debutului pe micile ecrane, producătorii iau în calcul mai multe variante- vezi AICI.

Până atunci, potrivit @viperelorvesele, Sânziana Buruiană, Aris, fiul Andreei Esca, Alina Pușcaș și Vero Căliman, fosta fetiță ”zurli” sunt o parte din ”Faimoșii” care au acceptat provocarea din Republica Dominicană. Pe lângă aceștia, la Survivor 2026 vor mai participa câțiva concurenți din edițiile anterioare de la Insula iubrii.

Structura echipelor ”Faimoși” vs ”Războinici” rămâne neschimbată, aducând telespectatorilor cea mai așteptată competiție a începutului de an. În lupta pentru supraviețuire, orgoliile vor atinge cote înalte, în timp ce condițiile vitrege de trai și dificultățile de adaptare din jungla Dominicană le vor testa concreunților răbdarea și dorința de a continua.

„Sânziana Buruiană, Aris, Alina Pușcaș și Vero Căliman sunt o parte dintre Faimoșii pe care Antena 1 mizează în noul sezon Survivor România. Pe lângă aceștia și câțiva concurenți low budget (n.r cu buget mic) din sezoanele anterioare ale emisiunii Insula iubirii vor face deplasarea în Republica Dominicană. Antena îi trimite în Republica Dominicană ca producători pe Răzvan Stoichiță și David Mavromati, fiul Elenei Savu Răchițeanu, Ștefan Soare rămânând să supravegheze proiectul de la distanță, din România”, se arată pe pagina de Instagram @viperelevesele.

Antena 1 s-a răzgândit: Pe ce dată va fi premiera Survivor 2026 și în ce zile ale săptămânii va fi difuzat faimosul reality show

Pe cine a „executat” Antena 1 ca să-l pună prezentator la Survivor pe Adrian Vasile. Lupta adevărată s-a dat în culise