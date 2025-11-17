Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați! Mama artistului care a cântat la ‘Beach, Please!’, ținută cu forța

Tekashi 6ix9ine trece prin clipe grele, după ce mama lui a fost ținută cu forța de niște indivizi care au invadat casa celebrului rapper. Femeia în vârstă de 60 de ani a fost obligată să le dea toate bunurile de lux din imobil. Află mai multe detalii în articol!

6ix9ine este unul dintre cei mai cunoscuți rapperi la nivel internațional, dar este iubit și de români, mai ales după apariția din anul 2023 în cadrul festivalului Beach, Please! Rapperul trebuia să fie prezent și în ediția din acest an, dar nu a mai putut ajunge, iar acest lucru i-a întristat pe fani.

Casa lui Tekashi 6ix9ine a fost invadată de bărbați înarmați

Recent, el a fost ținta hoților care au dat buzna în casa lui din Florida. Incidentul s-a petrecut duminică seara, pe data de 16 noiembrie 2025. Potrivit primelor informații, 4 indivizi înarmați au intrat în locuință și au cerut bani și cheile mașinii. Situația s-a agravat pentru că rapperul nu se afla aolo în acel moment, ci doar mama lui, în vârstă de 60 de ani. 6ix9ine era în timpul unei transmisiuni live chiar în clipele incidentului, alături de Jack Doherty, care fusese arestat cu doar o zi înainte pentru posesie de droguri și alte acuzații.

Femeia a fost ținută cu forța de către cei 4 bărbați, în timp ce aceștia au pătruns în locuință și răscoleau tot pentru a găsi obiecte de lux.

Jaful a fost raportat către biroul șerifului din Palm Beach, iar oamenii legii și-au făcut apariția la locul faptei. Când au ajuns, polițiștii au găsit mai multe persoane în interiorul casei, fiind vorba despre cei care au raportat furtul.

Pentru a găsi suspecții, oamenii legii s-au folosit de câini de urmărire, însă cei 4 indivizi nu au fost găsiți momentan. Prima ipoteză sugerează că aceștia ar fi fugit cu o mașină chiar înainte de sosirea autorităților.

CITEȘTE ȘI:

Doi artiști de top NU mai vin la Beach, Please! Selly a făcut anunțul trist pentru fani înaintea festivalului

Selly anunță următorul artist internațional de la festival! ”Era deja antamat!” Surpriză, nu e cel pe care-l anulase