Future va cânta la Beach, please! 2026. Artistul internațional urcă pentru prima oară pe o scenă din România

De: Irina Vlad 11/12/2025 | 22:30
Beach, Please! confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum/ sursă foto: Beach, Please!

Selly, co-fondatorul celui mai mare festival de muzică din Europa, duce Beach, Please! la un alt nivel și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum. Artistul numit ”Best Rapper Alive” face parte din brigada celor mai influenți artiști ai ultimului deceniu din America și Europa, iar în 2026 va urca pentru prima dată pe o scenă românească. 

De doar patru ediții a avut nevoie Andrei Șelaru, cunoscut publicului dpret Selly, să transforme Beach, Please! în cel mai mare festival de muzică din Europa dedicat noii generații. Nume grele precum Travis Scott, A$AP Rocky, Lil Baby, Yeat, Swae Lee, 21 Savage, Young Thug, Lil Pump, Lil Tjay au marcat edițiile anterioare, transformând stațiunea Costinești în destinația principală pentru cei mai grei artiști de hip-hop și trap din lume. Organizatorii au pregătit surprize uriașe și pentru ediția de anul viitor.

În 2026, organizatorii promit una dintre cele mai spectaculoase ediții de până acum. Pentru început, pe scena principală de la Beach, please!, destinația principală a celor mai importanți artișit din hip-hop, trap și cultura urbană din Europa, a fost confirmată prezența rapperului american Future.

„Future este unul dintre cei mai mari artiști dintre cei aduși vreodată la Beach, Please!. În fiecare an ridicăm ștacheta, iar anul acesta aducem în România unul dintre cei mai influenți artiști ai lumii. Arată clar că tinerii din România merită experiențe la cel mai înalt nivel – iar noi suntem aici ca să le oferim exact asta”, spune Selly (Andrei Șelaru), co-fondator Beach, Please!.

De asemenea, un alt artist important este așteptat pe scena festivalului de la Costinești. Don Toliver, care a fost prezent și în ediția Beach, Please! din 2024, îi va bucura din nou pe fani cu prestația lui.

„În fiecare zi vom avea câte un headliner. Don Toliver este primul – un artist american care a concertat, în 2024, la festivalul nostru și care este extrem de iubit. Nu am reușit să-l aducem anul acesta, însă iată că l-am adus pentru 2026”, a spus Selly.

