Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța

Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța

De: Denisa Iordache 17/11/2025 | 19:15
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la 'Beach, Please!', ținută cu forța
Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați. Sursă: Profimedia

Tekashi 6ix9ine trece prin clipe grele, după ce mama lui a fost ținută cu forța de niște indivizi care au invadat casa celebrului rapper. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost obligată să le dea toate bunurile de lux din imobil. Află mai multe detalii în articol!

6ix9ine este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi la nivel internațional, dar este iubit și de români, mai ales după apariția din anul 2023 în cadrul festivalului Beach, Please! Rapperul trebuia să fie prezent și în ediția din acest an, dar nu a mai putut ajunge, iar acest lucru i-a întristat pe fani.

Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați

Recent, el a fost ținta hoților care au dat buzna în casa lui din Florida. Incidentul s-a petrecut duminică seara, pe data de 16 noiembrie 2025. Potrivit primelor informații, 4 indivizi înarmați au intrat în locuință și au cerut bani și cheile mașinii. Situația s-a agravat pentru că rapperul nu se afla aolo în acel moment, ci doar mama lui, în vârstă de 60 de ani. 6ix9ine era în timpul unei transmisiuni live chiar în clipele incidentului, alături de Jack Doherty, care fusese arestat cu doar o zi înainte pentru posesie de droguri și alte acuzații.

Femeia a fost ținută cu forța de către cei 4 bărbați, în timp ce aceștia au pătruns în locuință și răscoleau tot pentru a găsi obiecte de lux.

„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care nu cresc PREȚURILE locuințelor
„Cea mai fericită țară” de pe Pământ este singura din Europa în care...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Jaful a fost raportat către biroul șerifului din Palm Beach, iar oamenii legii și-au făcut apariția la locul faptei. Când au ajuns, polițiștii au găsit mai multe persoane în interiorul casei, fiind vorba despre cei care au raportat furtul.

Pentru a găsi suspecții, oamenii legii s-au folosit de câini de urmărire, însă cei 4 indivizi nu au fost găsiți momentan. Prima ipoteză sugerează că aceștia ar fi fugit cu o mașină chiar înainte de sosirea autorităților.

CITEȘTE ȘI:

Doi artiști de top NU mai vin la Beach, Please! Selly a făcut anunțul trist pentru fani înaintea festivalului

Selly anunță următorul artist internațional de la festival! ”Era deja antamat!” Surpriză, nu e cel pe care-l anulase

Tags:
Iți recomandăm
De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic „The Woman in Me”
Showbiz internațional
De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în…
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashian
Showbiz internațional
S-a aflat! De unde a pornit scandalul dintre Meghan Markle și Prințul Harry cu familia Kardashian
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă, pe Dunăre. Declarațiile de ultimă oră sunt îngrijorătoare
Mediafax
Încă o localitate evacuată din cauza navei cu GPL lovite de o dronă,...
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe jos sau cu bicicleta ori de câte ori pot”
Adevarul
Orașul din Europa care i-a redat pasiunea pentru viață unei americance: „Merg pe...
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator...
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Mediafax
Ce a prezis Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: un eveniment „catastrofal”
Parteneri
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns...
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Prosport.ro
FOTO. Cum arată acum femeia care a intrat dezbrăcată pe teren la finala Champions League
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Click.ro
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat...
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie până la 70 de ani. Șefii, exceptați
Digi 24
Cum vrea Guvernul să limiteze cumulul pensie-salariu la stat: angajații vor primi 15% din pensie...
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
go4it.ro
Walker S2: „Armata de roboți umanoizi” din China – VIDEO
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Go4Games
Nu ratați jocul video gratuit oferit de Ubisoft
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Gandul.ro
Data la care intră pensiile românilor în luna decembrie
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Horoscop 18 noiembrie 2025. ZODIILE care vor simți o schimbare majoră a energiei
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ...
Cum arată fiul lui Ianis Hagi la 3 luni. Micuțul Giorgios l-a susțint pe tatăl lui în cea mai adorabilă ținută
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 18 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Robert Turcescu
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, ...
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături ...
Anchetă amplă, după uciderea Mihaelei din Teleorman. Procurorul de caz, cercetat disciplinar alături de alți 14 polițiști
De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney ...
De la Barbie la ‘Prințesa muzicii pop’! Margot Robbie ar putea să o interpreteze pe Britney Spears în filmul biografic „The Woman in Me”
Vezi toate știrile
×